Titkos akták és különös folyadékok: mutatjuk, hogy mit rejt az elfeledett vegyszergyár

Családi házak békés ölelésében, egy csendes utcában lapul az az épület, amely mellett ma már szinte észrevétlenül sétálnak el az emberek. Pedig néhány éve még fehér köpenyes dolgozók sürögtek-forogtak odabent. A vegyszergyár nyolc éve zárt be.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Most egy rejtélyes vegyszergyárban járt.
A vegyszergyár falai között megállt az idő. A polcokon apró, poros üvegcsék sorakoznak, némelyiken halvány, kézzel írt címke. Az irodák titkos aktáktól sorakoznak. A laborasztalokon szétszórt papírok, rozsdás műszerek és sárguló jegyzetek arról árulkodnak, hogy a munkások szinte mindent hátrahagyva tűntek el. Mintha csak ebédszünetre mentek volna; de sosem jöttek vissza.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.