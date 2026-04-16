Íme a top 3 legjobb kutyabarát kirándulóhely tavaszra

Ha a kutyáddal indulsz kirándulni, érdemes előre átgondolni, milyen útvonal passzol hozzátok. Egy kutyabarát kirándulóhely akkor válik be igazán, ha nem túl nehéz a terep, van elég mozgástér, és a környék is könnyen bejárható.
Kutyás kirándulásnál fontos, hogy legyen árnyék, legyen a közelben patak, forrás vagy más vízvételi lehetőség, és a terep ne legyen túl meredek vagy csúszós. Az is sokat számít, ha többféle táv közül lehet választani, így könnyebb kedvenced kondíciójához igazítani a programot. Ebben a válogatásban 3 olyan kutyabarát kirándulóhely szerepel, amely tavasszal különösen jó választás.
A szlovén határ közelében fekvő táj a kevésbé zsúfolt kirándulóhelyek közé tartozik. A 2002-ben létrehozott Őrségi Nemzeti Park nagy területen húzódik, ezért bőven van tér mozogni, és látnivalóból sincs hiány. Több túraútvonal közül lehet választani, így rövidebb sétát és komolyabb gyaloglást is lehet tervezni. Az külön előny, hogy a környéken sok kutyabarát szállás van, ezért nem kell egynapos programban gondolkodni. Ha hosszabb távot mennél, az Őrségen a Dél-Dunántúli Kéktúra is áthalad, így könnyen találsz olyan útvonalat, ahol te és a kutyád is rendesen kifáradhattok.
A környék a balatoni panoráma miatt is népszerű, de kutyával is jól bejárható, mert több olyan útvonal van, amely nem túl megterhelő, mégis élmény végigmenni rajta. A kisebb szintkülönbségű ösvények miatt azoknak is kényelmes lehet, akik nem hosszú, fárasztó túrában gondolkodnak. A félszigeten több tanösvény és kijelölt turistaút található, amelyeket kutyával is végig lehet járni.
Arra figyelj, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén a kijelölt útvonalakon póráz használata kötelező. Ha már kellemesen meleg az idő, a vízpart közelsége külön előny, de a Balatonban nem engedélyezett a kutyák fürdetése. Viszont a Tihanyi-félszigeten a Belső-tó délkeleti részén, a csónakkikötő környékén van kijelölt kutyafürdető hely. Ez nem kiépített kutyás strand, a part iszapos, emberi fürdésre nem alkalmas.
A Velencei-hegység jó választás, ha olyan tavaszi kirándulóhelyet keresel, ami nincs túl messze Budapesttől, mégis gyorsan kiszakít a városi tömegből. A Bodza-völgy és a Hurka-völgy környékén rövidebb és hosszabb útvonalak közül is lehet választani, így könnyű a kutya terhelhetőségéhez és a saját kedvedhez igazítani a túrát. A legtöbben Sukoró felől indulnak, ahonnan több irányba is el lehet menni, akár kényelmes sétára, akár egy hosszabb körtúrára. Az útvonalak általában jól járhatók, nagy szintkülönbségek nélkül, közben pedig legelők, erdei ösvények, források és a környék kisebb településrészei is feltűnnek. Ami a pancsolást illeti, itt is érdemes ismerni a szabályokat: a Velencei-tóban tilos a kutyafürdetés, kivételt a Drótszamár Kemping jelent.
Mielőtt elindultok, érdemes a kullancs elleni védelemről is gondoskodni, főleg tavasszal és a füves, erdős útvonalakon.
