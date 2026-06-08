Pénztárcabarát csobbanás: íme a legjobb balatoni szabadstrandok

A Balaton déli partja igazi szabadstrand-paradicsomként várja a nyaralókat.

A hat kiváló fürdőhely mindegyike modern, kulturált vizesblokkokkal, tiszta környezettel és pazar panorámával rendelkezik.

Bár a belépő ingyenes, a parkolási díjakkal érdemes számolni.

Bár a fizetős strandok belépőárai folyamatosan emelkedtek, a Balatonon még mindig nem lehetetlen ingyen, kulturált körülmények között strandolni. Míg az északi parton mindössze néhány ponton mártózhatunk meg díjmentesen, addig a déli part igazi szabadstrand-paradicsom.

A balatoni szabadstrandok idén is ingyenes, kulturált kikapcsolódást nyújtanak az egész családnak.

Fotó: Székelyhidi Balázs / MW

Hol van szabadstrand a Balatonnál?

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb, kiváló infrastruktúrával rendelkező ingyenes fürdőhelyeket, ahol a tiszta környezet, a mosdók és a panoráma alap.

1. A nagy kedvenc: Siófok – Aranypart és Ezüstpart

Ha nyüzsgésre, hatalmas zöldterületekre és végtelenbe nyúló partszakaszra vágysz, Siófok két óriási szabadstrandja verhetetlen. Az Aranypart több mint 4 kilométer hosszan húzódik, ápolt pázsittal és sűrűn telepített vizesblokkokkal. A sekély, lassan mélyülő víz miatt ez a partszakasz a családok abszolút kedvence. Ezzel szemben az Ezüstpart a hatalmas, árnyékot adó fái és a retro hangulatú, mégis teljesen modernizált büfésorai miatt vonzó. A kényelmet a sűrűn elhelyezett ingyenes mosdók, zuhanyzók és játszóterek teszik teljessé.

2. Családi paradicsom: Balatonboglár – Platán strand

A boglári Platán strand messze túlmutat a klasszikus szabadstrand fogalmán, hiszen egy hatalmas, parkosított élményközpontról van szó, amely tisztaságban és szolgáltatásokban a fizetős helyekkel is felveszi a versenyt. A családokat modern játszóterek, kulturált öltözők és tiszta vizesblokkok várják. Az aktív pihenők számára kiépített strandfoci-, lábtengó- és strandröplabda-pályák állnak rendelkezésre. A legkisebbek biztonságos pancsolását pedig a partszakasz egy homokos része garantálja, amely ideális a homokvárépítéshez is.

3. A megújult klasszikus: Balatonföldvár – Nyugati szabadstrand

Balatonföldváron a Nyugati strand teljesen ingyenes, sőt a partszakaszát jelentősen bővítették az egykori Fesztivál Hotel előtti részen. Ez a fürdőhely nem véletlenül érdemelte ki korábban a kiváló minősítést, hiszen idilli fás környezettel, pazar kilátással és tiszta vízzel várja a vendégeket. A parton kulturált öltözők, illemhelyek, zuhanyzók és egy napozóterasz is helyet kapott. A meder talaja kellemesen homokos, a partot szegélyező fák pedig hűs árnyékot nyújtanak a nyári hőségben.