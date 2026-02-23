Kalandra fel! – Kerüljünk Balatont bicajjal, gyerekkel! - Három gyerekkel belevágtunk (és túl is éltük)

A Balatoni Bringakörút kb. 205–210 km hosszú útvonal, ami körbevezet Magyarország legnagyobb taván, részben külön kerékpárutakon, részben csendes forgalmú utak mentén. Ez a körút a családi túráktól a kihívást jelentő bringasportig sok mindent kínál – pont ezért nagyszerű helyszín egy olyan családi kiruccanáshoz, ahol az élmény, a látvány és a mozgás együttese számít. Vagyis nem csak a biciklizés történik közben, ezer helyen meg lehet állni, „valamit csinálni” és sosem unalmas a tekerés.
A tervünk nem az volt, hogy egy nap alatt körbetekerjük a tavat – habár vannak olyanok, akik ezt megcsinálják (és elismerés jár nekik), ezt gyerekekkel szerintem kizárt megtenni szenvedés nélkül. Mi inkább 4 napra bontottuk a távot, úgy, hogy minden napra legyen pihentető adag tekerés, strand, fagyizás és sok-sok nevetés. Ez a családi tempó ideálisnak bizonyult gyerekekkel, akik még nem szoktak hozzá komolyabb távolságokhoz.
Első nap Siófokról indultunk. A part menti kerékpárút sík és széles, így a gyerekek hamar belejöttek a gurulásba. Nem kellett annyit figyelni az emelkedőkre, viszont annál többet néztünk meg rögtön egy játszóteret és egy lángosos büfét is.
A pihenők fontosak! Minden 10–15 kilométer után letámasztottuk a bringákat, ittunk, ettünk valamit, és közben élveztük a balatoni panorámát. Fontos: ha nem szeretnétek mindenhol is költekezni egy-egy hotdogra vagy szendvicsre, legyen tele a mami-hátizsák. Én, ha jól emlékszem, 30 ezüst celofános bombával indultam útnak és a nap végére egy sem maradt. Mondjuk öten voltunk rá, de ez akkor is rémes, ha mindezt fizetősben képzeltem volna el. Persze a nap végén együtt vacsoráztunk egy étteremben, az egész család megérdemelte ezt a luxust.
Ez a szakasz a déli parton halad, általában sík terepen, ami családi túrához megint csak tökéletes. A gyerekek még lendületben voltak, és imádták, hogy így, biciklivel Balatonon száguldva minden sarkon van valami látnivaló – legyen az egy szuper strand, minigolf-pálya vagy biciklis pihenőpad árnyékkal.
A déli parton egyébként általában könnyebb haladni, mert a kerékpárút jól kiépített, és időnként kicsit eltávolodik a parttól, így nyugodtabb szakaszok is várnak ránk.
Az északi part valóban kicsit „emberesebb”. Itt néha dombosabb szakaszok jönnek, és néha el kell hagyni a part közeli részt, hogy csendes falvakon keresztül jussunk tovább. De pont ezért izgalmasabb is – több a szép kilátás, más az atmoszféra. Többször megálltunk fotózni, megnéztük a tihanyi belső tavat és egy levendulamezőt is útközben.
Az északi partnál egy dolgot fontos tudni: itt már nem csak „gurulunk”. Vannak rövidebb, de határozott emelkedők, főleg Balatonfüred és Tihany környékén, illetve Badacsony felé haladva. Nem teljesítménytúra, de a gyerekek combja itt dolgozni kezd – és ilyenkor jönnek az első „még mennyi van hátra?” kérdések.
A Bringakörút ezen a szakaszon többnyire jól jelzett, de előfordulnak olyan részek, ahol közúton, alacsonyabb forgalmú szakaszokon kell haladni. Ez gyerekkel fokozott figyelmet igényel. Mi ilyenkor szigorú sorrendet tartottunk: elöl ment a férjem, középen a gyerekek, hátul én zártam a sort. A kézjeleket előre megbeszéltük (megállás, lassítás, kátyú), és mindenki tudta, hogy itt nincs cikázás.
Cserébe az északi part adja a legszebb panorámát. A tihanyi apátság látványa, a belső tó csendje, a badacsonyi hegyek sziluettje olyan élmény, amiért megéri feltekerni azt a pár emelkedőt. Itt éreztük először igazán, hogy nem csak körbetekerünk egy tavat, hanem bejárunk egy tájat.
Az utolsó etap az volt, amikor már mindenki érezte, hogy ez tényleg „egy valami nagy dolog” volt: az utolsó kilométerek után leültünk egy hatalmas fagyira Siófokon. Ez a nap nem verseny volt – ez ünnep. Ünnep, hogy együtt csináltuk végig.
Gyerekekkel sokkal élvezetesebb több napra bontani a túrát. 4–5 nap ideális tempót ad az élményekhez és a pihenéshez.
A Balaton körüli bringaút többnyire kifejezetten családbarát, sok pihenőhellyel, szép kilátással és strandokkal.
Bukósisak mindenkinek kötelező! Emellett legyen nálatok innivaló, naptej, pótbelső, pumpa, defektjavító szett és legalább egy nagyobb lakat, hogy egy helyen tudjatok több biciklit is rögzíteni.
Ez a dolog sportos részéhez tartozik. A reggeli pedálozás könnyebben megy, kevesebb a forgalom, és a nap is később kezd tűzni.
Remélem, kedvet kaptatok! Nálunk már ott díszeleg a családi tervező táblán a zölddel kihúzott hosszú pünkösdi hétvége: Biciklivel Balatonon.
