Kaland, tópart, történelem: íme Zalaegerszeg legizgalmasabb arca

Amikor az ember először sétál végig a zalai dombok között megbújó város utcáin, azonnal feltűnik a nyugalom és a modernitás egyensúlya. A város szívében gyorsan az az érzésed támad, hogy a múlt itt nem csak a könyvekben létezik, Zalaegerszeg látnivalói ugyanis azonnal mesélni kezdenek.
Elsőként talán a Mindszentyneum modern épülete vonzza magára a tekintetet, melynek falai között olyan sorsokat ismerhetsz meg, amelyek alapjaiban határozták meg a hazai történelmet. A kiállítások messze állnak a poros vitrinek világától: interaktív módon, érzelmekre hatva mutatják be a diktatúra alatti egyházüldözést és Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímásának életútját.
Ha pedig a barokk pompát keresed, a Mária Magdolna plébániatemplom kettős tornya igazodási pontként magasodik a város fölé, hirdetve a régi korok mesteri építészetét. E templomnak volt egyébként Mindszenty József 25 éven át a plébánosa. A barokk hangulatot egészíti ki a templom előtti, a bíborosról elnevezett téren álló Szentháromság szobor is, melyet 1892-ben egy óriási forgószél kapott ki a talapzatából, három részre törve a műalkotást.
Nem messze innen, a Göcseji Falumúzeum kapuján belépve egy másik világba csöppensz. A Zala-folyó holtága mellett felépített skanzenben a nádfedeles házak és a régi faépületek között sétálva szinte hallod a múltbéli falusi élet zajait. Az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma által létrehozott falu gyébként soha nem létezett: épületeit mitegy harminc különböző településről szállították az egyetlen valóban ott álló épület, az öreg vízimalom mellé. Ugyanakkor a Falumúzeum épületei Göcsej lényegét, hangulatát adják vissza.
Ez a csendes sziget tökéletes kontrasztot alkot a közvetlen szomszédságában lévő Magyar Olaj- és Gázipari Múzeummal. Itt a hatalmas fúrótornyok és gépóriások az emberi leleményességről mesélnek, emlékeztetve arra az időszakra, amikor Zala megye az ország energiatermelésének motorja volt.
Zalaegerszeg igazi varázsát a környező dombok adják. Ha szeretnéd egyetlen pillantással átfogni az egész vidéket, érdemes felkapaszkodni a bazitai TV-toronyhoz. A magasban található kávézóban, egy ital mellett üldögélve megfigyelheted, ahogy a város elnyúlik a völgyben, tiszta időben pedig egészen az Alpokig kalandozhat a tekinteted.
Ha viszont inkább a föld közelében maradnál, az Azáleás-völgy tavasszal kötelező úti cél. Az április végén, május elején virágzó bokrok illata és látványa olyan különleges atmoszférát teremt az Alsóerdőben, amit nehéz lenne elfelejteni. Az illatos sárga kaukázusi mellett piros, lila és fehér fajták is virágba borulnak ilyenkor. A Zala vármegye 7 természeti csodája között említett Azáleás-völgyet 1973-ban hozták létre a Zalaegerszegi Erdészet dolgozói.
Zalaegerszeg erdei környezetének hangulatát pedig a Csácsbozsoki Arborétumban tapasztalhatjuk meg, ahol tölgyek, mocsárciprusok, és bükkösök találhatók, de itt is láthatunk azáleákat. A kis tóval, forrásokkal tarkított helyszín tökéletesen ideális egy csendes, árnyékos erdei sétára.
A város persze nemcsak a múltba tekint vissza, hanem a mának is él. A Gébárti-tó környéke a kikapcsolódás tökéletes központja, ahol a vízparti pihenésnek és a sportnak hódolhatunk.
A nap végén pedig a Göcseji Tudásközpontban érdemes elmerülni a helyi gasztronómiában is: itt a környékbeli termelők portékái között válogatva hazavihetsz egy darabot a göcseji vidék ízeiből – a tökmagolajból, az akácmézből, a mézes pálinkából és a helyi lekvárokból – és a vidék lelkéből is.
Sétálj végig Zalaegerszegen az alábbi videó segítségével:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.