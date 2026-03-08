Sötét folyosók és elhagyott szobák: így néz ki belülről egy titkos magyar atombunker – Galéria

Az urbex fotózás – vagyis az elhagyott épületek felfedezése és dokumentálása – egyre népszerűbb hobbi, kell hozzá némi hidegvér és bizony nem is veszélytelen. A fotósok gyakran régi gyárakat, kastélyokat, kórházakat vagy bunkereket keresnek fel, hogy megörökítsék az idő által hátrahagyott tereket. Az ilyen helyek különleges hangulata sokakat vonz, ugyanakkor a felfedezés mindig körültekintést és tiszteletet igényel az épületek és a múlt iránt.
Az urbex fotózás az elhagyott épületek és régóta használaton kívüli helyek felfedezéséről szól. Az urbex egyik alapelve a „ne vigyél el semmit, ne hagyj hátra semmit”. Ez azt jelenti, hogy a felfedezők csak fotóznak, dokumentálnak, de nem rongálnak meg semmit, és nem visznek el tárgyakat az elhagyott helyekről. A legtöbb urbexes azt is fontos szabálynak tartja, hogy a pontos helyszínt nem árulják el nyilvánosan, mert ezzel próbálják megvédeni az épületeket a vandalizmustól. Ezen kívül azt is szem előtt kell tartani, hogy sok elhagyott épület magántulajdonban van, ezért az engedély nélküli belépés akár birtokháborításnak is számíthat.
A veszélyek sem elhanyagolhatók. Az elhagyott épületek szerkezete gyakran instabil, beszakadhat a padló, omladozhat a mennyezet vagy a lépcső. Emellett előfordulhatnak rozsdás tárgyak, törött üvegek, nyitott aknák vagy akár veszélyes anyagok is. A rossz levegő, a penész vagy a por szintén kockázatot jelenthet. Ezért a tapasztalt urbex fotósok általában nem mennek egyedül, visznek zseblámpát, megfelelő ruházatot, és figyelnek arra is, hogy mindig legyen náluk telefon vészhelyzet esetére.
Izgalmas urbex fotózási helyszín egy bunker, ám a legtöbb kívülről szinte észrevehetetlen. Egy földkupac, egy rozsdás ajtó vagy egy bozótosba vesző lejárat jelzi csak, hogy a felszín alatt egykor komoly létesítmény rejtőzött. Odalent azonban egészen más világ fogadja az embert: szűk folyosók, vastag betonfalak és olyan helyiségek, amelyeket egykor válsághelyzetekre terveztek.
Egy ilyen bunkerbe jutott be az urbex fotóiról ismert InkedExplorer. A föld alatti vezetési pontról és a felfedezés élményéről kérdeztük.
Az urbex fotózás egyik legnehezebb része maga a kutatás. Sokszor hosszú információgyűjtés, térképek böngészése és beszélgetések vezetnek el egy-egy elhagyott objektumhoz.
Általában ezeknek a helyeknek a felkutatása sok kutatómunkával, keresgéléssel, információgyűjtéssel jár. Sokszor volt olyan is, hogy autózás közben, véletlenül bukkantunk érdekes helyekre. Ennél a bunkernél viszont egy kedves barátunktól kaptunk segítséget”
– magyarázza az urbexfotós.
Az urbex közösségben gyakran egymásnak adják tovább az információkat azokról a helyekről, amelyek még viszonylag érintetlenül maradtak.
Egy bunker egészen más élményt ad, mint egy elhagyott lakóház vagy ipari épület. A föld alatti terek zártsága és a teljes sötétség sajátos atmoszférát teremt. Amikor arról kérdeztük InkedExplorert, hogy mennyire érzi magát biztonságban egy ilyen épületben, elmondta:
„Sem félelmet, sem feszültséget nem érzek, inkább magára az élményre fókuszálunk az új hely felfedezése közben.”
Egy bunker hangulata azonban sokak számára szokatlan és ijesztő lehet.
A szintkülönbségből adódóan és a bejutás módjából érezhető a bezártság egy ilyen helyen, klausztrofóbiásoknak semmiképpen nem ajánlott. Teljesen más hangulatú egy ilyen építmény felfedezése, mint egy elhagyott lakóházé vagy ipari épületé. Mivel ezek a helyek a föld alatt vannak, és általában áram sincs, teljes sötétség uralkodik, ezért érdemes jó zseblámpával lemenni”
– teszi hozzá az urbexfotós.
A bunker egy olyan létesítmény volt, amelyet kifejezetten válsághelyzetekre terveztek.
Több fajta bunker létezik, ez például egy vezetési pont volt, arra szolgált hogyha az országot vegyi vagy atomtámadás éri, akkor az adott terület vezetői innen végezték volna a teendőiket. A legtöbb ilyen vezetési pont elég hasonló, kialakításban és elrendezésben is, megtalálható bennük az eligazító és tanterem, hálókörlet, konyha, külön helyiségben a szűrőberendezések, egy másik szobában az aggregátor”
– magyarázza a fotós.
Sok egykori katonai objektum mára teljesen elpusztult vagy kifosztották, ez a bunker azonban még mindig sok részletet megőrzött.
„Ez a bunker viszonylag jó állapotúnak számít, sok régi, érdekes berendezést hagytak ott, remélem még visszajutok oda és akkor is ilyen állapotban lesz” – fogalmaz InkedExplorer.
Az ilyen helyek felfedezése az urbex fotósok számára egyszerre kaland és egy időkapszula felfedezése. A bunker ma már üresen áll, a folyosókon csak a sötétség és az egykor itt hagyott berendezések emlékeztetnek arra, miért építették. Jó lenne, ha ezek a föld alatti bunkerek soha nem kapnának újra szerepet és megmaradnának annak, amik most: egy korszak hátborzongató emlékeinek.
Ezért fontos a védőfelszerelés az urbex fotózás közben:
