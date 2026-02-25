Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Holdvilág-árok – Budapesthez közeli vadregényes szurdoktúra a Pilisben

Holdvilág-árok – Budapesthez közeli vadregényes szurdoktúra a Pilisben

Holdvilág-árok
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 09:45
túrakirándulásPilis
Budapesthez közel egy olyan szurdokvölgy vár, ahol a sziklafalak között úgy érezzük, hogy nem csak egy egyszerű erdei ösvényen haladunk. A Holdvilág-árok túra rövid, mégis misztikus élményt ad a Pilis egyik legkülönlegesebb túráján.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Holdvilág-árok a Pilis egyik leglátványosabb szurdoktúrája, Budapesttől alig egy órára.
  • A 6–7 kilométeres körben patakmeder, sziklafalak és a legendás Meteor-létra is vár.
  • A  felújítás után a Holdvilág-árok biztonságosabban, rendezettebb formában járható.

A Holdvilág-árok a Visegrádi-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye, a Domini-patak szurdokvölgyében, Pomáztól északnyugatra, Csobánkától pedig néhány kilométerre. A területet régóta ősi temetkezési, kultikus helyként is emlegetik: egyes elképzelések szerint itt állhatott Attila városa, Sicambria, más feltételezések szerint Árpád fejedelem sírja is itt található. Tudományos bizonyíték ezekre nincs, de a feltételezések miatt több alkalommal is folytak régészeti kutatások a szurdok területén.

A Holdvilág-árokban álló Meteor-létra.
A Holdvilág-árok szurdokában patakmeder, sziklafalak és a Meteor-létra várja a túrázókat.
Fotó: A great shot of /   shutterstock

Holdvilág-árok túra a Csikóváraljai turistaháztól

A Holdvilág-árok legegyszerűbben a Csikóváraljai turistaháztól közelíthető meg. A parkolótól a piros kereszt jelzésen induljunk el az erdőbe. A Domini forrást elhagyva elénk tárul a Holdvilág-árok vadregényes kanyarulata. Innen kezd igazán izgalmassá válni a túra, hiszen az ösvény fokozatosan szűkül, megjelenik a patak, majd egyre magasabb sziklafalak közé érkezünk. Továbbhaladva hamar feltűnik a 8–10 méter magas sziklafal a Remete-barlanggal. A hagyomány szerint az emberkéz vájta üregekben egykor pálos szerzetesek kerestek menedéket, itt vonultak vissza a világtól. Ma inkább rövid pihenőhely, esőbeálló és kedvelt fotós pont, különösen a mellette magasodó Meteor-létrával együtt, amely a túra egyik legszebb és legizgalmasabb szakasza. 

A kaland a létránál nem ér véget. Fent egy mintegy 60 méter hosszú, szűkebb kanyonszakasz következik, ahol a sziklafalak még közelebb húzódnak egymáshoz. Innen kifelé haladva fokozatosan enyhül a terep, majd a zöld kereszt, később a zöld kör jelzésen, a Gyopáros-forrást érintve térünk vissza a kiindulási ponthoz. 

Kinek ajánlott a Holdvilág-árok túra?

A Holdvilág-árok túra technikailag könnyűnek számít, mégsem a legkönnyebbek közül való. A patakmederben vezető szakaszok, a köves talaj és a Meteor-létra miatt stabil, jól tapadó talpú túracipőre van szükség, és nem árt, ha van már némi túrázós tapasztalatunk. Jó választás 8 év feletti gyerekekkel, kezdőknek, akik már teljesítettek rövidebb távokat, valamint azoknak, akik fél nap alatt szeretnének látványos, változatos útvonalat bejárni. A 6–7 kilométeres kör éppen annyi kihívást ad, ami igazi élmény, de nem túl kimerítő. A terepviszonyok miatt babakocsival nem járható. Eső után a kövek csúszóssá válnak, télen pedig a létra jeges lehet, ilyenkor különösen fontos az óvatosság és a megfelelő felszerelés.

A közelmúlt fejlesztései

A megnövekedett látogatószám miatt a Pilisi Parkerdő Zrt. tavaly 2025 őszére teljesen felújította a népszerű Holdvilág-árkot, növelve a biztonságot és a túrázás élményét. A fejlesztés keretében 275 lépcsőfokot állítottak helyre, 11 gázlót építettek, a legmeredekebb, csúszásveszélyes szakaszokon korlátokat helyeztek el, hogy a túrázók biztonságban közlekedhessenek. Ezen kívül új információs táblákat, padokat és tűzrakóhelyeket is létesítettek, illetve megújítottak.  

A Holdvilág-árok megközelítése

A Holdvilág-árok autóval Pomáz felől, a Dobogókői útról (1111-es út) a Csikóváraljai turistaház felé letérve közelíthető meg. Hétvégén érdemes korán érkezni, hogy találjunk parkolóhelyet.
A Holdvilág-árok tömegközlekedéssel a Budapestről induló H5-ös HÉV-vel (szentendrei vonal) közelíthető meg legkönnyebben, Pomáz állomásig, majd onnan a 2021-es, 2022-es, 2023-as vagy 2026-os számú helyközi buszokkal a „Pomáz, Kiskovácsi, kórház” megállóig .

Holdvilág-árok túra videón:


 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu