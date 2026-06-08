Pénztárcabarát csobbanás: íme a legjobb balatoni szabadstrandok

Bár a fizetős strandok belépőárai folyamatosan emelkedtek, a Balatonon még mindig nem lehetetlen ingyen, kulturált körülmények között strandolni. Míg az északi parton mindössze néhány ponton mártózhatunk meg díjmentesen, addig a déli part igazi szabadstrand-paradicsom.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb, kiváló infrastruktúrával rendelkező ingyenes fürdőhelyeket, ahol a tiszta környezet, a mosdók és a panoráma alap.
Ha nyüzsgésre, hatalmas zöldterületekre és végtelenbe nyúló partszakaszra vágysz, Siófok két óriási szabadstrandja verhetetlen. Az Aranypart több mint 4 kilométer hosszan húzódik, ápolt pázsittal és sűrűn telepített vizesblokkokkal. A sekély, lassan mélyülő víz miatt ez a partszakasz a családok abszolút kedvence. Ezzel szemben az Ezüstpart a hatalmas, árnyékot adó fái és a retro hangulatú, mégis teljesen modernizált büfésorai miatt vonzó. A kényelmet a sűrűn elhelyezett ingyenes mosdók, zuhanyzók és játszóterek teszik teljessé.
A boglári Platán strand messze túlmutat a klasszikus szabadstrand fogalmán, hiszen egy hatalmas, parkosított élményközpontról van szó, amely tisztaságban és szolgáltatásokban a fizetős helyekkel is felveszi a versenyt. A családokat modern játszóterek, kulturált öltözők és tiszta vizesblokkok várják. Az aktív pihenők számára kiépített strandfoci-, lábtengó- és strandröplabda-pályák állnak rendelkezésre. A legkisebbek biztonságos pancsolását pedig a partszakasz egy homokos része garantálja, amely ideális a homokvárépítéshez is.
Balatonföldváron a Nyugati strand teljesen ingyenes, sőt a partszakaszát jelentősen bővítették az egykori Fesztivál Hotel előtti részen. Ez a fürdőhely nem véletlenül érdemelte ki korábban a kiváló minősítést, hiszen idilli fás környezettel, pazar kilátással és tiszta vízzel várja a vendégeket. A parton kulturált öltözők, illemhelyek, zuhanyzók és egy napozóterasz is helyet kapott. A meder talaja kellemesen homokos, a partot szegélyező fák pedig hűs árnyékot nyújtanak a nyári hőségben.
Ha elkerülnéd a tömeget és a tipikus balatoni zsibongást, Őszöd eldugott gyöngyszeme a tökéletes választás. A Ligetes strand egy rendkívül gondozott, tiszta és csendes partszakasz, amelynek 4 hektáros parkja virágosított, rendezett környezetet biztosít. A meder talaja itt kifejezetten kellemes, a hatalmas fák pedig bőséges természetes árnyékot nyújtanak. A családok kényelmét modern játszótér és tiszta illemhelyek szolgálják, a gasztronómiai élményekről pedig az alapvető, de minőségi kínálatot nyújtó büfék gondoskodnak.
Fonyód ligetes, hosszan elnyúló ingyenes strandja elsősorban az egyedülálló látványával hódít, hiszen a vízből vagy a törölközőről egyenesen a túlparti tanúhegyek, köztük a Badacsony ikonikus sziluettje tárul elénk. A part itt jórészt épített, betonozott, a vízbe pedig biztonságos lépcsőkön lehet bejutni. Mivel a napozófelület vegyesen füves és betonos, érdemes egy jó minőségű, vastagabb polifoamot vagy strandmatracot magunkkal vinni a maximális kényelem érdekében.
Az északi parton elvétve találni ingyenes opciót, de az örvényesi Platán strand üdítő kivételnek számít a fizetős helyek gyűrűjében. Ez a családias, kisebb kiterjedésű hely hűen megőrizte a régi Balaton báját és nosztalgikus hangulatát, miközben a szükséges modern komfortot is biztosítja. Az árnyas fák alatt hűsölve élvezhetjük a nyugalmat, miközben a tiszta vizesblokk és a jól működő, házias ízeket kínáló büfé garantálja, hogy ne hiányozzon semmi a tökéletes strandoláshoz.
Nézd meg videón is az örvényesi szabadstrandot:
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