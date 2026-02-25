Holdvilág-árok – Budapesthez közeli vadregényes szurdoktúra a Pilisben

A Holdvilág-árok a Pilis egyik leglátványosabb szurdoktúrája, Budapesttől alig egy órára.

A 6–7 kilométeres körben patakmeder, sziklafalak és a legendás Meteor-létra is vár.

A felújítás után a Holdvilág-árok biztonságosabban, rendezettebb formában járható.

A Holdvilág-árok a Visegrádi-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye, a Domini-patak szurdokvölgyében, Pomáztól északnyugatra, Csobánkától pedig néhány kilométerre. A területet régóta ősi temetkezési, kultikus helyként is emlegetik: egyes elképzelések szerint itt állhatott Attila városa, Sicambria, más feltételezések szerint Árpád fejedelem sírja is itt található. Tudományos bizonyíték ezekre nincs, de a feltételezések miatt több alkalommal is folytak régészeti kutatások a szurdok területén.

A Holdvilág-árok szurdokában patakmeder, sziklafalak és a Meteor-létra várja a túrázókat.

Fotó: A great shot of / shutterstock

Holdvilág-árok túra a Csikóváraljai turistaháztól

A Holdvilág-árok legegyszerűbben a Csikóváraljai turistaháztól közelíthető meg. A parkolótól a piros kereszt jelzésen induljunk el az erdőbe. A Domini forrást elhagyva elénk tárul a Holdvilág-árok vadregényes kanyarulata. Innen kezd igazán izgalmassá válni a túra, hiszen az ösvény fokozatosan szűkül, megjelenik a patak, majd egyre magasabb sziklafalak közé érkezünk. Továbbhaladva hamar feltűnik a 8–10 méter magas sziklafal a Remete-barlanggal. A hagyomány szerint az emberkéz vájta üregekben egykor pálos szerzetesek kerestek menedéket, itt vonultak vissza a világtól. Ma inkább rövid pihenőhely, esőbeálló és kedvelt fotós pont, különösen a mellette magasodó Meteor-létrával együtt, amely a túra egyik legszebb és legizgalmasabb szakasza.

A kaland a létránál nem ér véget. Fent egy mintegy 60 méter hosszú, szűkebb kanyonszakasz következik, ahol a sziklafalak még közelebb húzódnak egymáshoz. Innen kifelé haladva fokozatosan enyhül a terep, majd a zöld kereszt, később a zöld kör jelzésen, a Gyopáros-forrást érintve térünk vissza a kiindulási ponthoz.

Kinek ajánlott a Holdvilág-árok túra?

A Holdvilág-árok túra technikailag könnyűnek számít, mégsem a legkönnyebbek közül való. A patakmederben vezető szakaszok, a köves talaj és a Meteor-létra miatt stabil, jól tapadó talpú túracipőre van szükség, és nem árt, ha van már némi túrázós tapasztalatunk. Jó választás 8 év feletti gyerekekkel, kezdőknek, akik már teljesítettek rövidebb távokat, valamint azoknak, akik fél nap alatt szeretnének látványos, változatos útvonalat bejárni. A 6–7 kilométeres kör éppen annyi kihívást ad, ami igazi élmény, de nem túl kimerítő. A terepviszonyok miatt babakocsival nem járható. Eső után a kövek csúszóssá válnak, télen pedig a létra jeges lehet, ilyenkor különösen fontos az óvatosság és a megfelelő felszerelés.