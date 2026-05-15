Ezzel a 3 egyszerű trükkel örökre elűzheted a meztelencsigákat a kertedből

A meztelencsigák elleni védekezés alapja a rendezett, búvóhelymentes kert kialakítása.

A gyümölcsök kihelyezése a leghatékonyabb vegyszermentes csalétek a kártevők összegyűjtésére.

Válassz vas-foszfát alapú készítményeket, ha a természetes módszerek mellett biztonságos vegyszeres megoldást keresel.

A kertészek körében kevés élőlény vált ki olyan egyöntetű ellenszenvet, mint a meztelencsiga. Ezek a falánk puhatestűek képesek egyetlen éjszaka alatt tönkretenni hetek munkáját, lerágva a friss palántákat, kilyuggatva a dísznövények leveleit és tönkretéve a veteményest. A védekezés ellenük összetett feladat, amely türelmet, kitartást és trükköket igényel.

A meztelencsiga látványa önmagában is visszataszító, ráadásul a kertben komoly kárt tesz. Fotó: 123RF

Hol él a meztelencsiga?

A hazai kertekben leggyakrabban a barna nagy meztelencsigával, a kerti meztelencsigával, illetve az utóbbi évtizedekben invazív módon terjedő spanyol meztelencsigával találkozunk. Ez utóbbi különösen veszélyes, mivel rendkívül szapora, nincs természetes ellensége nálunk, és szinte bármilyen növényi részt elfogyaszt. A meztelencsigák megjelenése szorosan összefügg a környezeti tényezőkkel. Mivel testük nagy része víz, és nem védi őket ház a kiszáradástól, lételemük a nedvesség. A nappalokat hűvös, árnyékos helyeken – kövek alatt, mulcsrétegben, sűrű aljnövényzetben – töltik, és szürkületkor vagy eső után indulnak portyázni. A globális felmelegedéssel járó enyhe telek kedveznek az áttelelésüknek, így tavasszal nagy számban jelenhetnek meg.

Mit lehet tenni a meztelencsiga ellen?

A kártevők ellen leghatékonyabb a megelőzés. Ha a kertet kevésbé vonzóvá tesszük számukra, kisebb eséllyel telepednek meg.