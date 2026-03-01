Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Eladó a magyar Csernobil: ennyiért a tiéd lehet Szentkirályszabadja teljes szellemvárosa!

Szentkirályszabadja
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 08:05
Döbbenetes hirdetésre bukkantunk az ingatlanpiacon: eladó a Veszprém melletti szellemváros! A szovjet katonai múlt hátborzongató mementója most bárkié lehet, aki lát fantáziát a romos panelekben és a golyó ütötte falakban. De vajon luxuslakópark vagy bontókalapács vár Magyarország legizgalmasabb urbex-helyszínére a szentkirályszabadjai laktanyára?
Bors
Ha mindig is saját városra vágytál, és nem ijedsz meg néhány kóbor szellemtől vagy pár ezer tonna omladozó betontól, itt a vissza nem térő alkalom! Magyarország egyik legismertebb és legfélelmetesebb helyszíne, a szentkirályszabadjai szovjet laktanya piacra került. Az ár? Első hallásra szinte aprópénz: alig 425 millió forintért bárki megveheti a Balaton közeli „kis Moszkvát”. 

Szentkirályszabadja
Az 1960-as évektől kezdve egy teljesen önellátó orosz mini-metropolisz volt Fotó: Magyar Nemzet

Szentkirályszabadja határában, a 8-as főúttól nem messze fekszik ez a közel 9 hektáros terület, amely az 1960-as évektől kezdve egy teljesen önellátó orosz mini-metropolisz volt. Itt nem csak katonák laktak: tiszti családok élték mindennapjaikat iskolával, színházzal és saját boltokkal. A kerítésen túl a magyarok csak suttogtak a bent lévő luxusról, de a „helyi legendák” szerint a szovjet benzint, a svájci csokit és a nyugati ruhákat némi ügyességgel el lehetett cserélni a betonkerítés résein keresztül.

Szentkirályszabadja
A „helyi legendák” szerint a szovjet benzint, a svájci csokit és a nyugati ruhákat némi ügyességgel el lehetett cserélni a betonkerítés résein keresztül Fotó: Magyar Nemzet

Szentkirályszabadja: Város a városban

Aztán jött a rendszerváltás, a szovjetek pedig – a közvélekedéssel ellentétben – nem napok alatt, hanem lassú, vontatott folyamatként hagyták el a bázist. 1996-ig még volt őrség, de aztán szabad utat kapott az enyészet és a fosztogatók: ami mozdítható volt, azt elvitték, a többit pedig megette az idő és a Bakony szele.

A11I7735
Hihetetlen kísértettanya vált az épületekből Fotó: Magyar Nemzet

9 hektárnyi történelem – Mennyi az annyi?

A mostani hirdetés szerint a 89 425 négyzetméteres terület akár darabokban is elvihető: a kisebb parcellák 60 és 120 millió, míg a teljes „szellemváros-élmény” 425 millió forintba kerül. A hirdető szerint a terület kiváló befektetés, hiszen a környéken gombamód szaporodnak az ipari létesítmények.

A11I7750
A hirdetés szerint akár szociális bérlakásokká vagy modern lakótömbökké is felújíthatóak lennének az épületek Fotó: Magyar Nemzet

A legmeglepőbb állítás mégis az, hogy a hatalmas, ötemeletes panelházak többsége statikailag megfelelő állapotban van. Bár a fotókon inkább egy apokalipszis utáni táj látszik, a hirdetés szerint akár szociális bérlakásokká vagy modern lakótömbökké is felújíthatóak lennének. Persze ehhez egy olyan befektető kell, akinek nemcsak vastag a pénztárcája, de a bátorsága is megvan a gigantikus projekthez.

Szentkirályszabadja
A hatalmas, ötemeletes panelházak többsége statikailag megfelelő állapotban van Fotó: Magyar Nemzet

Urbex-paradicsom vagy bontási terület?

Az elmúlt évtizedekben a hely az urbexesek és airsoftosok Mekkája lett. Sokan fizettek is volna azért, hogy legálisan borzonghassanak a graffitizett falak között. Úgy tűnik azonban, hogy a turisztikai próbálkozások után a tulajdonos most végleg megválna a területtől.

425 millióért tiéd lehet Szentkirályszabadja teljes szellemvárosa

Könnyen lehet, hogy a szentkirályszabadjai szellemváros utolsó fejezete nem a megújulásról, hanem a bontókalapácsról szól majd. Ha így lesz, az ország egyik legkülönlegesebb időkapszulája tűnik el örökre. Addig is marad a kérdés: ki lesz az a vakmerő vevő, aki egy egész szovjet múltat vásárol magának a Bakony alján?

 

