KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bár próbálja titokban tartani Taylor Swift, újabb részletek szivárogtak ki az esküvőjéről

taylor swift
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 11:56
travis kelceesküvő
Az énekesnő próbál mindent feltűnés nélkül intézni.

Állítólag Taylor Swift felhívja a barátait, hogy személyesen hívja meg őket Travis Kelce-vel a közelgő nyári esküvőjére. A popsztár a TMZ szerint szigorúan titokban tartja az esküvő részleteit, hogy elkerülje a további esetleges kiszivárgásokat a nagy nap előtt.

Újabb részletek szivárogtak ki Taylor Swift esküvőjéről
Újabb részletek szivárogtak ki Taylor Swift esküvőjéről. Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce /  Northfoto

Kiderült, hogy hívja meg a vendégeket Taylor Swift esküvőjére

A lap beszámolója szerint Swift intézi a hívások egy részét, míg csapata másokat intéz, és az A-listás vendégeket arra kérik, hogy tartsák rugalmasan a nyári időbeosztásukat.

Az előző hónapban már kiderült, hogy a pár július 3-án, New Yorkban tervezi tartani az esküvőjét. A bennfentesek szeptemberben először azt mondták, hogy a 36 éves énekes és a sportoló Rhode Islanden tervezik megtartani ceremóniát ezen a nyáron, azonban később a pár elvetette az ötletet annak érdekében, hogy egy nagyobb helyszínen több vendéget fogadhassanak. Egy hónappal ezután ismét felszálltak a pletykák, miszerint június 13-án Rhode Islanden mondják ki a nagy igent. Ekkor a közeli források szerint Swift és Kelce még egy párnak is fizettek, akik már lefoglalták aznapra a helyszínt, hogy biztosítsák maguknak az időpontot

Úgy tűnik, azóta a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő mindent megtett, hogy elriassza a nyilvánosságot, és a lehető legnagyobb titokban tartsa a nagy napot - írta a Page Six.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu