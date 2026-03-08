Sötét folyosók és elhagyott szobák: így néz ki belülről egy titkos magyar atombunker – Galéria

Egy urbex fotós jutott be egy elhagyott bunker mélyére.

A föld alatti létesítményt egykor vegyi vagy atomtámadás esetére építették.

Galériánkban megmutatjuk, milyen világ rejtőzik a sötét folyosók mögött.

Az urbex fotózás – vagyis az elhagyott épületek felfedezése és dokumentálása – egyre népszerűbb hobbi, kell hozzá némi hidegvér és bizony nem is veszélytelen. A fotósok gyakran régi gyárakat, kastélyokat, kórházakat vagy bunkereket keresnek fel, hogy megörökítsék az idő által hátrahagyott tereket. Az ilyen helyek különleges hangulata sokakat vonz, ugyanakkor a felfedezés mindig körültekintést és tiszteletet igényel az épületek és a múlt iránt.

Az urbex fotós megörökítette az elhagyott hidegháborús bunker folyosóját.

Fotó: InkedExplorer

Mit érdemes tudni az urbex fotózásról?

Az urbex fotózás az elhagyott épületek és régóta használaton kívüli helyek felfedezéséről szól. Az urbex egyik alapelve a „ne vigyél el semmit, ne hagyj hátra semmit”. Ez azt jelenti, hogy a felfedezők csak fotóznak, dokumentálnak, de nem rongálnak meg semmit, és nem visznek el tárgyakat az elhagyott helyekről. A legtöbb urbexes azt is fontos szabálynak tartja, hogy a pontos helyszínt nem árulják el nyilvánosan, mert ezzel próbálják megvédeni az épületeket a vandalizmustól. Ezen kívül azt is szem előtt kell tartani, hogy sok elhagyott épület magántulajdonban van, ezért az engedély nélküli belépés akár birtokháborításnak is számíthat.

A veszélyek sem elhanyagolhatók. Az elhagyott épületek szerkezete gyakran instabil, beszakadhat a padló, omladozhat a mennyezet vagy a lépcső. Emellett előfordulhatnak rozsdás tárgyak, törött üvegek, nyitott aknák vagy akár veszélyes anyagok is. A rossz levegő, a penész vagy a por szintén kockázatot jelenthet. Ezért a tapasztalt urbex fotósok általában nem mennek egyedül, visznek zseblámpát, megfelelő ruházatot, és figyelnek arra is, hogy mindig legyen náluk telefon vészhelyzet esetére.

Bunker a föld alatt

Izgalmas urbex fotózási helyszín egy bunker, ám a legtöbb kívülről szinte észrevehetetlen. Egy földkupac, egy rozsdás ajtó vagy egy bozótosba vesző lejárat jelzi csak, hogy a felszín alatt egykor komoly létesítmény rejtőzött. Odalent azonban egészen más világ fogadja az embert: szűk folyosók, vastag betonfalak és olyan helyiségek, amelyeket egykor válsághelyzetekre terveztek.

Egy ilyen bunkerbe jutott be az urbex fotóiról ismert InkedExplorer. A föld alatti vezetési pontról és a felfedezés élményéről kérdeztük.