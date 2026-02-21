HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Hajmáskéri tüzérlaktanya egykor szebb napokat is megélt.

Szellemváros a Bakony alján: a Hajmáskéri tüzérlaktanya olyan hely, amit neked is látnod kell

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 19:45
Urbexhajmáskéri tüzérlaktanya
A Veszprém melletti síkságon egy monumentális, neogótikus tornyokkal díszített épülettömb magasodik a táj fölé, amely első pillantásra inkább tűnik elhagyatott főúri kastélynak, mint katonai létesítménynek. A Hajmáskéri tüzérlaktanya az ország egyik legkülönlegesebb urbex célpontja, ahol a Monarchia precizitása és a szovjet megszállás nyomai egyszerre érhetőek tetten a pusztuló falak között.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A magyarországi elhagyatott katonai objektumok között vitathatatlanul kiemelkedő helyet foglal el a Bakony egyik monumentális épületegyüttese. A Hajmáskéri tüzérlaktanya romos falai között sétálva megelevenedik a huszadik század viharos hadtörténete a Monarchiától a szovjet éráig.

A Hajmáskéri tüzéraktanya udvara a toronyból, amelyet teljesen benőtt a növényzet.
A Hajmáskéri tüzérlaktanya területét mára visszahódította a természet, az épületek között vadul burjánzik a növényzet.
Fotó: wikipédia_Random photos 1989
  • Múlt: a Monarchia legmodernebb tüzérségi bázisaként épült, önellátó kisvárosi infrastruktúrával.
  • Jelen: a szovjet kivonulás óta gazdátlanul pusztul, mára életveszélyes, de látványos szellemkastéllyá vált.
  • Célközönség: urbex- és történelemkedvelőknek, fotósoknak ajánlott, szigorúan csak a biztonsági előírások betartásával.

Mikor és miért épült a Hajmáskéri tüzérlaktanya?

A XX. század elején a technológiai fejlődés és a fokozódó európai fegyverkezési verseny arra késztette Ferenc Józsefet, hogy korszerűsítse a birodalom tüzérségi oktatását. 1903-ban született döntés a Hajmáskér melletti, több mint ötezer hektáros terület megvásárlásáról, ahol Kondor Márton és Feledi József tervei alapján megkezdődött Közép-Európa legnagyobb lőtér- és laktanyakomplexumának kiépítése.

A Hajmáskéri tüzérlaktanya parancsoki épülete pusztulásra ítéltetett.
A Hajmáskéri tüzérlaktanya parancsnoki épületét az enyészet vezélyezteti.
Fotó: wikipédia_Zerind

Az építkezés léptékét jól mutatja, hogy a munkálatok kiszolgálására Várpalotán külön téglagyárat alapítottak. Az 1911-ben ünnepélyesen felavatott bázis nem csupán a katonák szálláshelye volt, hanem egy hermetikusan elzárt, önellátó mintaváros.

A 63 épületből álló együttes saját infrastruktúrával rendelkezett: vágóhíd, jéggyár, tejgazdaság, kórház, iskola, sőt színház és kaszinó is szolgálta az itt élők kényelmét. A központi parancsnoki épület, amelyet ma sokan csak „kastélyként” emlegetnek, közel 200 szobájával és 50 méter magas víztornyával a birodalom katonai erejét hirdette. Az épület mellett romantikus parkot alakítottak ki mesterséges tóval és elegáns hidakkal, miközben a területen belüli közlekedést keskeny nyomtávú vasúthálózat segítette.

Idegen megszállás és a lassú enyészet

A Hajmáskéri tüzérlaktanya történetének dicsőséges szakaszát sötétebb évtizedek követték. Az első világháború alatt hatalmas hadifogolytábor működött a területen, később, 1944-ben a német csapatok vették át az irányítást. A döntő fordulatot azonban a szovjet Vörös Hadsereg bevonulása jelentette 1945-ben.

A Hajmáskéri tüzérlaktanya területén található egykori romos E25 tiszti lakóépület.
Az egykori E25 tiszti lakóépület a Hajmáskéri tüzérlaktanya területén, amelyet szintén magára hagytak. 
Fotó: wikipédia_Random photos 1989

A szovjet éra alatt a laktanya „állam az államban” jellege tovább erősödött; a környékbeli lakosok számára az objektum tiltott zónává vált. Ebben az időszakban a 13. gárdaharckocsi-hadosztály állomásozott itt, és bár az épületeket használták, az eredeti díszítéseket és a belső pompát nem kímélték.

Az 1990-es kivonulás után a gazdátlanná vált épületegyüttes sorsa megpecsételődött. A távozó katonák után maradt értékeket fosztogatók hordták el, a karbantartás hiánya miatt a tetőszerkezetek beáztak, a födémek pedig sok helyen beszakadtak. Bár a 2000-es években felmerült egy luxusszálloda kialakításának terve, a beruházás meghiúsult. A műemléki védettség paradox módon tovább nehezítette a helyzetet: a szigorú előírások és a magas költségek elriasztották a befektetőket, miközben a „kastély” hivatalosan nem minősül kastélynak, így bizonyos uniós forrásokból is kimaradt.

A Hajmáskéri tüzérlaktanya főépületének romos tornya.
A Hajmáskéri tüzérlaktanya főépületének, a "kastélynak" a tornya.
Fotó: wikipédia_Random photos 1989

Urbex-túra a múlt emlékei között

Ma a laktanya a túlélés és a pusztulás vékony mezsgyéjén egyensúlyoz. Az egykori tiszti lakások egy részében ma is laknak, egyes felújított épületekben iskola vagy múzeum működik, de a központi parancsnoki palota az enyészeté. Az épület belsejében néhol még láthatóak a szovjet falfestmények maradványai, a monumentális lépcsőházak és az egykori díszterem romjai.

Felújított, könyvtárrá alakított régi épület a Hajmáskéri tüzérlaktanya területén.
Kulturális kiállítóhellyé átalakított egykori E3 tiszti lakóépület a Hajmáskéri tüzérlaktanya területén.
Fotó: wikipédia_Random photos 1989

Ez az urbex úti cél elsősorban azoknak ajánlott, akiket vonz a katonai történelem és az elhagyatott helyek melankolikus hangulata. Fontos tudni, hogy a parancsnoki épület állapota életveszélyes, a belépés hivatalosan tilos és kockázatos. A kerítésen kívülről is lenyűgöző látványt nyújtó objektumot érdemes a Veszprém környéki túrákkal összekötni, hiszen a magyar hadtörténet egyik legimpozánsabb, pusztulásában is méltóságteljes mementója áll itt.

Nézd meg videón is a Hajmáskéri tüzérlaktanya történetét, sorsát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu