Ezzel a 3 egyszerű trükkel örökre elűzheted a meztelencsigákat a kertedből

A kertészek körében kevés élőlény vált ki olyan egyöntetű ellenszenvet, mint a meztelencsiga. Ezek a falánk puhatestűek képesek egyetlen éjszaka alatt tönkretenni hetek munkáját, lerágva a friss palántákat, kilyuggatva a dísznövények leveleit és tönkretéve a veteményest. A védekezés ellenük összetett feladat, amely türelmet, kitartást és trükköket igényel.
A hazai kertekben leggyakrabban a barna nagy meztelencsigával, a kerti meztelencsigával, illetve az utóbbi évtizedekben invazív módon terjedő spanyol meztelencsigával találkozunk. Ez utóbbi különösen veszélyes, mivel rendkívül szapora, nincs természetes ellensége nálunk, és szinte bármilyen növényi részt elfogyaszt. A meztelencsigák megjelenése szorosan összefügg a környezeti tényezőkkel. Mivel testük nagy része víz, és nem védi őket ház a kiszáradástól, lételemük a nedvesség. A nappalokat hűvös, árnyékos helyeken – kövek alatt, mulcsrétegben, sűrű aljnövényzetben – töltik, és szürkületkor vagy eső után indulnak portyázni. A globális felmelegedéssel járó enyhe telek kedveznek az áttelelésüknek, így tavasszal nagy számban jelenhetnek meg.
A kártevők ellen leghatékonyabb a megelőzés. Ha a kertet kevésbé vonzóvá tesszük számukra, kisebb eséllyel telepednek meg.
Próbáld ki ezeket a kíméletes, mégis hatásos trükköket, amivel távol tarthatod a hívatlan vendégeket:
Gyümölcshéj és sörcsapda
Vegyszerek helyett érdemes kihasználni a csigák falánkságát. Köztudott, hogy a meztelencsigák rajonganak az érett gyümölcsökért. Különösen hatékony módszer a kifacsart narancs- vagy citromhéjak kihelyezése a kert bizonyos pontjaira. Az intenzív illat messziről odavonzza őket, így reggelre hatalmas mennyiségű csigát gyűjthetsz össze egyetlen helyen, amiket aztán könnyűszerrel eltávolíthatsz.
Szintén klasszikus, de verhetetlen módszer a sörcsapda. Ehhez egy edényt kell a talaj felszínével egyező szintbe süllyeszteni, majd megtölteni sörrel. A csigák nem tudnak ellenállni a maláta illatának, belemásznak az edénybe, és a folyadékba fulladnak.
Védekezés növényekkel
Egyes növényeket a csigák kevésbé kedvelnek az erős illatuk, aromás leveleik vagy vastagabb levélszövetük miatt. Ilyen lehet például a levendula, a zsálya, a fokhagyma, illetve bizonyos begónia- és büdöskefajták is. A védendő növények köré ültetve csökkenthetik a kártételt, de önmagukban nem elegendők.
Vegyszeres védekezés
Ha a biológiai módszerek kudarcot vallanak, sokan nyúlnak a csigairtó szerekhez (limacidok). Fontos azonban az óvatosság: a hagyományos, metaldehid tartalmú szerek mérgezőek lehetnek a háziállatokra (kutyákra, macskákra) és a hasznos kerti állatokra is. Ma már elérhetőek környezetbarátabb, vas-foszfát alapú készítmények, amelyek elfogyasztása után a csigák visszahúzódnak a föld alá és ott pusztulnak el, anélkül, hogy a táplálékláncba méreg kerülne.
