Kaland, tópart, történelem: íme Zalaegerszeg legizgalmasabb arca

Amikor az ember először sétál végig a zalai dombok között megbújó város utcáin, azonnal feltűnik a nyugalom és a modernitás egyensúlya. A város szívében gyorsan az az érzésed támad, hogy a múlt itt nem csak a könyvekben létezik, Zalaegerszeg látnivalói ugyanis azonnal mesélni kezdenek.

Zalaegerszeg látnivalói - köztük a zsinagóga is, amely ma hangverseny- és kiállítóterem - minden évszakban kuriózumokkal vár.

Történelmi időutazás:

a Mindszentyneum modern tárlataitól a skanzen nádfedeles házaiig minden sarok tartogat egy sztorit. Természeti kincsek: az Azáleás-völgy tavaszi színpompája és a bazitai panoráma kiszakít a hétköznapok szürkeségéből.

az Azáleás-völgy tavaszi színpompája és a bazitai panoráma kiszakít a hétköznapok szürkeségéből. Aktív pihenés: a Gébárti-tó nyugalma gondoskodik róla, hogy mindenki kipihenhesse magát.

Milyen történeteket mesélnek Zalaegerszeg látnivalói?

Elsőként talán a Mindszentyneum modern épülete vonzza magára a tekintetet, melynek falai között olyan sorsokat ismerhetsz meg, amelyek alapjaiban határozták meg a hazai történelmet. A kiállítások messze állnak a poros vitrinek világától: interaktív módon, érzelmekre hatva mutatják be a diktatúra alatti egyházüldözést és Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímásának életútját.

A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom és a Szentháromságszobor a barokk művészet szép példái.

Ha pedig a barokk pompát keresed, a Mária Magdolna plébániatemplom kettős tornya igazodási pontként magasodik a város fölé, hirdetve a régi korok mesteri építészetét. E templomnak volt egyébként Mindszenty József 25 éven át a plébánosa. A barokk hangulatot egészíti ki a templom előtti, a bíborosról elnevezett téren álló Szentháromság szobor is, melyet 1892-ben egy óriási forgószél kapott ki a talapzatából, három részre törve a műalkotást.

Falusi nyugalom és ipari örökség a város szélén

Nem messze innen, a Göcseji Falumúzeum kapuján belépve egy másik világba csöppensz. A Zala-folyó holtága mellett felépített skanzenben a nádfedeles házak és a régi faépületek között sétálva szinte hallod a múltbéli falusi élet zajait. Az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma által létrehozott falu gyébként soha nem létezett: épületeit mitegy harminc különböző településről szállították az egyetlen valóban ott álló épület, az öreg vízimalom mellé. Ugyanakkor a Falumúzeum épületei Göcsej lényegét, hangulatát adják vissza.