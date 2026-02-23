Egy horrorisztikus hangulatú kórház, ahol mindent otthagytak – Galéria

Vannak épületek, amelyekbe belépve az ember azonnal érzi, hogy itt valami végleg lezárult. Az InkedExplorer legújabb sorozata egy elhagyatott kórház belső tereit tárja fel, ahol a csend dermesztő. Annyit elárulunk róla, hogy a helyszín nem Magyarországon található, de a látvány kísérteties.
Az urbex fotózás világa azért különleges, mert ezek az épületek időkapszulaként őrzik a múltat. Egy ilyen intézményben a pusztulás és az egykori funkció közötti feszültség adja a legerősebb hatást. A folyosókon törmelék, a falakon repedések, a termekben még mindig ott állnak a berendezések, az akták, leletek, röntgenfelvételek. A tárgyak, eszközök és apró részletek azt az érzetet keltik, mintha az utolsó műszak után egyszerűen bezárták volna az ajtót. A laborok és vizsgálóhelyiségek különösen erős hangulatot árasztanak. Egy kórház esetében ez az érzés még hátborzongatóbb, hiszen itt valaha sorsok dőltek el.
Galériánkban most megmutatjuk, hogyan néz ki ma ez a horrorisztikus hangulatú, elhagyatott kórház – lapozd végig a képeket, ha kíváncsi vagy a részletekre.
