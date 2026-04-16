Íme a top 3 legjobb kutyabarát kirándulóhely tavaszra

Tavasszal különösen jó program lehet egy közös kirándulás a kutyáddal.

A kutyabarát kirándulóhely kiválasztásánál a terep, a víz és a szabályok is számítanak.

Mutatunk 3 olyan helyet, ahol kényelmesen és élménydúsan lehet útnak indulni.

Ha a kutyáddal indulsz kirándulni, érdemes előre átgondolni, milyen útvonal passzol hozzátok. Egy kutyabarát kirándulóhely akkor válik be igazán, ha nem túl nehéz a terep, van elég mozgástér, és a környék is könnyen bejárható.

Kutyabarát kirándulóhelyre indul a közös túra.

Fotó: Irina Shatilova / shutterstock

Mitől jó egy kutyabarát kirándulóhely?

Kutyás kirándulásnál fontos, hogy legyen árnyék, legyen a közelben patak, forrás vagy más vízvételi lehetőség, és a terep ne legyen túl meredek vagy csúszós. Az is sokat számít, ha többféle táv közül lehet választani, így könnyebb kedvenced kondíciójához igazítani a programot. Ebben a válogatásban 3 olyan kutyabarát kirándulóhely szerepel, amely tavasszal különösen jó választás.

Kirándulás az Őrségben

A szlovén határ közelében fekvő táj a kevésbé zsúfolt kirándulóhelyek közé tartozik. A 2002-ben létrehozott Őrségi Nemzeti Park nagy területen húzódik, ezért bőven van tér mozogni, és látnivalóból sincs hiány. Több túraútvonal közül lehet választani, így rövidebb sétát és komolyabb gyaloglást is lehet tervezni. Az külön előny, hogy a környéken sok kutyabarát szállás van, ezért nem kell egynapos programban gondolkodni. Ha hosszabb távot mennél, az Őrségen a Dél-Dunántúli Kéktúra is áthalad, így könnyen találsz olyan útvonalat, ahol te és a kutyád is rendesen kifáradhattok.

A veleméri templom környéke is megér egy megállót.

Fotó: berni0004 / shutterstock

Túra a Balatonnál – Tihanyi-félsziget

A környék a balatoni panoráma miatt is népszerű, de kutyával is jól bejárható, mert több olyan útvonal van, amely nem túl megterhelő, mégis élmény végigmenni rajta. A kisebb szintkülönbségű ösvények miatt azoknak is kényelmes lehet, akik nem hosszú, fárasztó túrában gondolkodnak. A félszigeten több tanösvény és kijelölt turistaút található, amelyeket kutyával is végig lehet járni.

Arra figyelj, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén a kijelölt útvonalakon póráz használata kötelező. Ha már kellemesen meleg az idő, a vízpart közelsége külön előny, de a Balatonban nem engedélyezett a kutyák fürdetése. Viszont a Tihanyi-félszigeten a Belső-tó délkeleti részén, a csónakkikötő környékén van kijelölt kutyafürdető hely. Ez nem kiépített kutyás strand, a part iszapos, emberi fürdésre nem alkalmas.