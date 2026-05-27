"Úgy érzi, hogy mindent elveszített" - Influenza miatt bénult le nyaktól lefelé a tinilány

A 14 éves Lexi Brown és családja álmában sem gondolta volna, hogy egy tavaly év végén elkapott influenza miatt vesz majd 180 fokos fordulatot az életük. Az angliai Clacton–on–Sea-ból származó tininél eleinte ugyan csak magas láz és szédülés jelentkezett, az állapota azonban rendkívül gyorsan romlott, míg végül kórházba került, ahol a betegség egy súlyos szövődménye miatt kétszer is újra kellett éleszteni, mielőtt kómába helyezték. Az orvosok úgy vélik, a lány gerincvelői sztrókot kapott, ami miatt nyaktól lefelé lebénult, az ébredését követően pedig még lélegezni sem tudott önállóan.

Influenza miatt fordult fel teljesen a tinilány élete / Fotó: Justgiving

Az egész élete felfordult a tinilánynak

Lexi édesanyja, a 33 éves Stacy nem volt otthon, amikor a tinédzser állapota egyik pillanatra a másikra drasztikusan romlani kezdett, és a fájdalomtól szó szerint sikoltozott. Ezt követően felhívta az édesanyját, azonban, mire a nő odaért, a mentősök és a légimentők már Lexi újraélesztésén dolgoztak.

Úgy érzi, hogy mindent elveszített, amit szeretett, és jelenleg nem látja a fényt az alagút végén. Ezt egyetlen anya sem akarja látni vagy hallani, de próbálunk erősek és pozitívak maradni miatta

- nyilatkozta Stacy, hozzátéve, Lexi korábban teljesen egészséges és aktív volt. Egy 14 éves lány, aki szenvedélyesen szeretett énekelni, rajongott a színházért, és tele volt élettel.

Amikor felébredt, nyaktól lefelé lebénult. Az orvosok azt mondták, hogy soha többé nem fog tudni mozogni és élete végéig lélegeztetőgépre szorul majd, de napközben azért képes önállóan lélegezni, csak este van rá szüksége. Intenzív fizioterápiára jár, ennek hála néhány mozdulatra már képes a végtagjaival, de egyelőre nem tudja a mindennapi tevékenységekhez használni őket. Beszélni is újra tud, habár a hangja rekedtebb lett, mert egy kellemetlen cső van a nyakában. Ez különösen megviselő őt, mivel imádott énekelni és most elvesztette a hangját

- tette hozzá az édesanya, aki az apával, Craig Brownnal, a mostohaanyával, Lou Baird–Brownnal, valamint Lexi testvéreivel, a 12 éves Jake Brownnal és az egyéves Theo Brownnal, amikor csak lehet, a lány mellett vannak a kórházban.