"Egy kicsit rémisztő" – 40 kör kemoterápia után a világon először kap egy új, életmentő kezelést egy rákos édesanya

Történelmi áttörés részese lehet egy 58 éves brit nő, aki már kétszer győzte le a rákot, a gyilkos kór azonban minduntalan visszatért. 40 kör kemoterápián és műtéteken esett át az első, 2020-as diagnózis óta, azonban most végre azt érzi: komoly esélye lehet legyőzni a betegséget.

Kísérleti kezelés győzheti le a rákot?

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Az angliai Chadderton-ban élő édesanya, Tracy Tomlinson 2020 karácsonya körül tudta meg: petefészekrákja van. Azonnal megkezdődtek a kezelések, 2021 nyarára pedig a tumor teljesen eltűnt a szervezetéből. Sajnos azonban a nő boldogsága nem tartott sokáig: a betegség egy évvel később visszatért. Noha azt a második alkalommal is sikerült legyőzni, a rák harmadszor is megjelent az édesanya szervezetében, akinek a közelmúltban egy különleges kezelést ajánlottak fel. A ZI-MA4-1 nem csak a petefészekrák, de a tüdőrák és a szarkómák ellen is hatékony lehet. Tracy a világon először kaphatja meg az intravénás szert, ami nem csak számára jelenthet áttörést, de az orvostudomány számára is.