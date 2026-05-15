Megjárta a poklot: kemény támadásokat állt ki Pirner Alma

Pirner Alma nevét a legtöbben még a 2000-es évek elején ismerték meg, amikor Magyarország egyik legismertebb táncosnőjeként és előadóművészeként lépett színpadra. Ő volt az, aki behozta a rúdtánc világát az országba, és aki hazánk legnagyobb rúdfitnesz stúdióhálózatát indította el. Elképesztő sikerei voltak, ennek ellenére nem volt boldog. Annyira meg akart ugyanis felelni mindenkinek, hogy a maximalizmusa pánikrohamokat, szorongást váltott ki nála, mialatt számtalan előítélettel is szembe kellett néznie. Hónapokig küzdött, mire ráébredt, ideje változtatni: Alma ezután szakmát váltott és most a saját történetéből tanulva holisztikus coachként próbál segíteni másokon.
Pirner Alma életének a központjává a női önismeret, a belső fejlődés és a lelki béke keresése vált. Ehhez pedig az kellett, hogy rájöjjön, nem a megfelelő embereknek akart bizonyítani, azok után, hogy a rúdtánc miatt sokan előítéletekkel fogadták őt. Épp ezért realizálta, azt az energiát, amit mások lenyűgözésére akar fordítani, önmagába kell inkább fektetnie.
A női lélek és test szorosan összekapcsolódik
- közölte, kiemelve:
A nők addig zsigerelik ki magukat, amíg azt mondja a test, hogy na, most álljál le!
- utalt arra, hogy bizony a nőgyógyászati eredetű problémák hátterében is sokszor ez a tényező áll. Az, hogy a feszített tempó miatt megváltozik a test és torzul a lélek.
Egy nőnek a libidója, a vágya egyenes az életerejével és azzal, hogy mentális szinten milyen állapotban van. Valakiből jó nő a kisugárzásától lesz. Nem attól, hogy elhazudom, hogy jól érzem magam a bőrömben, hanem attól, hogy az tényleg látszik is rajta.
