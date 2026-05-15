Rejtett ösvényeken a Prédikálószékre: itt tárul fel a Dunakanyar egyik legszebb panorámája

A Szentendre felől induló, kevésbé ismert útvonalon elkerülheted a tömeget és megtapasztalhatod a Pilisi Parkerdő érintetlen vadonját.

A 639 méter magas Prédikálószék-kilátóból nyílik hazánk egyik legszebb panorámája a Dunakanyarra.

A túra technikásabb szakaszokat is tartogat, a Vadálló-kövek meredek sziklái és morzsalékos ösvényei igazi kihívást jelentenek.

A Prédikálószékhez a legtöbb kiránduló Dömös felől kapaszkodik fel, pedig Szentendre és Pilisszentlászló irányából is izgalmas út vezet a Dunakanyar egyik legszebb kilátópontjára. Dévényi Gyula természetjáró egy kevésbé forgalmas, Szentendre irányából induló útvonalat választott, amely a tömeg helyett csendet és különleges természeti élményeket tartogatott: erdei tavak, meredek gerincek és sziklás ereszkedők között jutott el a Prédikálószék-kilátóig.

A Prédikálószék túra egyik leglátványosabb szakasza. Fotó: Dévényi Gyula

A Dunakanyar koronája: a Prédikálószék

A 639 méter magas Prédikálószék a Visegrádi-hegység egyik legmagasabb pontja és az egyik legnépszerűbb kilátóhely is. Nevét különleges, szószékre emlékeztető sziklaalakzatáról kapta. A csúcson magasodó, tölgyfából készült kilátóból elénk táruló panoráma – a Duna hatalmas patkó alakú kanyarulatával és a túlparton magasodó Börzsöny vonulataival – szinte minden évszakban a természetjárás fénypontja. Bár a legtöbben a jól ismert turistautakon közelítik meg, a hegy igazi arcát azoknak mutatja meg, akik hajlandóak letérni a megszokott csapásokról.

Indulás a szerpentinek mélyéről

A túra Szentendre felől indulva, Pilisszentlászló irányában közelíthető meg. A Skanzent elhagyva az út egyre inkább hegyi jelleget kap, majd Pilisszentlászló után kanyargós, erdei szakaszon halad tovább. Dévényi Gyula a Királykunyhó vadászházzal szemközti parkolónál állt meg, innen indult el a Prédikálószék-kilátó felé vezető turistaúton. Az első szakasz rögtön emelkedővel kezdődik, kényelmes tempóban nagyjából két óra alatt lehet felérni a kilátóhoz, de a menetidőt a megállók, a terepviszonyok és az időjárás is alakíthatja.

Az ösvényen felfelé két kisebb erdei tó mellett is elhaladtunk. Ahogy egyre magasabbra értünk, az út menti meredélyek is egyre szédítőbbek lettek. Kényelmesen két óra alatt elérhető a kilátó. Itt érdemes elidőzni, a természet látványa lenyűgöző

– meséli a túrázó.