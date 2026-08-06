Ez váratlan fordulat: Eljegyezték Mandula Ádám exét?

A két botrányos fiatal nemcsak, hogy együtt volt egymással, hanem közös gyerekük is született. A kis Nolen pár hónapja jött a világra és azóta mosolyszünet is van a szülők között. Mindketten hazugsággal vádolják egymást, az Éden Hotelből ismert Mandula Ádám pedig többször is azt állította, hogy Alexa hűtlen volt hozzá és nem is biztos benne, hogy az ő gyerekét hordja a szíve alatt. A gyerek születése után pedig már a hatóságok is beleszóltak a két fiatal életébe.
Korábban lapunk megkereste a rapper volt szerelmét, aki elárulta, hogy jól megvannak kettesben kisfiával, de Ádámot nem engedi a közelébe. Nem is csak maguk miatt, hanem azért sem, mert árgus szemekkel figyeli őket a gyámhatóság.
Nolen velem van, nincs semmi baj. Ő nem jöhet a közelünkbe a viselkedése miatt. Mondták a gyámhatóságon azt is, ha összeköltözöm Ádámmal és odaviszem Nolent, akkor azonnali kiemelés lesz, vagyis elveszik tőlem a kisfiamat. Teljesen jogos és érthető, mert ez az ember alkalmatlan arra, hogy gyereket neveljen, mert csak bántani tudja őket lelkileg vagy fizikálisan, ahogy őt bántották kicsinek otthon
– mondta korábban a Borsnak Alexa.
Azonban az édesanyát sem kell félteni, mivel legutóbbi videója ismét kiverte a biztosítékot a rajongóknál. „Nézzétek csak, megkérték a kezemet. Amúgy az van belegravírozva, hogy szeretlek. Azért hordom a bal kezemen, mert nagyon közel áll hozzám és gondolom, hogy szerencsét fog nekem hozni a jövőben” – árulta el közösségi oldalán Alexa. A titokzatos vőlegény kiléte nem derült ki, de az biztos, hogy nem Mandula Ádámról van szó.
A fiatal édesanya az eljegyzésről többet nem mesélt a videóban, ám egy másik nagy bejelentést is tett.
Mondhatnék nagyon sok csúnya dolgot Ádámról, de tőlem ezt nem fogja megkapni. Szeretném, ha továbbra is az életeddel foglalkoznál, s*arjál nyugodtan zacskókba, hugyozzál nyugodtan flakonokba, ahogy eddig is tetted. Viszont én ebből szeretnék kiszállni, mert számomra nagyon fontos dolgokkal kezdtem el foglalkozni, a dalszerzéssel
– mesélte videójában Alexa.
Azt is hozzátette az édesanya, hogy innentől csak a zenével szeretne foglalkozni és hiába gyermekének édesapja, akkor sem akar egy pillanatig sem Mandulával egy légtérben lenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.