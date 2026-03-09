Mindörökké együtt: 70 év szerelem után kézen fogva hunyt el a házaspár

Kézen fogva hunyt el egy idős házaspár az Egyesült Államokban, Marylandben, miközben egy baleset után a kórházban gépek tartották őket életben.

Kézen fogva hunyt el Kenneth és Marilyn Oland (fotó: Facebook)

70 év kötötte őket össze: kéz a kézben hunyt el az idős pár

Kenneth és Marilyn Oland még a középiskolában ismerkedtek meg, és 1955-ben házasodtak össze. Hat nappal a balesetük után hunytak el a baltimore-i kórházban, miután autójukba egy másik jármű csapódott. Az autót a 90 éves Kenneth vezette, mellette 88 éves felesége ült. Mindkettőjüket gépek tartották életben a kórházba kerülésük után.

Nem hiszem, hogy az egyik kitarthatott volna a másik nélkül. Annyira szorosan összetartoztak. Mindig együtt láttad őket, bárhol is voltál

- mondta összetört szívű barátjuk, Nancy Echard.

Így emlékeztek a párról

A Thurmont Idősek Otthonának egyik alkalmazottja - ahol a pár törzsvendég volt, és havonta kétszer bingóztak - elmondta, hogy éppen befejezték az ebédjüket, és körülbelül 15 perccel a halálos baleset előtt távoztak. Az idősek otthona megható tisztelgést tett közzé a háromgyermekes szülők, ötgyermekes nagyszülők és hatgyermekes dédszülők előtt.

Ritkán láttad az egyiket a másik nélkül, és ez nem véletlen volt. Olyan emberek voltak, akik minden egyes nap egymást választották. Végül, még a haláluk után sem voltak külön. Élő emlékeztetőül szolgáltak arra, milyen a tartós szerelem, és áldottak voltunk, hogy tanúi lehettünk ennek

- írták.

A szerető pár rendszeresen vitt virágot az idősek otthonában élő barátaiknak, és arról voltak ismertek, hogy mélyen becsben tartották barátaikat és nagy családjukat, mindig egyesítették őket az ünnepek, születésnapok és más alkalmak során - áll a gyászjelentésükben.

A gyászoló családtagoknak csupán az jelentette vigaszt, hogy az idős házaspár együtt hunyt el, és remélik, hogy szerelmük és örökségük tovább él.

Ha van valami, amit megoszthatnánk a nagyszüleimmel kapcsolatban, az nem csak a 70 év, amit együtt töltöttek, hanem az, hogy úgy döntöttek, minden nap együtt legyenek - úgy döntöttek, hogy együtt mennek el, és együtt hagyják el a földet

- mondta unokájuk, Kristie Hopkins. (New York Post)