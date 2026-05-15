Bár próbálja titokban tartani Taylor Swift, újabb részletek szivárogtak ki az esküvőjéről

Állítólag Taylor Swift felhívja a barátait, hogy személyesen hívja meg őket Travis Kelce-vel a közelgő nyári esküvőjére. A popsztár a TMZ szerint szigorúan titokban tartja az esküvő részleteit, hogy elkerülje a további esetleges kiszivárgásokat a nagy nap előtt.

Kiderült, hogy hívja meg a vendégeket Taylor Swift esküvőjére

A lap beszámolója szerint Swift intézi a hívások egy részét, míg csapata másokat intéz, és az A-listás vendégeket arra kérik, hogy tartsák rugalmasan a nyári időbeosztásukat.

Az előző hónapban már kiderült, hogy a pár július 3-án, New Yorkban tervezi tartani az esküvőjét. A bennfentesek szeptemberben először azt mondták, hogy a 36 éves énekes és a sportoló Rhode Islanden tervezik megtartani ceremóniát ezen a nyáron, azonban később a pár elvetette az ötletet annak érdekében, hogy egy nagyobb helyszínen több vendéget fogadhassanak. Egy hónappal ezután ismét felszálltak a pletykák, miszerint június 13-án Rhode Islanden mondják ki a nagy igent. Ekkor a közeli források szerint Swift és Kelce még egy párnak is fizettek, akik már lefoglalták aznapra a helyszínt, hogy biztosítsák maguknak az időpontot

Úgy tűnik, azóta a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő mindent megtett, hogy elriassza a nyilvánosságot, és a lehető legnagyobb titokban tartsa a nagy napot - írta a Page Six.