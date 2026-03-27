Kezdődik a hajózási szezon a Balatonon: mutatjuk az idei árakat

A strandszezon még várat magára, de a hajózási szezon március 28-án idén is kezdetét veszi a Balatonon. Íme a 180. szezon árai és a Balatonfüreden rendezett megnyitó programjai!
Március 28-án Balatonfüreden és Siófokon ingyenes sétahajózással várja a BAHART az utasokat, az alábbiak szerint:
A BAHART személyhajózási szolgáltatásai a Balaton több mint 20 kikötőjét érintik idén is. A menetjegyek kizárólag a rajta szereplő, adott időpontú járatra érvényesek, a férőhelyek korlátozott száma miatt. Érdemes a jegyeket előre, online megváltani, mivel a népszerűbb járatok (pl. Fonyód–Badacsony, Siófok–Balatonfüred) gyorsan betelnek. A hajókon a kerékpárszállítás korlátozott kapacitással, külön jegy megváltásával lehetséges. Kutyák szállítása csak pórázzal és szájkosárral megengedett, szintén kutyajegy váltása mellett. Fontos, hogy a menetrendi járatok az utaslétszámtól függetlenül elindulnak, de az időjárási viszonyok módosíthatják a közlekedést.
Személyhajózási díjszabás 2026. 03.28-tól
|Díjzóna
|Teljes árú
|Gyermek
|Diák, Nyugdíjas
|Családi jegy*
|I. zóna
|2 500 Ft
|1 250 Ft
|1 875 Ft
|6 500 Ft
|II. zóna
|2 900 Ft
|1 450 Ft
|2 175 Ft
|7 500 Ft
|III. zóna
|3 300 Ft
|1 650 Ft
|2 475 Ft
|8 600 Ft
|IV. zóna
|3 800 Ft
|1 900 Ft
|2 850 Ft
|9 800 Ft
|*A családi jegy 2 felnőtt és minimum 2 gyermek (4-14 év) együttes utazása esetén érvényes. További információk itt találhatók.
A BAHART díjszabásában a díjzónák (I-IV.) a megtett távolságot és az útvonalat kódolják. Az I. zóna a legrövidebb, közvetlen átkeléseket jelenti (pl. Fonyód–Badacsony). A II. zóna közepes távú, míg a III-IV. zóna a leghosszabb, gyakran átszállásos vagy több megállót érintő utazásokat (pl. Siófok–Tihany–Balatonfüred) fedi le. Minél magasabb a zónaszám, annál drágább a jegy. A zóna határozza meg a kiegészítő jegyek (kutya, kerékpár) árát is. A besorolás fix: minden kikötőpárhoz hozzárendeltek egy adott zónát. Zónapéldák:
