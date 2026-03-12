Nézz be a kulisszák mögé: így telik Orbán Viktor egy napja a kampányidőszakban

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 19:38
Videón a miniszterelnök egy kampánynapja.

Az április 12-ei választásokig aligha lesz nyugodt, pihenéssel teli napja a miniszterelnöknek. Orbán Viktor most a közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta meg, hogy is néz ki egy átlagos (de könnyűnek cseppet sem nevezhető) kampánynap. Mint felfedte, a napot nem reggel, hanem előző este kell indítani.

A nap tankolással indul, majd - ahogy a kormányfő fogalmazott - kezdődik a robot. Számtalan telefonos egyeztetés, személyes találkozás a választópolgárokkal, beszédek írása, majd pedig munka estig. "Most végeztem, fél kilenc van. Korán, emberi időben" - összegzett a nap végén, hozzátéve: rendszerint 11 előtt nem megy haza.

Orbán Viktor e heti legfontosabb programja kétségtelenül a március 15-ei Békemenetet követő beszéde lesz a Kossuth Lajos téren, várhatóan 13 órakor. A jövő héten pedig folytatódik az országjárás: hétfőn, 16-án Kaposvárra, kedden, 17-én Egerbe, szerdán, 18-án Dunaújvárosba, pénteken, 20-án Szentendrére, szombaton, 21-én Miskolcra, vasárnap, március 22-én pedig Hódmezővásárhelyre látogat el a miniszterelnök.

