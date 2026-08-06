Ez váratlan fordulat: Eljegyezték Mandula Ádám exét?

A két botrányos fiatal nemcsak, hogy együtt volt egymással, hanem közös gyerekük is született. A kis Nolen pár hónapja jött a világra és azóta mosolyszünet is van a szülők között. Mindketten hazugsággal vádolják egymást, az Éden Hotelből ismert Mandula Ádám pedig többször is azt állította, hogy Alexa hűtlen volt hozzá és nem is biztos benne, hogy az ő gyerekét hordja a szíve alatt. A gyerek születése után pedig már a hatóságok is beleszóltak a két fiatal életébe.

Mandula Ádám gyereke nem láthatja édesapját (Fotó: Archív)

Mandula Ádámot eltiltották fiától

Korábban lapunk megkereste a rapper volt szerelmét, aki elárulta, hogy jól megvannak kettesben kisfiával, de Ádámot nem engedi a közelébe. Nem is csak maguk miatt, hanem azért sem, mert árgus szemekkel figyeli őket a gyámhatóság.

Nolen velem van, nincs semmi baj. Ő nem jöhet a közelünkbe a viselkedése miatt. Mondták a gyámhatóságon azt is, ha összeköltözöm Ádámmal és odaviszem Nolent, akkor azonnali kiemelés lesz, vagyis elveszik tőlem a kisfiamat. Teljesen jogos és érthető, mert ez az ember alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen, mert csak bántani tudja őket lelkileg vagy fizikálisan, ahogy őt bántották kicsinek otthon

– mondta korábban a Borsnak Alexa.

Azonban az édesanyát sem kell félteni, mivel legutóbbi videója ismét kiverte a biztosítékot a rajongóknál. „Nézzétek csak, megkérték a kezemet. Amúgy az van belegravírozva, hogy szeretlek. Azért hordom a bal kezemen, mert nagyon közel áll hozzám és gondolom, hogy szerencsét fog nekem hozni a jövőben” – árulta el közösségi oldalán Alexa. A titokzatos vőlegény kiléte nem derült ki, de az biztos, hogy nem Mandula Ádámról van szó.

Mandula Ádám és Alexa kapcsolata végérvényesen tönkrement (Fotó: Archív)

Mandula Ádám exe más hírt is tartogatott

A fiatal édesanya az eljegyzésről többet nem mesélt a videóban, ám egy másik nagy bejelentést is tett.

Mondhatnék nagyon sok csúnya dolgot Ádámról, de tőlem ezt nem fogja megkapni. Szeretném, ha továbbra is az életeddel foglalkoznál, s*arjál nyugodtan zacskókba, hugyozzál nyugodtan flakonokba, ahogy eddig is tetted. Viszont én ebből szeretnék kiszállni, mert számomra nagyon fontos dolgokkal kezdtem el foglalkozni, a dalszerzéssel

– mesélte videójában Alexa.