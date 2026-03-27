Kezdődik a hajózási szezon a Balatonon: mutatjuk az idei árakat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:25
Jubileumi ünnepség lesz március 28-án a Balatonon. Ekkor indul ugyanis a 180. hajózási szezon a magyar tengeren. Mutatjuk a programokat, és azt is, hogy idén milyen árakon hajózhatunk, kompozhatunk.
A strandszezon még várat magára, de a hajózási szezon március 28-án idén is kezdetét veszi a Balatonon. Íme a 180. szezon árai és a Balatonfüreden rendezett megnyitó programjai!

Érdemes lesz most hétvégén is ellátogatni a Balatonhoz: ingyenes programokkal veszi kezdetét a hajózási szezon. Fotó:  Mediaworks Archívum

Milyen programokkal készülnek a megnyitóra?

Március 28-án Balatonfüreden és Siófokon ingyenes sétahajózással várja a BAHART az utasokat, az alábbiak szerint:

  • 9:00 órakor menetrendi járat indul Siófokról Balatonfüredre: a jubileumi hajófelvonulás 6 hajóból áll majd.
  • 10:00 órakor az első hajó ünnepélyes fogadása történik majd meg Balatonfüreden.
  • 10:00–10:50 között Balatonfüred ünnepi műsora lesz megtekinthető.
  • 11:00 órakor nappali tűzijáték lesz a kikötő előtt, a vízen (időjárás függő)
  • 11:30-kor ingyenes sétahajózás lesz a legújabb és a legidősebb hajókkal.
  • 12:20-kor indulnak vissza Siófokra a hajók.
  • 14:30-tól pedig ingyenes sétahajózás lesz Siófokon, az új Tomaj katamaránnal.

Milyen árakkal találkozhat az utazóközönség az idei hajózási szezonban?

A BAHART személyhajózási szolgáltatásai a Balaton több mint 20 kikötőjét érintik idén is. A menetjegyek kizárólag a rajta szereplő, adott időpontú járatra érvényesek, a férőhelyek korlátozott száma miatt. Érdemes a jegyeket előre, online megváltani, mivel a népszerűbb járatok (pl. Fonyód–Badacsony, Siófok–Balatonfüred) gyorsan betelnek. A hajókon a kerékpárszállítás korlátozott kapacitással, külön jegy megváltásával lehetséges. Kutyák szállítása csak pórázzal és szájkosárral megengedett, szintén kutyajegy váltása mellett. Fontos, hogy a menetrendi járatok az utaslétszámtól függetlenül elindulnak, de az időjárási viszonyok módosíthatják a közlekedést.

Személyhajózási díjszabás 2026. 03.28-tól

DíjzónaTeljes árúGyermekDiák, NyugdíjasCsaládi jegy*
I. zóna2 500 Ft1 250 Ft1 875 Ft6 500 Ft
II. zóna2 900 Ft1 450 Ft2 175 Ft7 500 Ft
III. zóna3 300 Ft1 650 Ft2 475 Ft8 600 Ft
IV. zóna3 800 Ft1 900 Ft2 850 Ft9 800 Ft
*A családi jegy 2 felnőtt és minimum 2 gyermek (4-14 év) együttes utazása esetén érvényes. További információk itt találhatók.

Ezt érdemes tudni a díjzónákról

A BAHART díjszabásában a díjzónák (I-IV.) a megtett távolságot és az útvonalat kódolják. Az I. zóna a legrövidebb, közvetlen átkeléseket jelenti (pl. Fonyód–Badacsony). A II. zóna közepes távú, míg a III-IV. zóna a leghosszabb, gyakran átszállásos vagy több megállót érintő utazásokat (pl. Siófok–Tihany–Balatonfüred) fedi le. Minél magasabb a zónaszám, annál drágább a jegy. A zóna határozza meg a kiegészítő jegyek (kutya, kerékpár) árát is. A besorolás fix: minden kikötőpárhoz hozzárendeltek egy adott zónát. Zónapéldák:

  • I. díjzóna, alap távok: Siófok – Balatonfüred, Fonyód – Badacsony, Balatonboglár – Révfülöp.
  • II. díjzóna, közepes távok: Siófok – Tihany, Balatonföldvár – Badacsony, Keszthely – Badacsony.
  • III. díjzóna, hosszabb távok: Siófok – Balatonszemes, Balatonfüred – Balatonboglár.
  • IV. díjzóna, távolsági járatok: Siófok – Badacsony, Balatonfüred – Keszthely.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
