Rejtett ösvényeken a Prédikálószékre: itt tárul fel a Dunakanyar egyik legszebb panorámája

A Prédikálószékhez a legtöbb kiránduló Dömös felől kapaszkodik fel, pedig Szentendre és Pilisszentlászló irányából is izgalmas út vezet a Dunakanyar egyik legszebb kilátópontjára. Dévényi Gyula természetjáró egy kevésbé forgalmas, Szentendre irányából induló útvonalat választott, amely a tömeg helyett csendet és különleges természeti élményeket tartogatott: erdei tavak, meredek gerincek és sziklás ereszkedők között jutott el a Prédikálószék-kilátóig.
A 639 méter magas Prédikálószék a Visegrádi-hegység egyik legmagasabb pontja és az egyik legnépszerűbb kilátóhely is. Nevét különleges, szószékre emlékeztető sziklaalakzatáról kapta. A csúcson magasodó, tölgyfából készült kilátóból elénk táruló panoráma – a Duna hatalmas patkó alakú kanyarulatával és a túlparton magasodó Börzsöny vonulataival – szinte minden évszakban a természetjárás fénypontja. Bár a legtöbben a jól ismert turistautakon közelítik meg, a hegy igazi arcát azoknak mutatja meg, akik hajlandóak letérni a megszokott csapásokról.
A túra Szentendre felől indulva, Pilisszentlászló irányában közelíthető meg. A Skanzent elhagyva az út egyre inkább hegyi jelleget kap, majd Pilisszentlászló után kanyargós, erdei szakaszon halad tovább. Dévényi Gyula a Királykunyhó vadászházzal szemközti parkolónál állt meg, innen indult el a Prédikálószék-kilátó felé vezető turistaúton. Az első szakasz rögtön emelkedővel kezdődik, kényelmes tempóban nagyjából két óra alatt lehet felérni a kilátóhoz, de a menetidőt a megállók, a terepviszonyok és az időjárás is alakíthatja.
Az ösvényen felfelé két kisebb erdei tó mellett is elhaladtunk. Ahogy egyre magasabbra értünk, az út menti meredélyek is egyre szédítőbbek lettek. Kényelmesen két óra alatt elérhető a kilátó. Itt érdemes elidőzni, a természet látványa lenyűgöző
– meséli a túrázó.
A túra egyik legérdekesebb része a kevésbé járt, bokros-borókás gerincszakasz volt. Itt már minden lépésre oda kell figyelni, a meredek sziklák óvatosságra intenek.
Dömös felé egy jóval meredekebb sziklás út vezet lefelé, ezen ereszkedtünk le egy darabig. Délnek tekintve Dobogókő felé egy másik sziklás gerinc húzódott, ide is szerettünk volna eljutni. Végül a Prédikálószék erdei rezervátuma felől közelítettük meg. Itt már nem vezetett turistaút, csak a muflonok nyomait találtuk a hegygerincen, két oldalon meredek szakadék húzódott, mi az első sziklacsúcsig ereszkedtünk le. Ez a terep már tapasztaltabb túrázóknak való
– teszi hozzá Gyula.
A legnagyobb élményt az jelentette, amikor a fák között váratlanul egy muflonanyával és kicsinyével találták szembe magunkat. Az állatok láthatóan nem voltak hozzászokva az emberi jelenléthez ezen a részen, mert percekig mozdulatlanul figyeltek a sűrűből.
Ahogy közeledünk a hegycsúcshoz, a talaj egyre kövesebb lesz. Közvetlenül a Prédikálószék alatt hatalmas sziklafalak tornyosulnak, amelyek jelzik, hogy már közel járunk a célhoz. A Prédikálószék-kilátó a Visegrádi-hegység egyik legszebb pontján, 639 méteres magasságban áll, és méltán lett a Dunakanyar egyik legismertebb kilátóhelye. A 12 méter magas, háromszintes fa kilátó felső szintjéről szinte teljes szélességében látszik a Duna kanyarulata. A kilátónál érdemes hosszabb pihenőt tartani. A teraszokról más-más szögből nyílik panoráma a tájra, az információs táblák pedig segítenek beazonosítani a környék hegyeit és településeit.
A pihenő után Dömös irányába folytatódott tovább a túra. A Prédikálószék alatti sziklák és a Vadálló-kövek formái egészen más arcát mutatják a hegynek. A nyugodtabb erdei részek után ez már koncentrációt igénylő terep.
A visszaúton lefelé haladva elhagytuk a kitaposott utat egy kanyarnál, és egy meredekebb gerincen ereszkedtünk lefelé a völgybe, így próbáltunk rövidíteni, de a terep egyre nehezebbé vált
– meséli a túrázó.
Ez a szakasz már technikásabb, mint a felfelé vezető út: a Vadálló-kövek mellett elhaladó ösvény meredek, sziklás és helyenként morzsalékos. Itt a jó túracipő különösen fontos. A kijelölt útvonalról letérni csak kellő rutinnal, biztos tájékozódással és megfelelő felszereléssel érdemes.
Autóval: a kiindulópont Szentendre felől, a 1111-es úton, Pilisszentlászló irányában közelíthető meg. Pilisszentlászló után a Királykunyhó vadászházzal szemközti parkolót érdemes keresni. Hétvégén ajánlott korán érkezni, mert a környék népszerű túracélpont, és a parkolók hamar megtelhetnek.
Tömegközlekedéssel: Budapestről a H5-ös HÉV-vel lehet eljutni Szentendréig, onnan helyközi busszal Pilisszentlászló irányába. A túra végén Dömösről busszal lehet visszajutni Szentendre vagy Budapest felé. Az aktuális menetrendet indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni.
Táv: kb. 12–14 km, a választott útvonaltól függően
Szintemelkedés: kb. 550–600 méter
Menetidő: 4,5–6 óra, pihenőkkel
Kiindulópont: Királykunyhó vadászházzal szemközti parkoló
Célpont: Prédikálószék-kilátó és Vadálló-kövek
Nehézség: közepestől nehézig
Kinek ajánlott: gyakorlottabb túrázóknak, akik bírják a meredek, köves, helyenként morzsalékos terepet. Gyerekkel csak akkor érdemes nekivágni, ha a hosszabb emelkedők és a technikásabb lejtők nem jelentenek gondot.
Nézd meg videón a Prédikálószék panorámatúrát Dömösről indulva:
