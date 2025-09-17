Felejthetetlen kaland a Vadálló-köveknél - A túra, amit csak a legbátrabbak vállalnak be

A Vadálló-kövek a Visegrádi-hegység egyik legismertebb természeti képződménye, ami Dömös közelében, a Prédikálószék gerincén található. Ezek a hatalmas kőóriások valójában vulkanikus eredetű sziklák, melyek vulkáni törmelékes kőzetből állnak és mintegy 12 millió évvel ezelőtt keletkeztek a természet eróziós munkájának eredményeként. A különleges alakzatú, és lenyűgöző látvánnyal bíró sziklák a Duna–Ipoly Nemzeti Park fokozottan védett részén, a Bioszféra Rezervátum magterületén helyezkednek el, és az alábbi nevekre hallgatnak: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltó jel és Árpád trónja. Az itt élő ritka növényfajok leszedése tiltott.

Különleges sziklaképződmények tarkítják a Vadálló-kövek útvonalát.

Fotó: Petra Aszodi / Shutterstock

Örök élmény lesz a Vadálló-kövek megmászása

A Vadálló-kövek egy népszerű túraútvonal követésével közelíthető meg, méghozzá Dömösről indulva. Ennek legmagasabb pontja Prédikálószék, ahonnét körtúra formájában visszatérhetünk a község központjába. Ezzel az opcióval egy kb. 10 km hosszú utat teljesíthetünk, melynek szintemelkedése 550 méter felfelé, majd lefelé. A Vadálló-kövek és a környező táj egyedülálló élményt nyújtanak a természetkedvelők számára, azt viszont érdemes tudni, hogy a piros háromszög jelölésű, Dömösről a Prédikálószékig vezető túraútvonal nem gyerekjáték, és még a gyakorlott túrázóknak is okozhat meglepetéseket.

Az odafigyelés és a tudatosság a kulcs

A hegymenetnek tartó erdei túraösvény jó alapozás a lábizmoknak: a meredek kaptató megdolgoztatja a testet, ám a java még csak ezután következik. A kritikus sziklás rész kezdetén tábla figyelmeztet arra, hogy veszélyesebb terep következik, ahol sajnos a balesetek sem ritkák. Ide mindenképpen megfelelő, jó tapadást biztosító túracipő szükséges, és akár egy túrabot is jól jöhet. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyjuk el a kijelölt túraútvonalat, még akkor sem, ha jól kitaposott ösvényeket látunk, a piros háromszög jelzés pedig néhol ellentmond a józan észnek. A szakértők által kijelölt vonal ugyanis – még ha első ránézésre nem is tűnik úgy –, a legbiztonságosabb.

A Vadálló-kövek útvonaláról csodálatos panoráma nyílik.

Fotó: Forrás: parkerdo.hu

Haladj lassan, és nézz a lábad elé!

A Vadálló-kő sziklái kifejezetten meredekek, egyes részeken szédítő szakadékokat és magasságokat láthatunk, így aki tériszonyos, illetve bizonyos magasságban rátör a pánik, inkább csak előre nézzen, és a haladásra koncentráljon. A talaj, főleg száraz időben morzsalékos, laza, emiatt csúszós, többek között ezért is érdemes felfelé, és nem lefelé haladni, bár sokan ezt is megteszik, hogy Prédikálószékről azonos úton térjenek vissza Dömösre. Az út során néhol a kezeinkre is szükség lehet: segíthetnek a kapaszkodásban a sziklakövek, a fák törzsei, illetve a kiálló gyökérrészek, ezeket azonban rángassuk meg, mielőtt rájuk bíznánk magunkat, mert könnyen lehet, hogy már teljesen elváltak a földtől. Ilyenkor előrejutás helyett komoly eséseket kockáztatunk meg. A Vadálló-köveket érdemes legalább másodmagunkkal megmászni, így ha bármilyen probléma merülne fel, biztosan nem maradunk segítség nélkül.

Annak ellenére, hogy sokak számára csábító lehet a hatalmas sziklákra felmászni, és látványos fotókat elkészíteni, ezt a gyakorlatot tanácsos mellőzni, ugyanis szó szerint életveszélyes lehet. Csapadékos időben jobb, ha elhalasztjuk a túrát.