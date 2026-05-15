Egy fiatal férfi őszintén mesélt arról, milyen figyelmeztető jel vezette el végül a rákdiagnózishoz, és szerinte ez nem az volt, amire az emberek többsége elsőként gondolna.

Rákdiagnózisa után most másoknak segít a fiatal férfi.

A rák furcsa tünetei

A Dan néven ismert férfi, aki a TikTokon „daninprogresss” felhasználónéven osztja meg történetét, 28 éves korában tudta meg, hogy vérrákja van. A fiatal férfi kemoterápián és transzplantáción is átesett, ma pedig több mint egy évvel azután, hogy rákmentesnek nyilvánították, azon dolgozik, hogy másoknak is segítsen a fizikai és mentális felépülésben.

Egy friss videójában arról beszélt, hogy nála nem csomók vagy látványos fogyás jelezte először a betegséget.

28 évesen rákkal diagnosztizáltak, a legkomolyabb tünet nem az volt, amire számítottam, és nem az, amire az emberek általában számítanak.

– mondta.

Elárulta: számára a figyelmeztető jel az extrém fáradtság volt.

De amikor fáradtságot mondok, nem arra gondolok, hogy valaki elfárad a munkában vagy az edzőterem után

– magyarázta.

Arra gondolok, amikor semmit nem csinálsz, mégis úgy érzed, mintha lefutottál volna egy maratont.

Dan felidézte, hogy egy alkalommal vásárlás közben hirtelen megszédült, gyengének érezte magát és furcsa hullámos vonalakat kezdett látni.

Azt mondtam, haza kell mennem, mert nagyon rosszul érzem magam

– emlékezett vissza.

Miután hazaért, azonnal összeesett és hat-hét órán keresztül aludt. Amikor felébredt, még rosszabbul volt, mint előtte. A férfi azt mondja, ekkor érezte először igazán, hogy valami komoly probléma lehet.

Olyan volt, mintha a testem egyszerűen leállna

Hozzátette: szerencsésnek érzi magát, amiért időben hallgatott a teste jelzéseire, mert ez még csak a kezdet volt. Dan ma már rendszeresen beszél közösségi oldalain a rákkezelésekről, a mentális felépülésről és arról, hogyan próbálja újraépíteni az életét – írj a Mirror.