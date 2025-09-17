Felejthetetlen kaland a Vadálló-köveknél - A túra, amit csak a legbátrabbak vállalnak be

A Vadálló-kövek a Visegrádi-hegység egyik legismertebb természeti képződménye, ami Dömös közelében, a Prédikálószék gerincén található. Ezek a hatalmas kőóriások valójában vulkanikus eredetű sziklák, melyek vulkáni törmelékes kőzetből állnak és mintegy 12 millió évvel ezelőtt keletkeztek a természet eróziós munkájának eredményeként. A különleges alakzatú, és lenyűgöző látvánnyal bíró sziklák a Duna–Ipoly Nemzeti Park fokozottan védett részén, a Bioszféra Rezervátum magterületén helyezkednek el, és az alábbi nevekre hallgatnak: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltó jel és Árpád trónja. Az itt élő ritka növényfajok leszedése tiltott.
A Vadálló-kövek egy népszerű túraútvonal követésével közelíthető meg, méghozzá Dömösről indulva. Ennek legmagasabb pontja Prédikálószék, ahonnét körtúra formájában visszatérhetünk a község központjába. Ezzel az opcióval egy kb. 10 km hosszú utat teljesíthetünk, melynek szintemelkedése 550 méter felfelé, majd lefelé. A Vadálló-kövek és a környező táj egyedülálló élményt nyújtanak a természetkedvelők számára, azt viszont érdemes tudni, hogy a piros háromszög jelölésű, Dömösről a Prédikálószékig vezető túraútvonal nem gyerekjáték, és még a gyakorlott túrázóknak is okozhat meglepetéseket.
A hegymenetnek tartó erdei túraösvény jó alapozás a lábizmoknak: a meredek kaptató megdolgoztatja a testet, ám a java még csak ezután következik. A kritikus sziklás rész kezdetén tábla figyelmeztet arra, hogy veszélyesebb terep következik, ahol sajnos a balesetek sem ritkák. Ide mindenképpen megfelelő, jó tapadást biztosító túracipő szükséges, és akár egy túrabot is jól jöhet. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyjuk el a kijelölt túraútvonalat, még akkor sem, ha jól kitaposott ösvényeket látunk, a piros háromszög jelzés pedig néhol ellentmond a józan észnek. A szakértők által kijelölt vonal ugyanis – még ha első ránézésre nem is tűnik úgy –, a legbiztonságosabb.
A Vadálló-kő sziklái kifejezetten meredekek, egyes részeken szédítő szakadékokat és magasságokat láthatunk, így aki tériszonyos, illetve bizonyos magasságban rátör a pánik, inkább csak előre nézzen, és a haladásra koncentráljon. A talaj, főleg száraz időben morzsalékos, laza, emiatt csúszós, többek között ezért is érdemes felfelé, és nem lefelé haladni, bár sokan ezt is megteszik, hogy Prédikálószékről azonos úton térjenek vissza Dömösre. Az út során néhol a kezeinkre is szükség lehet: segíthetnek a kapaszkodásban a sziklakövek, a fák törzsei, illetve a kiálló gyökérrészek, ezeket azonban rángassuk meg, mielőtt rájuk bíznánk magunkat, mert könnyen lehet, hogy már teljesen elváltak a földtől. Ilyenkor előrejutás helyett komoly eséseket kockáztatunk meg. A Vadálló-köveket érdemes legalább másodmagunkkal megmászni, így ha bármilyen probléma merülne fel, biztosan nem maradunk segítség nélkül.
Annak ellenére, hogy sokak számára csábító lehet a hatalmas sziklákra felmászni, és látványos fotókat elkészíteni, ezt a gyakorlatot tanácsos mellőzni, ugyanis szó szerint életveszélyes lehet. Csapadékos időben jobb, ha elhalasztjuk a túrát.
A Vadálló-kövek meghódítása után már lazíthatunk: innen enyhe emelkedőn, és egy kellemes, rövid erdei szakaszon keresztül jutunk el a 639 méter magasságban található Prédikálószékre, ahol érdemes még egy picit lépcsőzni, hogy a 12 méteres kilátóból csodálhassuk meg túránk gyümölcsét, az elénk táruló páratlan Dunakanyar látványát.
Kíváncsi vagy, hogy fest a valóságban a Vadálló-kövek?
