Egy horrorisztikus hangulatú kórház, ahol mindent otthagytak – Galéria

Egy urbex fotós olyan intézménybe jutott be, ahol mintha egyik napról a másikra hagyták volna ott a munkát.

Az elhagyatott kórházak belső terei rozsdás műszerekkel és poros leletekkel ma is őrzik a múltat.

A hátborzongató helyszínről készült képeket most galériában nézheted meg.

Vannak épületek, amelyekbe belépve az ember azonnal érzi, hogy itt valami végleg lezárult. Az InkedExplorer legújabb sorozata egy elhagyatott kórház belső tereit tárja fel, ahol a csend dermesztő. Annyit elárulunk róla, hogy a helyszín nem Magyarországon található, de a látvány kísérteties.

Az elhagyatott kórházban a berendezési tárgyak egy horrorfilmet idéznek.

Fotó: InkedExplorer

Horrorisztikus elhagyatott kórház

Az urbex fotózás világa azért különleges, mert ezek az épületek időkapszulaként őrzik a múltat. Egy ilyen intézményben a pusztulás és az egykori funkció közötti feszültség adja a legerősebb hatást. A folyosókon törmelék, a falakon repedések, a termekben még mindig ott állnak a berendezések, az akták, leletek, röntgenfelvételek. A tárgyak, eszközök és apró részletek azt az érzetet keltik, mintha az utolsó műszak után egyszerűen bezárták volna az ajtót. A laborok és vizsgálóhelyiségek különösen erős hangulatot árasztanak. Egy kórház esetében ez az érzés még hátborzongatóbb, hiszen itt valaha sorsok dőltek el.

