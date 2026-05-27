Most jött a szörnyű hír: gyermekével sétáló anyukát gázolt el a vonat

Egy 49 éves nő kedd este életét vesztette, miután elgázolta az Arad-Bukarest útvonalon közlekedő 1822-es számú Interregio személyvonat a petrozsényi és zsilmezői állomások között.

A vonatgázolás részletei

A rendőrségi vizsgálatokból eddig az derült ki, hogy a nő épp a síneken kelt át, amikor elgázolta a vonat, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Rendőrségi források szerint a nő kislányával együtt kelt át a vasúton, majd otthagyva a gyereket visszatért, hogy a csomagokat elvegye, de megbotlott a síneken, és akkor gázolta el a vonat.

A mozdonyvezetőt megszondáztatták, de az eredmény negatív volt. A rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja a baleset pontos körülményeit - írja a Maszol.