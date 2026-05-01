Ezek a legszebb magyar panorámák

Hová menj hétvégén? Mutatjuk a legszebb hazai kilátópontokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 09:45
Tégy egy próbát a következő ösvényekkel, ha valami igazán ütős látványra vágysz. Nem kell külföldre utaznod azért, hogy gyönyörködj a különleges természeti csodákban. Mutatjuk, szerintünk hol találhatók a legszebb magyar panorámák.
Van az a semmivel sem összehasonlítható érzés, amikor a kaptató végén a sűrű erdő hirtelen kinyílik, és a látványtól egyszerűen bent ragad a levegő. A legszebb magyar panorámák titka pont ez a váratlan, mellbe vágó élmény, amikor a természet nyers ereje és a különleges formák miatt önkéntelenül is kiszalad a szádon egy elismerő felkiáltás.

A legszebb magyar panorámák egyike a balatongyöröki Szépkilátó.
  • Az élmény, amikor kibukkansz: a sűrű erdő után hirtelen eléd tárul a végtelen tér.
  • Változatos tájak: a Duna-kanyar drámai ívétől a Balaton nyugodt tükréig minden arcát megismerheted az országnak.
  • Különleges formák: vulkanikus tanúhegyek és vadregényes sziklaszirtek várnak a csúcsokon.

Hol találhatók a legszebb magyar panorámák egy hétvégi kiránduláshoz?

Ezek persze nem a klasszikus, kényelmes nézelődés példái: itt addig szívod magadba a látványt, amíg teljesen el nem telsz vele. Ebben a válogatásban olyan helyszíneket, olyan kilátópontokat kínálunk, ahol a horizont és az előtted elnyúló mélység úgy találkozik, hogy órákig nem akarsz majd elindulni lefelé.

Dunakanyar teljes pompájában: a Prédikálószék

A Visegrádi-hegység 639 méteres csúcsára vezető út nem rövid, de egy pillanatig sem fogsz unatkozni út közben. Amint felérsz a sziklákra, a Dunakanyar a maga hatalmas patkó alakú kanyarulatával úgy terül el előtted, hogy a háttérben magasodó Börzsöny már csak a ráadás a tökéletes képhez.

Nyugalom a tanúhegyek árnyékában: a Szépkilátó

Balatongyörök szélén egy szelíd domboldalról kapod meg a Balaton talán leglenyűgözőbb arcát. A Szépkilátóról a víz közelsége és a monumentális, sötét tanúhegyek látványa olyan békét áraszt, amit csak az országút zaja tör meg néha, de a panoráma kárpótol mindenért. Kora tavasszal pedig, amikor a mandulafák virágoznak, mindennél lenyűgözőbb a táj. 

A város legjobb szöge: a Hármashatár-hegy

Bár a budapesti panorámáról mindenkinek a Vár vagy a Gellért-hegy ugrik be, a legtöbbet a Hármashatár-hegy teteje adja a Budai-hegységben. A Duna egy enyhe S-kanyarral kígyózik alattad, rálátsz az összes fontos hídra és a Parlamentre, így tényleg a legjobb szögből csodálhatod a várost.

Kilátás a Zemplén szívére: a Kis-Milic

Az 880 méteres magasságban épült fa kilátót pont oda tették, ahol a leginkább érezni a hegység vadregényes hangulatát. Szinte a teljes Zemplén a lábaid előtt hever, a Nagy-Péter-mennykő és a szomszédos szlovákiai vonulatok látványa miatt pedig legszívesebben le sem jönnél a csúcsról.

Szigetvilág és folyóvölgy: a Vörös-kő

Ha szereted, amikor a vízfelület ad keretet a tájnak, a Visegrádi-hegység 521 méteres pontját imádni fogod. Az emlékmű mellől végignézheted a Szentendrei-sziget teljes hosszát, a part menti kis falvakat és a Dunát, amint elfolyik a Naszály tömbje mellett.

