Szellemváros a Bakony alján: a Hajmáskéri tüzérlaktanya olyan hely, amit neked is látnod kell

A magyarországi elhagyatott katonai objektumok között vitathatatlanul kiemelkedő helyet foglal el a Bakony egyik monumentális épületegyüttese. A Hajmáskéri tüzérlaktanya romos falai között sétálva megelevenedik a huszadik század viharos hadtörténete a Monarchiától a szovjet éráig.

A Hajmáskéri tüzérlaktanya területét mára visszahódította a természet, az épületek között vadul burjánzik a növényzet.

Múlt: a Monarchia legmodernebb tüzérségi bázisaként épült, önellátó kisvárosi infrastruktúrával.

Jelen: a szovjet kivonulás óta gazdátlanul pusztul, mára életveszélyes, de látványos szellemkastéllyá vált.

Célközönség: urbex- és történelemkedvelőknek, fotósoknak ajánlott, szigorúan csak a biztonsági előírások betartásával.

Mikor és miért épült a Hajmáskéri tüzérlaktanya?

A XX. század elején a technológiai fejlődés és a fokozódó európai fegyverkezési verseny arra késztette Ferenc Józsefet, hogy korszerűsítse a birodalom tüzérségi oktatását. 1903-ban született döntés a Hajmáskér melletti, több mint ötezer hektáros terület megvásárlásáról, ahol Kondor Márton és Feledi József tervei alapján megkezdődött Közép-Európa legnagyobb lőtér- és laktanyakomplexumának kiépítése.

A Hajmáskéri tüzérlaktanya parancsnoki épületét az enyészet vezélyezteti.

Az építkezés léptékét jól mutatja, hogy a munkálatok kiszolgálására Várpalotán külön téglagyárat alapítottak. Az 1911-ben ünnepélyesen felavatott bázis nem csupán a katonák szálláshelye volt, hanem egy hermetikusan elzárt, önellátó mintaváros.

A 63 épületből álló együttes saját infrastruktúrával rendelkezett: vágóhíd, jéggyár, tejgazdaság, kórház, iskola, sőt színház és kaszinó is szolgálta az itt élők kényelmét. A központi parancsnoki épület, amelyet ma sokan csak „kastélyként” emlegetnek, közel 200 szobájával és 50 méter magas víztornyával a birodalom katonai erejét hirdette. Az épület mellett romantikus parkot alakítottak ki mesterséges tóval és elegáns hidakkal, miközben a területen belüli közlekedést keskeny nyomtávú vasúthálózat segítette.

Idegen megszállás és a lassú enyészet

A Hajmáskéri tüzérlaktanya történetének dicsőséges szakaszát sötétebb évtizedek követték. Az első világháború alatt hatalmas hadifogolytábor működött a területen, később, 1944-ben a német csapatok vették át az irányítást. A döntő fordulatot azonban a szovjet Vörös Hadsereg bevonulása jelentette 1945-ben.