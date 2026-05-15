Ezzel a 3 egyszerű trükkel örökre elűzheted a meztelencsigákat a kertedből

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 12:15
Reggelre csak a lerágott szárak maradtak? A meztelencsiga invázió minden kertész rémálma, de ne add fel. Mutatjuk, hogyan mentheted meg a veteményedet a kártevőktől filléres konyhai alapanyagokkal.
  • A meztelencsigák elleni védekezés alapja a rendezett, búvóhelymentes kert kialakítása.
  • A gyümölcsök kihelyezése a leghatékonyabb vegyszermentes csalétek a kártevők összegyűjtésére.
  • Válassz vas-foszfát alapú készítményeket, ha a természetes módszerek mellett biztonságos vegyszeres megoldást keresel.

A kertészek körében kevés élőlény vált ki olyan egyöntetű ellenszenvet, mint a meztelencsiga. Ezek a falánk puhatestűek képesek egyetlen éjszaka alatt tönkretenni hetek munkáját, lerágva a friss palántákat, kilyuggatva a dísznövények leveleit és tönkretéve a veteményest. A védekezés ellenük összetett feladat, amely türelmet, kitartást és trükköket igényel.

A meztelencsiga látványa önmagában is visszataszító, ráadásul a kertben komoly kárt tesz. Fotó: 123RF

Hol él a meztelencsiga?

A hazai kertekben leggyakrabban a barna nagy meztelencsigával, a kerti meztelencsigával, illetve az utóbbi évtizedekben invazív módon terjedő spanyol meztelencsigával találkozunk. Ez utóbbi különösen veszélyes, mivel rendkívül szapora, nincs természetes ellensége nálunk, és szinte bármilyen növényi részt elfogyaszt. A meztelencsigák megjelenése szorosan összefügg a környezeti tényezőkkel. Mivel testük nagy része víz, és nem védi őket ház a kiszáradástól, lételemük a nedvesség. A nappalokat hűvös, árnyékos helyeken – kövek alatt, mulcsrétegben, sűrű aljnövényzetben – töltik, és szürkületkor vagy eső után indulnak portyázni. A globális felmelegedéssel járó enyhe telek kedveznek az áttelelésüknek, így tavasszal nagy számban jelenhetnek meg.

Mit lehet tenni a meztelencsiga ellen?

A kártevők ellen leghatékonyabb a megelőzés. Ha a kertet kevésbé vonzóvá tesszük számukra, kisebb eséllyel telepednek meg.

  • Soha ne locsoljunk este! A nedves talaj és növényzet az éjszaka aktív csigák számára maga a paradicsom. Öntözzünk inkább kora reggel, így a napközbeni párolgás felszárítja a talaj felszínét.
  • A gazzal benőtt területek, a szanaszét hagyott deszkák, cserepek és a vastag, nedves mulcsréteg mind ideális búvóhelyet jelentenek. A komposztálót érdemes a veteményestől távolabb elhelyezni.
  • Alakítsunk ki olyan kertet, ahol a sündisznók, békák, vakondok és futóbogarak jól érzik magukat, hiszen ők a csigák természetes gyérítői.
A sörcsapda igen hatásos védekezés a meztelencsiga ellen. Fotó: 123RF

3 tipp, hogy elűzzük kertünkből a meztelencsigákat

Próbáld ki ezeket a kíméletes, mégis hatásos trükköket, amivel távol tarthatod a hívatlan vendégeket:

Gyümölcshéj és sörcsapda

Vegyszerek helyett érdemes kihasználni a csigák falánkságát. Köztudott, hogy a meztelencsigák rajonganak az érett gyümölcsökért. Különösen hatékony módszer a kifacsart narancs- vagy citromhéjak kihelyezése a kert bizonyos pontjaira. Az intenzív illat messziről odavonzza őket, így reggelre hatalmas mennyiségű csigát gyűjthetsz össze egyetlen helyen, amiket aztán könnyűszerrel eltávolíthatsz.

Szintén klasszikus, de verhetetlen módszer a sörcsapda. Ehhez egy edényt kell a talaj felszínével egyező szintbe süllyeszteni, majd megtölteni sörrel. A csigák nem tudnak ellenállni a maláta illatának, belemásznak az edénybe, és a folyadékba fulladnak. 

Védekezés növényekkel

Egyes növényeket a csigák kevésbé kedvelnek az erős illatuk, aromás leveleik vagy vastagabb levélszövetük miatt. Ilyen lehet például a levendula, a zsálya, a fokhagyma, illetve bizonyos begónia- és büdöskefajták is. A védendő növények köré ültetve csökkenthetik a kártételt, de önmagukban nem elegendők. 

Vegyszeres védekezés

Ha a biológiai módszerek kudarcot vallanak, sokan nyúlnak a csigairtó szerekhez (limacidok). Fontos azonban az óvatosság: a hagyományos, metaldehid tartalmú szerek mérgezőek lehetnek a háziállatokra (kutyákra, macskákra) és a hasznos kerti állatokra is. Ma már elérhetőek környezetbarátabb, vas-foszfát alapú készítmények, amelyek elfogyasztása után a csigák visszahúzódnak a föld alá és ott pusztulnak el, anélkül, hogy a táplálékláncba méreg kerülne.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
