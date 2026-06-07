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Jókai kilátó Balatonfüreden

Balatonfüred top 5 kihagyhatatlan látnivalója – Így hozhatod ki a legtöbbet a hétvégéből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 07:20
belföldi utazásbalatoni nyaralásBalatonfüredhíres látnivalók
A magyar tenger északi partjának egyik legnépszerűbb városa a strandokon túl is számtalan izgalmas kulturális és természeti kincset rejt. Amennyiben egy igazán tartalmas, felejthetetlen kikapcsolódásra vágysz a családdal, Balatonfüred látnivalói izgalmas programokat kínálnak.
Etédi Alexa
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A patinás fürdőváros hosszú idők óta a pihenni vágyók kedvenc úti célja, ahol a kövezett sétányok és a zöldellő lankák történelmi titkokat őriznek. A strandolás mellett érdemes időt szánni a környék építészeti örökségére, a panorámás túraútvonalakra és a modern ökoturisztikai központokra is. Az alábbi összeállításban bemutatjuk a legfontosabb helyszíneket, hiszen a gazdag kínálat miatt Balatonfüred látnivalói az év minden szakaszában tartogatnak meglepetéseket a látogatóknak.

Balatonfüred látnivalói közül kiemelkedik a partmenti panoráma napnyugtakor.
Balatonfüred látnivalói nemcsak a főszezonban nyújtanak életre szóló élményeket. 
Fotó: zedspider
  • Kulturális időutazás: Jókai Mór egykori villája és a XII. századi papsokai templomrom köti össze a múltat a jelennel.
  • Rejtett zöld oázis: a Száka-hegyi GAPA Terasz lombkoronasétánnyal, kilátóval és helyi borokkal vár a tömegektől távol.
  • Aktív pihenés: a Tamás-hegyi Jókai-kilátó panorámája és a platánfás Tagore sétány nyújtja a tökéletes füredi élményt.

Hol találhatók a legszebb pontok, ha Balatonfüred látnivalói érdekelnek?

Alábbi összeállításunkban azokból a jobban, vagy kevésbé ismert helyszínekből válogattunk, amelyek egyrészt feltétlenül érdemesek a látogatásra egy balatoni nyaralás során, másrészt a természeti és a kulturális kincsek iránt érdeklődő utazók igényeit is kielégíthetik. Balatonfüred akkor is megéri a látogatást, ha nem a vízpart, és a strandolás a cél. 

Jókai Mór Emlékház

Az ünnepelt író, Jókai Mór 1857-ben járt először a településen feleségével, Laborfalvy Rózával, majd a helyszín iránti rajongásuk jeleként tíz évvel később telket vásároltak a városban. A koraeklektikus stílusú villa 1870-re készült el, a déli teraszról nyíló balatoni panoráma pedig olyan híres regények megszületését inspirálta, mint Az arany ember. Az 1954-ben megnyitott emlékmúzeumban ma is megtekinthető az alkotó eredeti íróasztala, távcsöve, botgyűjteménye, valamint a felesége egykori színpadi kellékei.

A Jókai Emlékház a kert felől fotózva.
A Jókai Emlékház a kulturális élményekre vadászó utazók kihagyhatatlan úti célja.
Fotó: wikipedia

GAPA Terasz és Parkerdő

A 271 méter magas Száka-hegyen elterülő, 2021-ben megnyitott hathektáros zöld oázis egyedülálló természeti értékekkel várja a kirándulókat. A sziklás, pannon-tengeri fosszíliákban gazdag talajon 180 éves molyhos tölgyek alkotnak mesebeli erdőt, ahol a legenda szerint egykor Savanyú Jóska, a bakonyi betyár is bujkált. A fenntarthatóság miatt előzetes bejelentkezéssel látogatható területen 12 méter magas kilátó, lombkoronasétány, egyedi játszótér, valamint helyi borokat és szörpöket kínáló food truck üzemel.

Tamás-hegyi kereszt és a Jókai-kilátó

A város felett magasodó, 315 méteres csúcson álló fából készült építményből bámulatos kilátás nyílik a Tihanyi-félszigetre és a Balaton nyugati medencéjére. A Kilátó utca felől közelítve a túrázók először a monumentális Tamás-hegyi keresztet érik el, amely tökéletes pihenőhelyet biztosít a kaptató után. A csúcshoz a 600 méter hosszú Aranyember tanösvény vezet fel, amelynek mentén az író híres regényalakjairól elnevezett padok várják a megpihenni vágyókat a balatoni kilátónál.

A Jókai-kilátó, Balatonfüred és a tó madártávlatból.
A Jókai-kilátóból pazar kilátás nyílik a Balatonra és a környező vidékre. 
Fotó: Kurka Geza Corey

Papsokai templomrom

Az egykori Papsoka nevű kis faluban a Tihanyi Bencés Apátság szolgálói éltek, templomukat pedig a XII. században Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Az egykori római villa alapjaira emelt épületen a sokszoros átépítés miatt a román kor, valamint a kora- és késő gótika stílusjegyei egyaránt megfigyelhetőek. A feltehetőleg a török hódoltság idején elpusztult templom maradványai egy régi temető területén találhatók, ahonnan pazar panoráma nyílik a vidékre.

A papsokai templomrom a magasból fotózva.
A papsokai templomrom a múltba repít vissza, míg az ódon kövektől csodás panorámában lehet részünk. 
Fotó: wikipédia

Tagore sétány

A közel egy kilométer hosszú, platánfákkal övezett part menti korzó Rabindranath Tagore hindu költőről kapta a nevét, aki 1926-os gyógyulásának emlékére hársfát ültetett itt. Példáját azóta számos híres művész és politikus követte, így a sétány mára egyfajta élő emlékparkká alakult a Balaton partján. Az Esterházy-strandtól a Vitorlázeumig tartó szakaszon elhaladunk az Állami Szívkórház patinás tömbje, a Kossuth-forrás, a Bodorka Vízivilág Látogatóközpont, valamint egy illatos rózsakert mellett is.

A Tagore sétány Balatonfüreden
A Tagore sétány, amely Balatonfüred számos látnivalójának - Bodorka Balaton Vízivilág Látogatóközpont, Állami Szívkórház épülete, Kossuth-forrás és a rózsakert - nyújt helyszínt.
Fotó: andras_csontos

Nézd meg a papsokai templomromot videón is:

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