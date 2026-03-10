Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
GardenExpo 2026 – Egy darabka trópus a természet szerelmeseinek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 14:20
A tavasz beköszöntével egyre jobban vágyunk a szabadba, ki a kertbe, a teraszra, ahol a napsütésben élvezhetjük végre a jó időt. Ha te is felfrissítenéd néhány újdonsággal az otthonod és az erkélyed, vagy csak egyszerűen elmerülnél a legfrissebb kerti trendekben, akkor március 20-22. között között irány a GardenExpo, ahol idén is változatos programokkal várják a látogatókat. Kihagyhatatlan élmény az egész család számára.
A kert ma már sokunk számára jóval több, mint egyszerűen fűvel beültetett terület: egy apró univerzum, ahol a természet közvetlen közelről élhető át. Egy tudatosan megtervezett kert egyszerre szolgálhat pihenőtérként, közösségi találkozóhelyként és élő ökoszisztémaként, ahol növények, rovarok, gyönyörű lepkék és madarak együtt formálják a környezet hangulatát. Nem véletlen tehát, hogy a modern kerttrendek között ma már egyszerre jelennek meg az okos technológiai megoldások, a természetközeli design és a biodiverzitás megőrzését segítő szemlélet – ahogy az idei GardenExpo kiállításon is a modern kertépítés és a természetközeli életmód legfrissebb irányai kerülnek a középpontba.

A GardenExpo 2026-os eseményéről egy kép a virágba borult kertről
GardenExpo 2026.: Magyarország legnagyobb kerti életmód kiállítása
  • Ezek a trendek uralják a modern kerteket 2026-ban.
  • Látványos trópusi lepkeház és modern eszközök testközelből.
  • Kreatív térkihasználási és környezettudatos megoldások.

Kerttrendek és a természet titkai – lepkék, innovációk és élmények a 2026-os GardenExpo kiállításon

A legújabb kertigépektől a modern kültéri élettereken át a környezettudatos kertészeti megoldásokig számtalan újdonság várja az érdeklődőket az idei GardenExpón. A március 20–22. között a Budapest Sportarénában megrendezett kiállításon a látogatók megismerhetik a legfrissebb kerttrendeket, a korszerű kerti bútorokat és eszközöket, sőt egy különleges lepkeházban testközelből csodálhatják meg a lepkék lenyűgöző világát is.

A kert rejtett lakói nyomában: a lepkék titkos világa

Amikor egy színpompás lepkét látunk átsuhanni a kertünkön, könnyen azt hihetjük, hogy ez csupán a természet látványos díszlete. Valójában azonban ezek a törékeny teremtmények a kerti ökoszisztéma kulcsszereplői. Magyarországon mintegy 3500 lepkefaj él, jelenlétük pedig fontos üzenetet hordoz: azt jelzi, hogy környezetünk egészséges és kiegyensúlyozott.

Mivel a lepkék rendkívül érzékenyen reagálnak a vegyszerekre és a környezeti változásokra, ezért a szakemberek gyakran a természet „kanárimadarainak” nevezik őket. Ahogyan egykor a bányákban tartott kanárik jelezték a levegő minőségének romlását, úgy figyelmeztetnek a lepkék is ökoszisztémánk állapotára. Ugye milyen érdekes?

A lepkék ráadásul fontos beporzók is. Bár a méhek a legismertebbek, számos éjszakai lepke – például a szenderek vagy a bagolylepkék – olyan növényeket poroznak be, amelyeket nappal más rovarok nem látogatnak. Érdekesség, hogy a lepkék a lábukkal „kóstolnak”: amikor rászállnak egy virágra, azonnal érzékelik, érdemes-e kinyitniuk pödörnyelvüket egy korty nektárért.

Lepkék a kertben – közelebb vannak, mint gondolnánk

Magyarországon a lepkék védelmének egyik fontos szakmai közössége a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Lepkevédelmi Szakosztálya, amely kutatással és ismeretterjesztéssel is foglalkozik. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a lepkék élőhelyeinek megőrzésére, valamint arra, hogy a kertek is fontos menedéket jelenthetnek ezeknek a fajoknak. Ezt a szemléletet képviseli a Motobutterfly lepkekert kezdeményezés is, amely a természetvédelem és az élményalapú bemutatás között teremt kapcsolatot. A látogatók itt közelről ismerhetik meg a lepkék életciklusát a petétől a hernyón és a bábon át egészen a kifejlett lepkéig, erre ad most lehetőséget a GardenExpo is.

A GardenExpó 2026-os eseményéről egy kép egy színes lepkéről.
Ismerd meg a GardenExpón hazánk legszebb lepkéinek színes világát!

A megtévesztés mesterei – Oscar-díjas szélhámosok a réten

Ha létezne Oscar-díj a rovarvilágban, a hangyaboglárkák biztosan jelölést kapnának a „legjobb alakítás” kategóriájában. Ez az apró, kék lepke ugyanis korántsem hétköznapi növényevő: a megtévesztés igazi dívája.

A hernyó fejlődése során egyszerűen lehullik tápnövényéről, majd türelmesen várakozik, amíg rátalálnak a Myrmica hangyák. Ekkor lép működésbe különleges túlélési stratégiája: olyan feromonokat bocsát ki, amelyek megtévesztésig hasonlítanak a hangyalárvák illatára, sőt finom hangjelekkel is képes utánozni a hangyakirálynőt. A dolgozó hangyák így saját utódjuknak hiszik, és óvatosan a bolyba szállítják.

Odabent a hernyó meglepően kényelmes életet él. A hangyák gondoskodnak róla, etetik, sőt olykor a petéik és lárváik szolgálnak táplálékául. Hónapokon át tartó rejtőzködés után – akár tíz hónappal később – bebábozódik, majd egy nap ragyogó kék szárnyú lepkeként hagyja el a bolyt. Függöny le: a szerep tökéletes volt.

Egy csipetnyi trópus a GardenExpón

A 2026-os GardenExpón a természet szerelmeseire igazán különleges élmény vár. Az MME Lepkevédelmi Szakosztálya és a Motobutterfly közös standján egy látványos, 2×3 méteres lepkeház repíti el a látogatókat a lepkék lenyűgöző világába, ahol testközelből figyelhetők meg ezek a törékeny szépségek.

A vendégek nemcsak a színes szárnyú rovarok viselkedését és táplálkozását kísérhetik figyelemmel, hanem profi szakemberekkel is beszélgethetnek a lepkék életéről, valamint arról, miként alakítható a kert olyan élőhellyé, amely vonzza és támogatja ezeket a különleges fajokat. A bemutató célja, hogy rávilágítson: a kert jóval több egyszerű növénygyűjteménynél – egy összetett, élő rendszer, ahol még a legapróbb élőlények is kulcsszerepet töltenek be.

Ha te is a szabadban töltött minőségi idő szerelmese vagy, akkor mindenképp ott a helyed március 20. és 22. között a Budapest Sportarénában. További információ és regisztráció: www.gardenexpo.hu oldalán.

Ha kíváncsi vagy, milyen volt a 2025-ös GardenExpo, nézd meg az alábbi videót:

