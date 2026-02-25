Holdvilág-árok – Budapesthez közeli vadregényes szurdoktúra a Pilisben

A Holdvilág-árok a Visegrádi-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye, a Domini-patak szurdokvölgyében, Pomáztól északnyugatra, Csobánkától pedig néhány kilométerre. A területet régóta ősi temetkezési, kultikus helyként is emlegetik: egyes elképzelések szerint itt állhatott Attila városa, Sicambria, más feltételezések szerint Árpád fejedelem sírja is itt található. Tudományos bizonyíték ezekre nincs, de a feltételezések miatt több alkalommal is folytak régészeti kutatások a szurdok területén.
A Holdvilág-árok legegyszerűbben a Csikóváraljai turistaháztól közelíthető meg. A parkolótól a piros kereszt jelzésen induljunk el az erdőbe. A Domini forrást elhagyva elénk tárul a Holdvilág-árok vadregényes kanyarulata. Innen kezd igazán izgalmassá válni a túra, hiszen az ösvény fokozatosan szűkül, megjelenik a patak, majd egyre magasabb sziklafalak közé érkezünk. Továbbhaladva hamar feltűnik a 8–10 méter magas sziklafal a Remete-barlanggal. A hagyomány szerint az emberkéz vájta üregekben egykor pálos szerzetesek kerestek menedéket, itt vonultak vissza a világtól. Ma inkább rövid pihenőhely, esőbeálló és kedvelt fotós pont, különösen a mellette magasodó Meteor-létrával együtt, amely a túra egyik legszebb és legizgalmasabb szakasza.
A kaland a létránál nem ér véget. Fent egy mintegy 60 méter hosszú, szűkebb kanyonszakasz következik, ahol a sziklafalak még közelebb húzódnak egymáshoz. Innen kifelé haladva fokozatosan enyhül a terep, majd a zöld kereszt, később a zöld kör jelzésen, a Gyopáros-forrást érintve térünk vissza a kiindulási ponthoz.
A Holdvilág-árok túra technikailag könnyűnek számít, mégsem a legkönnyebbek közül való. A patakmederben vezető szakaszok, a köves talaj és a Meteor-létra miatt stabil, jól tapadó talpú túracipőre van szükség, és nem árt, ha van már némi túrázós tapasztalatunk. Jó választás 8 év feletti gyerekekkel, kezdőknek, akik már teljesítettek rövidebb távokat, valamint azoknak, akik fél nap alatt szeretnének látványos, változatos útvonalat bejárni. A 6–7 kilométeres kör éppen annyi kihívást ad, ami igazi élmény, de nem túl kimerítő. A terepviszonyok miatt babakocsival nem járható. Eső után a kövek csúszóssá válnak, télen pedig a létra jeges lehet, ilyenkor különösen fontos az óvatosság és a megfelelő felszerelés.
A megnövekedett látogatószám miatt a Pilisi Parkerdő Zrt. tavaly 2025 őszére teljesen felújította a népszerű Holdvilág-árkot, növelve a biztonságot és a túrázás élményét. A fejlesztés keretében 275 lépcsőfokot állítottak helyre, 11 gázlót építettek, a legmeredekebb, csúszásveszélyes szakaszokon korlátokat helyeztek el, hogy a túrázók biztonságban közlekedhessenek. Ezen kívül új információs táblákat, padokat és tűzrakóhelyeket is létesítettek, illetve megújítottak.
A Holdvilág-árok autóval Pomáz felől, a Dobogókői útról (1111-es út) a Csikóváraljai turistaház felé letérve közelíthető meg. Hétvégén érdemes korán érkezni, hogy találjunk parkolóhelyet.
A Holdvilág-árok tömegközlekedéssel a Budapestről induló H5-ös HÉV-vel (szentendrei vonal) közelíthető meg legkönnyebben, Pomáz állomásig, majd onnan a 2021-es, 2022-es, 2023-as vagy 2026-os számú helyközi buszokkal a „Pomáz, Kiskovácsi, kórház” megállóig .
Holdvilág-árok túra videón:
