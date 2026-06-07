Balatonfüred top 5 kihagyhatatlan látnivalója – Így hozhatod ki a legtöbbet a hétvégéből

A patinás fürdőváros hosszú idők óta a pihenni vágyók kedvenc úti célja, ahol a kövezett sétányok és a zöldellő lankák történelmi titkokat őriznek. A strandolás mellett érdemes időt szánni a környék építészeti örökségére, a panorámás túraútvonalakra és a modern ökoturisztikai központokra is. Az alábbi összeállításban bemutatjuk a legfontosabb helyszíneket, hiszen a gazdag kínálat miatt Balatonfüred látnivalói az év minden szakaszában tartogatnak meglepetéseket a látogatóknak.

Balatonfüred látnivalói nemcsak a főszezonban nyújtanak életre szóló élményeket.

Fotó: zedspider

Kulturális időutazás: Jókai Mór egykori villája és a XII. századi papsokai templomrom köti össze a múltat a jelennel.

Jókai Mór egykori villája és a XII. századi papsokai templomrom köti össze a múltat a jelennel. Rejtett zöld oázis: a Száka-hegyi GAPA Terasz lombkoronasétánnyal, kilátóval és helyi borokkal vár a tömegektől távol.

a Száka-hegyi GAPA Terasz lombkoronasétánnyal, kilátóval és helyi borokkal vár a tömegektől távol. Aktív pihenés: a Tamás-hegyi Jókai-kilátó panorámája és a platánfás Tagore sétány nyújtja a tökéletes füredi élményt.

Hol találhatók a legszebb pontok, ha Balatonfüred látnivalói érdekelnek?

Alábbi összeállításunkban azokból a jobban, vagy kevésbé ismert helyszínekből válogattunk, amelyek egyrészt feltétlenül érdemesek a látogatásra egy balatoni nyaralás során, másrészt a természeti és a kulturális kincsek iránt érdeklődő utazók igényeit is kielégíthetik. Balatonfüred akkor is megéri a látogatást, ha nem a vízpart, és a strandolás a cél.

Jókai Mór Emlékház

Az ünnepelt író, Jókai Mór 1857-ben járt először a településen feleségével, Laborfalvy Rózával, majd a helyszín iránti rajongásuk jeleként tíz évvel később telket vásároltak a városban. A koraeklektikus stílusú villa 1870-re készült el, a déli teraszról nyíló balatoni panoráma pedig olyan híres regények megszületését inspirálta, mint Az arany ember. Az 1954-ben megnyitott emlékmúzeumban ma is megtekinthető az alkotó eredeti íróasztala, távcsöve, botgyűjteménye, valamint a felesége egykori színpadi kellékei.

A Jókai Emlékház a kulturális élményekre vadászó utazók kihagyhatatlan úti célja.

Fotó: wikipedia

GAPA Terasz és Parkerdő

A 271 méter magas Száka-hegyen elterülő, 2021-ben megnyitott hathektáros zöld oázis egyedülálló természeti értékekkel várja a kirándulókat. A sziklás, pannon-tengeri fosszíliákban gazdag talajon 180 éves molyhos tölgyek alkotnak mesebeli erdőt, ahol a legenda szerint egykor Savanyú Jóska, a bakonyi betyár is bujkált. A fenntarthatóság miatt előzetes bejelentkezéssel látogatható területen 12 méter magas kilátó, lombkoronasétány, egyedi játszótér, valamint helyi borokat és szörpöket kínáló food truck üzemel.