Ha Balaton, akkor Balatonföldvár: ezeket a helyeket nem érdemes kihagynod

Szabadstrand

Balatonföldváron találsz ingyenes strandolási lehetőséget, a központi szabadstrand a város legismertebb fürdőhelye. A tágas füves terület, a közelben található játszótér, és számos étkezési lehetőség teszi igazán családbaráttá.

Kutyás strand

Ha a kutyusoddal nyaralsz, akkor is jó választás Balatonföldvár, ugyanis kutyastrandot is kialakítottak ott. Egy speciális csúszásmentes rámpán tud bejutni vízimádó kutyád a Balatonba, de a nádas mellett sekélyebb részeket is találtok. A hatalmas füves területen kényelmesen pihenhettek a fák árnyékában kis kedvenceddel .

Termelői piac

Ha szereted a friss, helyi termékeket, a vasútállomás közelében található balatonföldvári termelői piacot ne hagyd ki! Április 1. és október 15. között minden nap 7:30 és 13:00 óra között tart nyitva. Zöldségek, gyümölcsök, sajtok, mézek, és sok más finomság közül válogathatsz közvetlenül a termelőktől.

Kőröshegyi Levendulás

Pár kilométerre Balatonföldvártól, Kőröshegyen egy virágzó domboldal vár rád. Tavasszal a tulipán- és nárciszmezők, nyáron pedig a levendulák színe és illata tölti meg a tájat. A park család- és kutyabarát. A gyerekek számára biztonságos és izgalmas területeket alakítottak ki, így a család minden tagja talál elfoglaltságot. Akár saját magad is szedhetsz levendulát.

Kereki Madárkert

A Balatontól alig pár percre található Madárkert Magyarország első díszmadárparkja, ahol különleges papagájokat, egzotikus madarakat és más társállatokat láthatsz testközelből. A park mediterrán hangulatú kertje és vezetett túrái különleges élményt nyújtanak. A park családbarát, játszóterekkel és nyuszisimogatóval várják ott a kicsiket.