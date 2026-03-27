Kezdődik a hajózási szezon a Balatonon: mutatjuk az idei árakat

A strandszezon még várat magára, de a hajózási szezon március 28-án idén is kezdetét veszi a Balatonon. Íme a 180. szezon árai és a Balatonfüreden rendezett megnyitó programjai!

Érdemes lesz most hétvégén is ellátogatni a Balatonhoz: ingyenes programokkal veszi kezdetét a hajózási szezon.

Milyen programokkal készülnek a megnyitóra?

Március 28-án Balatonfüreden és Siófokon ingyenes sétahajózással várja a BAHART az utasokat, az alábbiak szerint:

9:00 órakor menetrendi járat indul Siófokról Balatonfüredre: a jubileumi hajófelvonulás 6 hajóból áll majd.

10:00 órakor az első hajó ünnepélyes fogadása történik majd meg Balatonfüreden.

10:00–10:50 között Balatonfüred ünnepi műsora lesz megtekinthető.

11:00 órakor nappali tűzijáték lesz a kikötő előtt, a vízen (időjárás függő)

11:30-kor ingyenes sétahajózás lesz a legújabb és a legidősebb hajókkal.

12:20-kor indulnak vissza Siófokra a hajók.

14:30-tól pedig ingyenes sétahajózás lesz Siófokon, az új Tomaj katamaránnal.

Milyen árakkal találkozhat az utazóközönség az idei hajózási szezonban?

A BAHART személyhajózási szolgáltatásai a Balaton több mint 20 kikötőjét érintik idén is. A menetjegyek kizárólag a rajta szereplő, adott időpontú járatra érvényesek, a férőhelyek korlátozott száma miatt. Érdemes a jegyeket előre, online megváltani, mivel a népszerűbb járatok (pl. Fonyód–Badacsony, Siófok–Balatonfüred) gyorsan betelnek. A hajókon a kerékpárszállítás korlátozott kapacitással, külön jegy megváltásával lehetséges. Kutyák szállítása csak pórázzal és szájkosárral megengedett, szintén kutyajegy váltása mellett. Fontos, hogy a menetrendi járatok az utaslétszámtól függetlenül elindulnak, de az időjárási viszonyok módosíthatják a közlekedést.

Személyhajózási díjszabás 2026. 03.28-tól Díjzóna Teljes árú Gyermek Diák, Nyugdíjas Családi jegy* I. zóna 2 500 Ft 1 250 Ft 1 875 Ft 6 500 Ft II. zóna 2 900 Ft 1 450 Ft 2 175 Ft 7 500 Ft III. zóna 3 300 Ft 1 650 Ft 2 475 Ft 8 600 Ft IV. zóna 3 800 Ft 1 900 Ft 2 850 Ft 9 800 Ft *A családi jegy 2 felnőtt és minimum 2 gyermek (4-14 év) együttes utazása esetén érvényes. További információk itt találhatók.

Ezt érdemes tudni a díjzónákról

A BAHART díjszabásában a díjzónák (I-IV.) a megtett távolságot és az útvonalat kódolják. Az I. zóna a legrövidebb, közvetlen átkeléseket jelenti (pl. Fonyód–Badacsony). A II. zóna közepes távú, míg a III-IV. zóna a leghosszabb, gyakran átszállásos vagy több megállót érintő utazásokat (pl. Siófok–Tihany–Balatonfüred) fedi le. Minél magasabb a zónaszám, annál drágább a jegy. A zóna határozza meg a kiegészítő jegyek (kutya, kerékpár) árát is. A besorolás fix: minden kikötőpárhoz hozzárendeltek egy adott zónát. Zónapéldák: