Útra kelni a magyar tengeren: íme a legizgalmasabb balatoni hajóutak, amiket idén ki kell próbálnod

A Balaton középső medencéjében menetrendi járatokkal könnyedén összekötheted a partok közti kirándulásokat.

A négylábú kedvencek is utazhatnak veled a menetrendi és sétahajókon.

Az online váltott digitális jegyeket nem kell kinyomtatni, de a kedvezményes jegyekhez szükséges igazolványokat fizikai formában kell felmutatni a beszállásnál.

Akár romantikus hétvégére készülsz, akár a családot hívod egy belföldi kalandra, a Balaton menetrendi és élményjáratai zseniális útvonalakat tartogatnak a főszezonban. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb lehetőségeket: mutatjuk, honnan hová érdemes indulni!

Fedezd fel a Balaton legszebb arcát a vízről, akár kutyával is.

Fotó: Mikadun / Shutterstock

A Balaton hajóról a legizgalmasabb

A hullámok hátán ringatózva teljesen új perspektívából fedezheted fel a Balaton környékének gyönyörű tájait.

1. A klasszikus elegancia: Siófok – Balatonfüred – Tihany – Balatonföldvár

Ha egy igazi, több állomást érintő bakancslistás élményt keresel, a menetrend szerinti személyhajókkal fantasztikus túrákat szervezhetsz a tó középső medencéjében. Siófok és Balatonfüred, illetve Siófok és Tihany között járattól függően egy-másfél óra alatt szelheted át a vizet. Balatonfüred patinás kikötőjéből egy gyors, mindössze 20 perces út alatt érhetsz át Tihanyba, miközben eléd tárul a Tihanyi Apátság fenséges látványa. A kirándulást könnyedén folytathatod a déli part felé is, hiszen Tihanyból mindössze 35 perc alatt átér a hajó Balatonföldvárra. Ráadásul Tihanyban akár Alsóörs és Balatonalmádi felé induló járatokra is átszállhatsz.

A hétvégi napokon érdemes benevezni hosszabb, félsziget-kerülő sétahajózásra is, amely teljesen megkerüli a torkolatot, bepillantást engedve a tó legmélyebb pontjára, a Tihanyi-kúthoz. Tihanyban érdemes kiszállni, felsétálni a visszhanghoz, megkóstolni egy levendulás fagyit, majd a délutáni vagy esti menetrendi járattal kényelmesen visszacsorogni a kiindulópontodra.

2. A bor- és panorámatúra: Fonyód – Badacsony útvonal

Ez a járat a déli és az északi part legszebb útvonalát járja be. Ha a déli parton szálltál meg, de hiányoznak a vulkanikus tanúhegyek és a hűvös fröccsök, irány a fonyódi kikötő. Fonyódról szinte nyílegyenesen vág át a menetrendi járat a túlsó partra. Ahogy közeledsz, a Badacsony monumentális hegye teljesen kitölti a horizontot. Ez az út nemcsak egy sima transzfer, hanem egy valóságos látványorgia. Badacsonyban kötelező program a gasztrotúra és a hegyoldal felfedezése, de azért érdemes figyelni a menetrendre, hogy le ne késd az utolsó visszatérő járatot a déli partra, bár a badacsonyi éjszakának is megvan a maga bája.

Fontos infó kutyásoknak Ha négylábú kedvenceddel vágnál neki a tónak, jó, ha tudod, hogy a klasszikus menetrendi járatokra és a hagyományos sétahajókra bátran jegyet válthatsz neki is (póráz, szájkosár kötelező). Azonban a különleges élményhajókra – mint a hangos Bulihajó vagy a gyerekeknek szóló Varázshajó –, valamint a száguldó gyorshajókra biztonsági és szabályzati okokból tilos állatot felvinni.

3. A legkisebbek kedvence

A családosoknak szinte kötelező hétvégi programot jelent a gyerekjárat. Amíg a szülők a tájban gyönyörködnek és pihennek a tiszta levegőn, a hajóút alatt bűvészek, kalózok és interaktív játékok kötik le a kicsik figyelmét a fedélzeten. Siófokon és Balatonfüreden ezek a járatok a nyári időszakban rendkívül népszerűek, így érdemes időben érkezni a kikötőbe, nehogy lemaradj.