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Útra kelni a magyar tengeren: íme a legizgalmasabb balatoni hajóutak, amiket idén ki kell próbálnod

Útra kelni a magyar tengeren: íme a legizgalmasabb balatoni hajóutak, amiket idén ki kell próbálnod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hajókirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 14:15
nyári programBalaton
A tó ezer arcát ismerjük: a lángosillatú strandokat, a badacsonyi borozókat és a füredi korzót. De van valami, ami semmihez sem fogható, és amit csak akkor tapasztalhatsz meg, ha magad mögött hagyod a partot. A Balaton ugyanis a vízről az igazi, gyere velünk a legizgalmasabb hajóutakra!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Balaton középső medencéjében menetrendi járatokkal könnyedén összekötheted a partok közti kirándulásokat.
  • A négylábú kedvencek is utazhatnak veled a menetrendi és sétahajókon.
  • Az online váltott digitális jegyeket nem kell kinyomtatni, de a kedvezményes jegyekhez szükséges igazolványokat fizikai formában kell felmutatni a beszállásnál.

Akár romantikus hétvégére készülsz, akár a családot hívod egy belföldi kalandra, a Balaton menetrendi és élményjáratai zseniális útvonalakat tartogatnak a főszezonban. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb lehetőségeket: mutatjuk, honnan hová érdemes indulni!

Siofok,balatoni hajó
Fedezd fel a Balaton legszebb arcát a vízről, akár kutyával is.
Fotó: Mikadun /  Shutterstock 

A Balaton hajóról a legizgalmasabb

A hullámok hátán ringatózva teljesen új perspektívából fedezheted fel a Balaton környékének gyönyörű tájait.

1. A klasszikus elegancia: Siófok – Balatonfüred – Tihany – Balatonföldvár

Ha egy igazi, több állomást érintő bakancslistás élményt keresel, a menetrend szerinti személyhajókkal fantasztikus túrákat szervezhetsz a tó középső medencéjében. Siófok és Balatonfüred, illetve Siófok és Tihany között járattól függően egy-másfél óra alatt szelheted át a vizet. Balatonfüred patinás kikötőjéből egy gyors, mindössze 20 perces út alatt érhetsz át Tihanyba, miközben eléd tárul a Tihanyi Apátság fenséges látványa. A kirándulást könnyedén folytathatod a déli part felé is, hiszen Tihanyból mindössze 35 perc alatt átér a hajó Balatonföldvárra. Ráadásul Tihanyban akár Alsóörs és Balatonalmádi felé induló járatokra is átszállhatsz. 

A hétvégi napokon érdemes benevezni hosszabb, félsziget-kerülő sétahajózásra is, amely teljesen megkerüli a torkolatot, bepillantást engedve a tó legmélyebb pontjára, a Tihanyi-kúthoz. Tihanyban érdemes kiszállni, felsétálni a visszhanghoz, megkóstolni egy levendulás fagyit, majd a délutáni vagy esti menetrendi járattal kényelmesen visszacsorogni a kiindulópontodra. 

2. A bor- és panorámatúra: Fonyód – Badacsony útvonal

Ez a járat a déli és az északi part legszebb útvonalát járja be. Ha a déli parton szálltál meg, de hiányoznak a vulkanikus tanúhegyek és a hűvös fröccsök, irány a fonyódi kikötő. Fonyódról szinte nyílegyenesen vág át a menetrendi járat a túlsó partra. Ahogy közeledsz, a Badacsony monumentális hegye teljesen kitölti a horizontot. Ez az út nemcsak egy sima transzfer, hanem egy valóságos látványorgia. Badacsonyban kötelező program a gasztrotúra és a hegyoldal felfedezése, de azért érdemes figyelni a menetrendre, hogy le ne késd az utolsó visszatérő járatot a déli partra, bár a badacsonyi éjszakának is megvan a maga bája.

Fontos infó kutyásoknak

Ha négylábú kedvenceddel vágnál neki a tónak, jó, ha tudod, hogy a klasszikus menetrendi járatokra és a hagyományos sétahajókra bátran jegyet válthatsz neki is (póráz, szájkosár kötelező). Azonban a különleges élményhajókra – mint a hangos Bulihajó vagy a gyerekeknek szóló Varázshajó –, valamint a száguldó gyorshajókra biztonsági és szabályzati okokból tilos állatot felvinni.

3. A legkisebbek kedvence

A családosoknak szinte kötelező hétvégi programot jelent a gyerekjárat. Amíg a szülők a tájban gyönyörködnek és pihennek a tiszta levegőn, a hajóút alatt bűvészek, kalózok és interaktív játékok kötik le a kicsik figyelmét a fedélzeten. Siófokon és Balatonfüreden ezek a járatok a nyári időszakban rendkívül népszerűek, így érdemes időben érkezni a kikötőbe, nehogy lemaradj.

Balatonboglár, sétahajózás a naplementében
A lemenő nap csodás hátteret teremt a sétahajózáshoz.
Fotó: TheCarPhotographer /  Shutterstock 

4. Sétahajózás a naplementében

Nem kell feltétlenül eljutni egyik pontból a másikba ahhoz, hogy a hajózás igazi élmény legyen. Szinte minden nagyobb kikötőből indul varázslatos, egyórás naplemente-járat, amelyek kifejezetten a legszebb esti fényekre vannak időzítve. Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről szinte naponta futnak ki a hajók, míg a többi kikötőből, például Balatonlelléről, Balatonalmádiból vagy Balatonszemesről főként a hétvégi napokon indulhatsz útnak a kora esti órákban. Amikor a lemenő nap aranyhídja kettészeli a tó tükrét, a fedélzeten pedig egy hűsítő itallal a kezedben élvezed a lágy szellőt, na, az az a pillanat, amiért igazán érdemes belföldön nyaralni.

5. Éjszakai pörgés a hullámokon

Felejtsd el a fülledt, zárt klubokat és a megszokott diszkókat. A baráti társaságoknak és a kikapcsolódni vágyó fiataloknak kitalált járatokon hivatásos DJ-k pörgetik a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt. A másfél-két órás program során a hatalmas személyhajó a sötétbe burkolózó tó közepén szeli a habokat, ami egészen különleges, semmihez sem fogható atmoszférát teremt a tánchoz.

6. Gyorshajók a sebesség szerelmeseinek

Ha a kényelmes, komótos sétatempó helyett inkább a száguldást és a szelet választanád, gyorshajókra és élményutakra érdemes jegyet váltanod a kijelölt kikötőkben. Ezek a járatok rövidebb idő alatt teszik meg a távokat, cserébe viszont garantáltan felpörgetik a pulzusod is.

Nézd meg videón a balatoni hajókat:

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