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"Egy kicsit rémisztő" – 40 kör kemoterápia után a világon először kap egy új, életmentő kezelést egy rákos édesanya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 06. 08:00
petefészekrákrákkezelés
Különleges kezelés jelentheti az életet egy súlyos beteg asszonynak. Vajon ez lehet a végső fegyver a rák elleni harcban?

Történelmi áttörés részese lehet egy 58 éves brit nő, aki már kétszer győzte le a rákot, a gyilkos kór azonban minduntalan visszatért. 40 kör kemoterápián és műtéteken esett át az első, 2020-as diagnózis óta, azonban most végre azt érzi: komoly esélye lehet legyőzni a betegséget.

Kísérleti kezelés győzheti le a rákot?
Kísérleti kezelés győzheti le a rákot?
Fotó: Unsplash

Az angliai Chadderton-ban élő édesanya, Tracy Tomlinson 2020 karácsonya körül tudta meg: petefészekrákja van. Azonnal megkezdődtek a kezelések, 2021 nyarára pedig a tumor teljesen eltűnt a szervezetéből. Sajnos azonban a nő boldogsága nem tartott sokáig: a betegség egy évvel később visszatért. Noha azt a második alkalommal is sikerült legyőzni, a rák harmadszor is megjelent az édesanya szervezetében, akinek a közelmúltban egy különleges kezelést ajánlottak fel. A ZI-MA4-1 nem csak a petefészekrák, de a tüdőrák és a szarkómák ellen is hatékony lehet. Tracy a világon először kaphatja meg az intravénás szert, ami nem csak számára jelenthet áttörést, de az orvostudomány számára is.

Új szer győzheti le a rákot?

A kísérleti kezelésben olyan betegek vesznek részt, akiknek ez jelentheti az utolsó esélyt. Tracy a The Sun oldalának elárulta: noha tart a dologtól, azonnal igent mondott.

Azonnal úgy döntöttem, hogy belemegyek. Aztán arra gondoltam, "Jól döntöttem?", mert egy kicsit rémisztő az első embernek lenni a világon, aki megkapja ezt a kezelést 

- jelentette ki Tracy, hozzátéve: a hozzáálláson rengeteg múlik a rák elleni harcban.

"Minden nap, amikor felkelek, igyekszek pozitív lenni. Reménykedned kell. Nem irányíthatod a rákot, de irányíthatod, hogyan kezeled, próbálsz egészségesen táplálkozni, próbálsz mindent pozitívan nézni. Megtanulod értékelni azokat az apró dolgokat, amiket egyébként természetesnek veszünk, és az embereket, akik körülötted vannak, és akik fontosak neked."

A ZI-MA4-1 kezelés egyébként amiatt formabontó, hogy nem antitesteket, hanem élő immunsejteket juttatnak a szervezetbe.

 

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