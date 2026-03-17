Ez a top 5 legszebb kilátó Magyarországon

Mitől szép egy kilátó? Erre nincs teljesen objektív válasz, mert mindenkinek más ragadja meg a figyelmét. Van, akinek a történeti hangulat számít, más a különleges formát szereti, megint más azt értékeli, hogyan illeszkedik az építmény a tájba. Ez a lista tehát nem hivatalos rangsor, hanem szerkesztőségünk szubjektív válogatása a legszebb kilátó helyszínek közül.
Az Erzsébet-kilátó a János-hegy tetején, Budapest legmagasabb pontján áll, 527 méteres magasságban, a mai formájában látható neoromán torony 1910-ben nyílt meg. Az épület 23,5 méter magas, négy terasza van, és már a kettős csigalépcsőjén is élmény felmenni. Világos kőhomlokzatával, a boltíves részleteivel az egyik legszebb kilátó hazánkban. Sajnos a téli hideg időjárás megviselte az épületet, így februárban biztonsági okokból lezárták a kilátót. A felújítás befejezéséig nem látogatható, azonban kívülről továbbra is gyönyörködhetünk benne.
A balatonboglári Gömbkilátó nem egy hagyományos torony, hanem egy 15 méter átmérőjű, rácsszerkezetes gömbépítmény a Várdomb tetején. A szerkezet eredetileg alumíniumból készült, és még a Brüsszeli Világkiállításon, majd a Budapesti Nemzetközi Vásáron is bemutatták, mielőtt a hetvenes évek végén Balatonboglárra került volna. Ma már a város egyik legismertebb jelképe lett.
A pannonhalmi Boldog Mór-kilátó a főapátság közelében áll, és a hely különlegessége, hogy a toronyhoz egy lombkoronaösvény is kapcsolódik. A 2024-es Év Kilátója-cím is jelzi, mennyire egyedi lett ez az építmény, amely hal formájú, ezzel a keresztény szimbolikára is utal. A környezete sokat hozzátesz az összhatáshoz, de a kilátó önmagában is izgalmas, ezért kapott helyet a válogatásunkban.
A Guckler Károly-kilátó a Hármashatár-hegyen áll, és 2016-ban adták át. A kilátó egyik különlegessége, hogy egy II. világháborús légvédelmi ütegállás helyén hozták létre, ahonnan ma már a csodás panorámában gyönyörködhetünk. A szerkezet fa és acél elemekből készült, a Hármashatár-hegy 495 méteres csúcsán áll, és a nyitott, szögletes formája miatt elsőre inkább kortárs építészeti műremeknek néz ki, mint klasszikus kilátótoronynak. A kilátó névadója, Guckler Károly ismert erdőmester volt, aki különösen a Hármashatár-hegy csúcsainak fásításáért tett komoly erőfeszítéseket.
A pécsi János-kilátó a 611 méter magas Tubesen áll, és a Mecsek egyik legismertebb kilátója. A hegytető a Mecsek nyugati részének legmagasabb pontja, a János-kilátó pedig Pécs egyik kedvelt kirándulóhelye. A terméskőből épült kilátóból széles körpanoráma tárul elénk. Innen szépen kirajzolódnak a Mecsek vonulatai, tiszta időben pedig még a Badacsony körvonala is feltűnik. Az eredeti, Rauch Jánosról elnevezett kilátó 1910-ben épült, de 1981-ben elbontották, a ma is látható János-kilátót 2001-ben avatták fel.
