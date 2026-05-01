Hová menj hétvégén? Mutatjuk a legszebb hazai kilátópontokat

Van az a semmivel sem összehasonlítható érzés, amikor a kaptató végén a sűrű erdő hirtelen kinyílik, és a látványtól egyszerűen bent ragad a levegő. A legszebb magyar panorámák titka pont ez a váratlan, mellbe vágó élmény, amikor a természet nyers ereje és a különleges formák miatt önkéntelenül is kiszalad a szádon egy elismerő felkiáltás.
Ezek persze nem a klasszikus, kényelmes nézelődés példái: itt addig szívod magadba a látványt, amíg teljesen el nem telsz vele. Ebben a válogatásban olyan helyszíneket, olyan kilátópontokat kínálunk, ahol a horizont és az előtted elnyúló mélység úgy találkozik, hogy órákig nem akarsz majd elindulni lefelé.
A Visegrádi-hegység 639 méteres csúcsára vezető út nem rövid, de egy pillanatig sem fogsz unatkozni út közben. Amint felérsz a sziklákra, a Dunakanyar a maga hatalmas patkó alakú kanyarulatával úgy terül el előtted, hogy a háttérben magasodó Börzsöny már csak a ráadás a tökéletes képhez.
Balatongyörök szélén egy szelíd domboldalról kapod meg a Balaton talán leglenyűgözőbb arcát. A Szépkilátóról a víz közelsége és a monumentális, sötét tanúhegyek látványa olyan békét áraszt, amit csak az országút zaja tör meg néha, de a panoráma kárpótol mindenért. Kora tavasszal pedig, amikor a mandulafák virágoznak, mindennél lenyűgözőbb a táj.
Bár a budapesti panorámáról mindenkinek a Vár vagy a Gellért-hegy ugrik be, a legtöbbet a Hármashatár-hegy teteje adja a Budai-hegységben. A Duna egy enyhe S-kanyarral kígyózik alattad, rálátsz az összes fontos hídra és a Parlamentre, így tényleg a legjobb szögből csodálhatod a várost.
Az 880 méteres magasságban épült fa kilátót pont oda tették, ahol a leginkább érezni a hegység vadregényes hangulatát. Szinte a teljes Zemplén a lábaid előtt hever, a Nagy-Péter-mennykő és a szomszédos szlovákiai vonulatok látványa miatt pedig legszívesebben le sem jönnél a csúcsról.
Ha szereted, amikor a vízfelület ad keretet a tájnak, a Visegrádi-hegység 521 méteres pontját imádni fogod. Az emlékmű mellől végignézheted a Szentendrei-sziget teljes hosszát, a part menti kis falvakat és a Dunát, amint elfolyik a Naszály tömbje mellett.
