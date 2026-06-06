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Itt találhatók a legszebb magyar levendulások.

Nem kell Provence-ig utaznod: ezek a leggyönyörűbb magyar levendulás kertek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 11:45
tihanylevendula
Keresd fel a nyár legillatosabb és leglátványosabb virágmezőit, és gyűjts felejthetetlen élményeket a szabadban. Mutatjuk, hol találhatók Magyarország legszebb levendulásai, ahol saját kezűleg is szedhetsz a lila virág tengerből.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A nyár kezdetével az ország számos pontján lila ruhát öltenek a lankák, és kezdetét veszi a népszerű szedd magad szezon. A mediterrán hangulatot árasztó birtokok tökéletes úti célt jelentenek egy hétvégi kiránduláshoz. Érdemes időben megtervezni a látogatást, hiszen Magyarország legszebb levendulásai csupán néhány hétig pompáznak teljes szépségükben.

magyarország legszebb levendulásai lila virágtengerrel várnak.
Magyarország legszebb levendulásai csaknem egész nyáron várnak lila virágtakaróikkal. 
Fotó: dmytro.melnykovych / shutterstock
  • Történelmi és óriás ültetvények: Tihanyban a hazai levendulatermesztés gyökereit, Kőröshegyen pedig egy hatalmas, 7 hektáros lila lankát fedezhetünk fel.
  • Különleges élmények: Kemenessömjénben mezítlábas ösvény és labirintus, míg Dörgicsén több mint 30-féle levendulafajta várja a látogatókat.
  • Szedd magad akciók: Június elejétől az ország számos pontján saját kezűleg is szedhetjük a virágokat.

Hol találhatók Magyarország legszebb levendulásai?

Tihanyi levendulás

A Tihanyi-félsziget ültetvénye a hazai levendulatermesztés bölcsője, amely mára a térség igazi jelképévé vált. Bittera Gyula gyógynövényszakértő az 1920-as évek közepén telepítette ide az első töveket, meghonosítva az addig csak kolostorkertekben nevelt növényt. A történelmi jelentőségű terület ma is a leghíresebb helyszín, ahol a virágzás tiszteletére évente fesztivált is rendeznek.

Kőröshegyi Levendulás

A Balaton déli partjának közelében, Balatonföldvártól mindössze két kilométerre fekszik ez a hatalmas, közel hét hektáros gazdaság. A területen június elejétől egészen július végéig tart a levendulaszüret, így a látogatóknak hosszú heteken át van lehetőségük a virágszedésre. A kiterjedt Kőröshegyi Levendulás kiváló panorámát és bőséges termést kínál az érkezőknek.

Kemenessömjéni Levendulafarm

A Vas vármegyei helyszínen hatezer tő francia levendula illatozik, a betakarítás pedig június közepén veszi kezdetét. A farm a virágszedés mellett különleges kiegészítő programokat biztosít a vendégeknek. A területen kialakított Kneipp-ösvény, valamint a levendulából felépített labirintus a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt remek kikapcsolódást nyújt.

Dörgicsei Levendula Major és Levendárium

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében, Felső-Dörgicsén található ez a több hektáron elterülő biofarm, a Dörgicsei Levendula Major és Levendárium. A major botanikai szempontból is rendkívüli, hiszen a látogatók több mint harminc különböző levendulafajtát tanulmányozhatnak a helyszínen. A Levendula Napok alkalmával a szakmai érdekességek mellett a biogazdálkodás kulisszatitkaiba is bepillantást engednek.

Zagyvaszántó – Romhányi Balu Levendula Farm

A Mátra lábánál, Heves vármegyében található családi birtok június közepén borul teljes virágba. A látványos és illatos ültetvényen a szedd magad akció egy támogatói jegy megvásárlásával látogatható. A csendes, vidéki környezet ideális mindazoknak, akik szeretnének kiszakadni a városi nyüzsgésből a szüret idejére.

Nézd meg videón a lilába borult Tihanyt:

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