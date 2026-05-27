Ne fogyassza el: termékvisszahívást indítottak egy szennyezett rizs miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 11:33
Határérték feletti ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén-tartalmat mutattak ki egy Olaszországból származó sushi rizsben, amelyből Magyarországra is érkezett. A hatóság szerint az érintett terméket már visszahívják a piacról, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy semmiképp se fogyasszák el.

Határérték feletti ásványolaj-szennyezést találtak egy Olaszországból származó rizsben, amelyből Magyarországra is került egy holland importőrön keresztül. Az uniós gyorsriasztási rendszer szerint a termékben a megengedettnél jóval magasabb MOSH- és MOAH-értékeket mértek, ezért riasztást adtak ki miatta – írja az NKFH.

A hatóság szerint az érintett terméket már visszahívják a piacról Fotó: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice

Márka: SUNCLAD

Kiszerelés: 1 kg

MMI: 04/04/2027

Gyártó: Geovita srl (Olaszország)

Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– írják a közleményben.

 

