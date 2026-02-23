Kalandra fel! – Kerüljünk Balatont bicajjal, gyerekkel! - Három gyerekkel belevágtunk (és túl is éltük)

Miért pont a Balaton?

A Balatoni Bringakörút kb. 205–210 km hosszú útvonal, ami körbevezet Magyarország legnagyobb taván, részben külön kerékpárutakon, részben csendes forgalmú utak mentén. Ez a körút a családi túráktól a kihívást jelentő bringasportig sok mindent kínál – pont ezért nagyszerű helyszín egy olyan családi kiruccanáshoz, ahol az élmény, a látvány és a mozgás együttese számít. Vagyis nem csak a biciklizés történik közben, ezer helyen meg lehet állni, „valamit csinálni” és sosem unalmas a tekerés.

Hogyan készültünk fel?

A tervünk nem az volt, hogy egy nap alatt körbetekerjük a tavat – habár vannak olyanok, akik ezt megcsinálják (és elismerés jár nekik), ezt gyerekekkel szerintem kizárt megtenni szenvedés nélkül. Mi inkább 4 napra bontottuk a távot, úgy, hogy minden napra legyen pihentető adag tekerés, strand, fagyizás és sok-sok nevetés. Ez a családi tempó ideálisnak bizonyult gyerekekkel, akik még nem szoktak hozzá komolyabb távolságokhoz.

Első nap: Siófoktól Balatonlelléig

Első nap Siófokról indultunk. A part menti kerékpárút sík és széles, így a gyerekek hamar belejöttek a gurulásba. Nem kellett annyit figyelni az emelkedőkre, viszont annál többet néztünk meg rögtön egy játszóteret és egy lángosos büfét is.

A pihenők fontosak! Minden 10–15 kilométer után letámasztottuk a bringákat, ittunk, ettünk valamit, és közben élveztük a balatoni panorámát. Fontos: ha nem szeretnétek mindenhol is költekezni egy-egy hotdogra vagy szendvicsre, legyen tele a mami-hátizsák. Én, ha jól emlékszem, 30 ezüst celofános bombával indultam útnak és a nap végére egy sem maradt. Mondjuk öten voltunk rá, de ez akkor is rémes, ha mindezt fizetősben képzeltem volna el. Persze a nap végén együtt vacsoráztunk egy étteremben, az egész család megérdemelte ezt a luxust.

Második nap: Balatonlelle – Balatonboglár – Balatonfenyves

Ez a szakasz a déli parton halad, általában sík terepen, ami családi túrához megint csak tökéletes. A gyerekek még lendületben voltak, és imádták, hogy így, biciklivel Balatonon száguldva minden sarkon van valami látnivaló – legyen az egy szuper strand, minigolf-pálya vagy biciklis pihenőpad árnyékkal.