KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Irány Zalaegerszeg!

Kaland, tópart, történelem: íme Zalaegerszeg legizgalmasabb arca

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 14:55
Zala vármegyegöcsejZalaegerszeg
Zalaegerszeg sokkal több egy csendes megyeszékhelynél: a hangulatos belváros, a vadregényes erdők és a különleges múzeumok városa ez. Fedezd fel, hogy miért érdemes útra kelned, hiszen Zalaegerszeg látnivalói minden évszakban tartogatnak valami különleges, váratlan élményt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amikor az ember először sétál végig a zalai dombok között megbújó város utcáin, azonnal feltűnik a nyugalom és a modernitás egyensúlya. A város szívében gyorsan az az érzésed támad, hogy a múlt itt nem csak a könyvekben létezik, Zalaegerszeg látnivalói ugyanis azonnal mesélni kezdenek.

Zalaegerszeg látnivalói - köztük a zsinagóga is, amely ma hangverseny- és kiállítóterem - minden évszakban kuriózumokkal vár. 
Fotó: nordantin /  Shutterstock 
  • Történelmi időutazás: a Mindszentyneum modern tárlataitól a skanzen nádfedeles házaiig minden sarok tartogat egy sztorit.
  • Természeti kincsek: az Azáleás-völgy tavaszi színpompája és a bazitai panoráma kiszakít a hétköznapok szürkeségéből.
  • Aktív pihenés: a Gébárti-tó nyugalma gondoskodik róla, hogy mindenki kipihenhesse magát.

Milyen történeteket mesélnek Zalaegerszeg látnivalói?

Elsőként talán a Mindszentyneum modern épülete vonzza magára a tekintetet, melynek falai között olyan sorsokat ismerhetsz meg, amelyek alapjaiban határozták meg a hazai történelmet. A kiállítások messze állnak a poros vitrinek világától: interaktív módon, érzelmekre hatva mutatják be a diktatúra alatti egyházüldözést és Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímásának életútját.

A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom és a Szentháromságszobor a barokk művészet szép példái. 
Fotó: nordantin /  Shutterstock 

Ha pedig a barokk pompát keresed, a Mária Magdolna plébániatemplom kettős tornya igazodási pontként magasodik a város fölé, hirdetve a régi korok mesteri építészetét. E templomnak volt egyébként Mindszenty József 25 éven át a plébánosa. A barokk hangulatot egészíti ki a templom előtti, a bíborosról elnevezett téren álló Szentháromság szobor is, melyet 1892-ben egy óriási forgószél kapott ki a talapzatából, három részre törve a műalkotást.

Falusi nyugalom és ipari örökség a város szélén

Nem messze innen, a Göcseji Falumúzeum kapuján belépve egy másik világba csöppensz. A Zala-folyó holtága mellett felépített skanzenben a nádfedeles házak és a régi faépületek között sétálva szinte hallod a múltbéli falusi élet zajait. Az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma által létrehozott falu gyébként soha nem létezett: épületeit mitegy harminc különböző településről szállították az egyetlen valóban ott álló épület, az öreg vízimalom mellé. Ugyanakkor a Falumúzeum épületei Göcsej lényegét, hangulatát adják vissza.

A Göcseji Falumúzeum az ország első skanzenje volt, 1968-ban nyílt meg. 
Fotó: Doga Nalcaci /  Shutterstock 

Ez a csendes sziget tökéletes kontrasztot alkot a közvetlen szomszédságában lévő Magyar Olaj- és Gázipari Múzeummal. Itt a hatalmas fúrótornyok és gépóriások az emberi leleményességről mesélnek, emlékeztetve arra az időszakra, amikor Zala megye az ország energiatermelésének motorja volt.

Panoráma a dombtetőről és a természet ereje

Zalaegerszeg igazi varázsát a környező dombok adják. Ha szeretnéd egyetlen pillantással átfogni az egész vidéket, érdemes felkapaszkodni a bazitai TV-toronyhoz. A magasban található kávézóban, egy ital mellett üldögélve megfigyelheted, ahogy a város elnyúlik a völgyben, tiszta időben pedig egészen az Alpokig kalandozhat a tekinteted.

A bazitai TV-torony, ahonnan elképesztő kilátás tárul az ember szeme elé. 
Fotó: Istvan Csak /  Shutterstock 

Ha viszont inkább a föld közelében maradnál, az Azáleás-völgy tavasszal kötelező úti cél. Az április végén, május elején virágzó bokrok illata és látványa olyan különleges atmoszférát teremt az Alsóerdőben, amit nehéz lenne elfelejteni. Az illatos sárga kaukázusi mellett piros, lila és fehér fajták is virágba borulnak ilyenkor. A Zala vármegye 7 természeti csodája között említett Azáleás-völgyet 1973-ban hozták létre a Zalaegerszegi Erdészet dolgozói.

Tavaszal nyílnak az azáleák, ilyenkor érdemes egy kellemes sétát tenni az Azáleás-völgyben. 
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Zalaegerszeg erdei környezetének hangulatát pedig a Csácsbozsoki Arborétumban tapasztalhatjuk meg, ahol tölgyek, mocsárciprusok, és bükkösök találhatók, de itt is láthatunk azáleákat. A kis tóval, forrásokkal tarkított helyszín tökéletesen ideális egy csendes, árnyékos erdei sétára.

Közösségi terek és a helyi ízek világa

A város persze nemcsak a múltba tekint vissza, hanem a mának is él. A Gébárti-tó környéke a kikapcsolódás tökéletes központja, ahol a vízparti pihenésnek és a sportnak hódolhatunk. 

A festői Gébárti-tó a vízparti kikapcsolódás tökéletes helyszíne.
Fotó: Balla Gabor /  Shutterstock 

A nap végén pedig a Göcseji Tudásközpontban érdemes elmerülni a helyi gasztronómiában is: itt a környékbeli termelők portékái között válogatva hazavihetsz egy darabot a göcseji vidék ízeiből – a tökmagolajból, az akácmézből, a mézes pálinkából és a helyi lekvárokból – és a vidék lelkéből is.

Sétálj végig Zalaegerszegen az alábbi videó segítségével:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
