Ilyenek Budapest legrejtélyesebb földalatti bunkerei, létesítményei

Van az emberben egyfajta különös vonzalom, vagy rajongás a különböző óvóhelyek, pincék, bunkerek, víztározók titokzatos világa iránt, melyekből Budapesten is több akad. Nyilván nem vehetjük fel a versnyt az olyan nagyvárosok, mint London, vagy Párizs föld alatti világával, de nekünk sem kell szégyenkeznünk. Alábbi cikkünkben a magyar főváros legismertebb és legkülönlegesebb földalatti bunkereit, picerendszereit, óvóhelyeit, védelmi létesítméyeit vesszük számba.

Meghökkentő installációkra is bukkanhatunk Budapest földalatti bunkereiben, pincerendszereiben, óvóhelyein

Fotó: Christo / Wikipédia

Kőbányai pincerendszer: 33 km hosszú, bor- és sörtárolásra, túrákra nyitott.

Rákosi-bunker (F4 objektum): hidegháborús óvóhely, 2 200 fő befogadására.

Gellérthegyi víztároló és metróalagutak: kulcsfontosságú vízellátás és védelem a polgárok számára.

Miért szeretjük a földalatti bunkerek hangulatát? Hátborzongató rejtélyek a föld alatt

A földalatti bunkerek és elhagyott óvóhelyek világa egyszerre kelt félelmet és kíváncsiságot, mert olyan terek ezek, amelyek a felszín hétköznapi rendjén kívül léteznek. Falai között ott sűrűsödik a történelem, a veszélyre adott emberi válasz, a túlélés ösztöne és az elhallgatott múlt. Az embereket vonzza a titok, hogy mi zajlott odalent, amikor fent minden másként működött, és hogy milyen történeteket nyeltek el ezek a zárt terek. Különlegességük abban rejlik, hogy egyszerre funkcionális menedékek és nyomasztó emlékművek, ahol a csendnek is titokzatos, torokszorító súlya van.

A kőbányai pincerendszer

A kőbányai pincerendszer Budapest egyik legnagyobb föld alatti járathálózata, mintegy 33 kilométer hosszú és 180 000 négyzetméteren terül el a X. kerület alatt, amely eredetileg mészkőbányaként működött, és köveiből több pesti középületet is építettek. A bánya bezárása után a hatalmas térséget bor- és sörtárolásra, gombatermesztésre, II. világháborús óvóhelyre és repülőgépmotor-összeszerelő műhelyként is hasznosították, mára pedig csak ritkán, elsősorban vezetett túrákon nyílik meg a látogatók előtt. Egyes szakaszokat ma is használ a Dreher Sörgyár, míg más részek filmforgatásoknak, kulturális eseményeknek adnak helyet, és a hely különleges atmoszféráját a föld alatti titokzatosság és történeti rétegzettség adja.