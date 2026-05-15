Lopott autóval menekült a rendőrök elől - majdnem halálos balesetet okozott a borsodi sofőr

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy többszörös visszaeső borsodi férfivel szemben, aki 100 kilométert menekült a rendőrök elől és majdnem halálos balesetet okozott - közölte a Központi Nyomozó Főügyészég pénteken az MTI-vel.

Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A közlemény szerint a harminc éves férfi 2025 májusában Miskolcon - érvényes vezetői engedély nélkül - ittasan közlekedett egy lopott autóval, amely aznap a harmadik eltulajdonított járműve volt. Miután a rendőrök megpróbálták megállítani az autót, a férfi a járőröket majdnem elsodorva nekitolatott a rendőrautónak, majd a belvárosban a tilos jelzés ellenére hét jelzőlámpás útkereszteződésen és kijelölt gyalogos-átkelőhelyen keresztül hajtva menekült.

A férfi az autópályán közel 100 kilométer megtétele közben 16 különböző KRESZ-szabályt szegett meg, szándékosan veszélyes közlekedési helyzeteket alakított ki, hirtelen sávváltásokkal, indokolatlan fékezésekkel és előzésekkel, több esetben a forgalommal szemben haladva, az autópályán közlekedő civilek, valamint a rendőrök életét, testi épségét veszélyeztette - sorolták.

Az elkövető végig figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra vonatkozó utasításait, a motoros rendőröket többször megpróbálta leszorítani az útról, és nekiütközött az egyik rendőrautónak is.

A férfi néhol 150 kilométer per órát meghaladó sebességre gyorsított, és az autó több gumija is defektet kapott; a rendőrségi járművekben, valamint a lopott autóban is jelentős kár keletkezett - írták.

Az ügyészség vádirata alapján a férfinek több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak, folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt kell felelnie a Miskolci Törvényszék előtt.

A nyomozó ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit, mint többszörös visszaesőt, ítélje fegyházbüntetésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra - áll a közleményben.