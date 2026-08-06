Még tart a harmadfokú hőségriasztás, ekkor jönnek a zivatarok

Egyelőre marad a kánikula. Az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást: az eredetileg augusztus 4-én éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig, péntek 24:00 óráig meghosszabbította az ország teljes területén.

Péntekig harmadfokú hőségriasztás van érvényben / Fotó: Pexels

Harmadfokú hőségriasztás: mi jön még?

Csütörtökön továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomolyfelhő képződhet. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a hőség az ország túlnyomó részén továbbra is kitart. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet. Hajnalban 21–25, délután 35–42 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk.

Pénteken már mozgalmasabb időjárás körvonalazódik: a napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A változás azonban nem mindenhol jelent azonnali lehűlést, keleten még kitarthat a meleg. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali minimumok 19–24, a délutáni maximumok 32–38 Celsius-fok között alakulhatna - írja a Köpönyeg.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29, 34 fok valószínű - írja a HungaroMet.

