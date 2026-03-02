Titkos akták és különös folyadékok: mutatjuk, hogy mit rejt az elfeledett vegyszergyár

Családi házak békés ölelésében, egy csendes utcában lapul az az épület, amely mellett ma már szinte észrevétlenül sétálnak el az emberek. Pedig néhány éve még fehér köpenyes dolgozók sürögtek-forogtak odabent. A vegyszergyár nyolc éve zárt be.

Az elhagyatott vegyszergyár Fotó: A Felfedező- urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a méhész-család háza. Most egy rejtélyes vegyszergyárban járt.

A vegyszergyár falai között megállt az idő. A polcokon apró, poros üvegcsék sorakoznak, némelyiken halvány, kézzel írt címke. Az irodák titkos aktáktól sorakoznak. A laborasztalokon szétszórt papírok, rozsdás műszerek és sárguló jegyzetek arról árulkodnak, hogy a munkások szinte mindent hátrahagyva tűntek el. Mintha csak ebédszünetre mentek volna; de sosem jöttek vissza.

Nézz be te is a vegyszergyár falai közé! A galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg: