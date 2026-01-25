Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Földalatti létesítmények nyomában Budapesten.

Ilyenek Budapest legrejtélyesebb földalatti bunkerei, létesítményei

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 21:00
Budapesten a földalatti terek különleges világát kutatva számos történelmi és funkcionális létesítményt fedezhetünk fel, a mészkőbányáktól a hidegháborús bunkerekig. Cikkünkben a magyar főváros legismertebb és legkülönlegesebb földalatti bunkereit mutatjuk be, amelyek egyszerre titokzatos menedékek és történelmi emlékek.
Van az emberben egyfajta különös vonzalom, vagy rajongás a különböző óvóhelyek, pincék, bunkerek, víztározók titokzatos világa iránt, melyekből Budapesten is több akad. Nyilván nem vehetjük fel a versnyt az olyan nagyvárosok, mint London, vagy Párizs föld alatti világával, de nekünk sem kell szégyenkeznünk. Alábbi cikkünkben a magyar főváros legismertebb és legkülönlegesebb földalatti bunkereit, picerendszereit, óvóhelyeit, védelmi létesítméyeit vesszük számba.

Budapest földalatti bunkereinek egyike a kőbányai pincerendszer, ahol egy csontváz is zongorázik (installáció).
Meghökkentő installációkra is bukkanhatunk Budapest földalatti bunkereiben, pincerendszereiben, óvóhelyein
Fotó: Christo / Wikipédia
  • Kőbányai pincerendszer: 33 km hosszú, bor- és sörtárolásra, túrákra nyitott.
  • Rákosi-bunker (F4 objektum): hidegháborús óvóhely, 2 200 fő befogadására.
  • Gellérthegyi víztároló és metróalagutak: kulcsfontosságú vízellátás és védelem a polgárok számára.

Miért szeretjük a földalatti bunkerek hangulatát? Hátborzongató rejtélyek a föld alatt

A földalatti bunkerek és elhagyott óvóhelyek világa egyszerre kelt félelmet és kíváncsiságot, mert olyan terek ezek, amelyek a felszín hétköznapi rendjén kívül léteznek. Falai között ott sűrűsödik a történelem, a veszélyre adott emberi válasz, a túlélés ösztöne és az elhallgatott múlt. Az embereket vonzza a titok, hogy mi zajlott odalent, amikor fent minden másként működött, és hogy milyen történeteket nyeltek el ezek a zárt terek. Különlegességük abban rejlik, hogy egyszerre funkcionális menedékek és nyomasztó emlékművek, ahol a csendnek is titokzatos, torokszorító súlya van.

A kőbányai pincerendszer

A kőbányai pincerendszer Budapest egyik legnagyobb föld alatti járathálózata, mintegy 33 kilométer hosszú és 180 000 négyzetméteren terül el a X. kerület alatt, amely eredetileg mészkőbányaként működött, és köveiből több pesti középületet is építettek. A bánya bezárása után a hatalmas térséget bor- és sörtárolásra, gombatermesztésre, II. világháborús óvóhelyre és repülőgépmotor-összeszerelő műhelyként is hasznosították, mára pedig csak ritkán, elsősorban vezetett túrákon nyílik meg a látogatók előtt. Egyes szakaszokat ma is használ a Dreher Sörgyár, míg más részek filmforgatásoknak, kulturális eseményeknek adnak helyet, és a hely különleges atmoszféráját a föld alatti titokzatosság és történeti rétegzettség adja.

A kőbányai pincerendszer egyik folyosója.
A kőbányai pincerendszer Budapest legkiterjedtebb földalatti létesítményeinek egyike
Fotó:  VinceB / Wikipédia

A Rákosi-bunker

Az F4 objektum, közismert nevén a Rákosi-bunker, Budapest belvárosa alatt húzódó, egykor titkos nukleáris óvóhely, amelyet a hidegháborús években építettek ki 1952 és 1963 között a pártvezetés és a legfontosabb állami funkciók védelmére egy esetleges atomtámadás esetén. A betonból és metrószerű alagutakból álló létesítmény körülbelül 3 500–3 800 négyzetméteren terült el, legfeljebb 2 200 ember befogadására volt alkalmas, légszűrővel, víztartállyal és generátorral felszerelve. Közel 40 méter mélyen, a Kossuth tér és a Szabadság tér között húzódott, és a 2-es metróhoz is kapcsolódik, de soha nem használták tényleges védelemre. A BKV-tulajdonban álló létesítmény ma romos és üres, amely a város felszínén alig látható emléket őriz a hidegháború korából.

Az F4 objekum, vagyis a Rákosi-bunker folyosója.
Az F4 objekum, vagyis a Rákosi-bunker építésére 1951. december 28-án adott utasítást a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége
Fotó: Christo / Wikipédia

A Gellérthegyi víztároló

A Gellérthegyi víztároló Budapest legnagyobb föld alatti víztározója, a Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca által határolt területen fekszik, és Gruber József mérnök tervei alapján 1974–1980 között épült. Két, egyenként 40 000 köbméter kapacitású „zongora” alakú medencéből áll, amelyek 2 × 106 masszív pillérrel támasztott betoncsarnokban tartják az ivóvizet, így biztosítva a város folyamatos vízellátását és megfelelő nyomását. A medencék formája és szerkezete a víz folyamatos áramlását segíti elő, ami csökkenti a pangó részek kialakulását és javítja a víz minőségét. Építésekor hatalmas földmunkát végeztek, és a létesítmény ma is kulcsfontosságú szerepet játszik Budapest vízrendszerében.

A Gellérthegyi víztároló egyik medencéjének pillérjei.
A Gellérthegyi víztároló egyik medencéje
Fotó: Wikipédia

A budapesti metróalagutak

A budapesti metróalagutak – elsősorban az M2-es és M3-as vonalak – az 1950-es évektől nemcsak közlekedési, hanem polgárvédelmi céllal is épültek, a hidegháború idején tömeges óvóhelyként számoltak velük egy esetleges légitámadás vagy atomcsapás esetén. A rendszer elméleti befogadóképessége 220 ezer fő, zsilipkapukkal, szűrt levegőt biztosító légtechnikával, saját vízellátással és aggregátoros áramforrással, legfeljebb 72 órás túlélésre tervezve. Bár a modern fegyverekkel szemben elavult, alapvető védelmi funkciója megmaradt, az infrastruktúra számos eleme ma is látható. Élelmiszer- és hosszabb távú ellátás nincs, ugyanakkor vészhelyzetben a rendszer még mindig alkalmas lehet életek megmentésére, és egyes szakaszai vezetett túrákon is bejárhatók.

Az M2 metróvonal alagútja egy régebbi szerelvénnyel.
Az M2 metróvonal alagútja, melynek bizonyos részeit szintén úgy alakították ki, hogy óvóhelyként is funkcionálhasson
Fotó: Marton  / Wikipédia

A Móricz Zsigmond körtéri óvóhely

A második világháború idején Budapest 32 nyilvános pinceóvóhelyet alakított ki a nagy forgalmú pontokon, például a Központi Vásárcsarnok, a Városháza, illetve több bérház pincéjében, ezeket 1943-ban adták át. Ezeken az óvóhelyeken az emberek kisebb helyiségekben várakoztak, padokon ülve, ivóvíztartályokkal a padok alatt. Egy ilyen létesítmény működött a Móricz Zsigmond körtérnél, a Bartók Béla út 60 szám alatt, az egykori hírhedt Shaghai Bár helyén is, amely a két háború között a főváros egyik kedvelt szórakozóhelye volt. A bár helyén az 50-es évkben alakították ki a hidegháborús atombunkert, melyből 2018-ban kulturális központ nyílt Óvóhely néven (azóta bezárt!)

Az alábbi izgalmas videó egy csepeli bunkert mutat be:

