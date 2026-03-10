GardenExpo 2026 – Egy darabka trópus a természet szerelmeseinek

A kert ma már sokunk számára jóval több, mint egyszerűen fűvel beültetett terület: egy apró univerzum, ahol a természet közvetlen közelről élhető át. Egy tudatosan megtervezett kert egyszerre szolgálhat pihenőtérként, közösségi találkozóhelyként és élő ökoszisztémaként, ahol növények, rovarok, gyönyörű lepkék és madarak együtt formálják a környezet hangulatát. Nem véletlen tehát, hogy a modern kerttrendek között ma már egyszerre jelennek meg az okos technológiai megoldások, a természetközeli design és a biodiverzitás megőrzését segítő szemlélet – ahogy az idei GardenExpo kiállításon is a modern kertépítés és a természetközeli életmód legfrissebb irányai kerülnek a középpontba.

GardenExpo 2026.: Magyarország legnagyobb kerti életmód kiállítása

Ezek a trendek uralják a modern kerteket 2026-ban.

Látványos trópusi lepkeház és modern eszközök testközelből.

Kreatív térkihasználási és környezettudatos megoldások.

Kerttrendek és a természet titkai – lepkék, innovációk és élmények a 2026-os GardenExpo kiállításon

A legújabb kertigépektől a modern kültéri élettereken át a környezettudatos kertészeti megoldásokig számtalan újdonság várja az érdeklődőket az idei GardenExpón. A március 20–22. között a Budapest Sportarénában megrendezett kiállításon a látogatók megismerhetik a legfrissebb kerttrendeket, a korszerű kerti bútorokat és eszközöket, sőt egy különleges lepkeházban testközelből csodálhatják meg a lepkék lenyűgöző világát is.

A kert rejtett lakói nyomában: a lepkék titkos világa

Amikor egy színpompás lepkét látunk átsuhanni a kertünkön, könnyen azt hihetjük, hogy ez csupán a természet látványos díszlete. Valójában azonban ezek a törékeny teremtmények a kerti ökoszisztéma kulcsszereplői. Magyarországon mintegy 3500 lepkefaj él, jelenlétük pedig fontos üzenetet hordoz: azt jelzi, hogy környezetünk egészséges és kiegyensúlyozott.

Mivel a lepkék rendkívül érzékenyen reagálnak a vegyszerekre és a környezeti változásokra, ezért a szakemberek gyakran a természet „kanárimadarainak” nevezik őket. Ahogyan egykor a bányákban tartott kanárik jelezték a levegő minőségének romlását, úgy figyelmeztetnek a lepkék is ökoszisztémánk állapotára. Ugye milyen érdekes?

A lepkék ráadásul fontos beporzók is. Bár a méhek a legismertebbek, számos éjszakai lepke – például a szenderek vagy a bagolylepkék – olyan növényeket poroznak be, amelyeket nappal más rovarok nem látogatnak. Érdekesség, hogy a lepkék a lábukkal „kóstolnak”: amikor rászállnak egy virágra, azonnal érzékelik, érdemes-e kinyitniuk pödörnyelvüket egy korty nektárért.