Horror Csongrád-Csanádban: nyújtófával verték fejbe, majd életveszélyesen megszúrták a férfit

Majdnem tragédiába torkollott egy közlekedési konfliktus Csongrád-Csanád vármegyében, ahol egy vita végül brutális erőszakba csapott át. Az ügyészség szerint a sértett férfit előbb nyújtófával fejbe verték, majd késsel életveszélyesen megszúrták.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádirata alapján az eset 2025. június 23-án este történt egy megyebeli településen. A konfliktus egy közlekedési helyzet miatt alakult ki egy férfi és egy nő között. A vita során a férfi kiszállt az autójából, majd a nőt járművének ablakán keresztül többször ököllel megütötte őt. A bántalmazott nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az áldozat később értesítette élettársát a történtekről. A férfi megkereste a támadó autóját, ami egy ház előtt parkolt. Az udvaron tartózkodó nőhöz fordult, és arra kérte, hívja ki a sofőrt. A helyzet ekkor vált igazán veszélyessé.

A vádirat szerint a nő egy nyújtófával fejbe ütötte a sértettet, majd a házból előjött a másik vádlott, aki késsel rátámadt a férfira és életveszélyes sérülést okozott neki. A sértett életét kizárólag az mentette meg, hogy a támadás során védekezni tudott. Az ügyészség szerint a két vádlott a történtek előtt kábítószert fogyasztott. A férfit és a nőt társtettességben elkövetett emberölés kísérletével és más bűncselekményekkel vádolják. A vádirat szerint amennyiben beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, az ügyészség hét év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.