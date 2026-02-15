Szívvirág gondozása – Valentin-nap után is gyönyörűen virágzik, ha ezeket betartod

A szív alakú, csüngő virágok miatt a szívvirág lehet az egyik legstílusosabb élő növény, amit Valentin-nap környékén ajándékozni lehet. Míg a vágott virág hamar elhervad, a kertben emlékeztet majd a szerelemre, ha kiülteted. Viszont van pár dolog, amire figyelned kell a szívvirág gondozása során, ha azt szeretnéd, hogy sokáig a kerted éke lehessen.
Amikor beszerezzük a hajtatott, cserepes szívvirágot a kertészetben, ne azt válasszuk, amelyik a legszebben virágzik, hanem azt, amelyiknek az ágain még sok az apró, zárt bimbó. Így a virágzásban még hetekig gyönyörködhetünk a Valentin-napi ajándékunkban.
A lakás száraz, meleg levegője nem tesz jót a növénynek, fűtőtest közelében pár nap alatt lehullhatnak a virágok. Ahhoz, hogy a szívvirág virágzása minél tovább elkápráztasson, tegyük világos, hűvös helyre: egy 15-18 fokos ablakpárkány vagy világos előszoba ideális lehet.
Húsos gyökérzettel rendelkezik, ezért ne adjunk neki túl sok vizet. Tartsuk a szívvirág növény földjét mérsékelten nedvesen, és soha ne hagyjuk, hogy álljon a víz a kaspóban. Akkor adjunk neki vizet, ha a föld felszíne már kissé kiszáradt.
A virágzás után a növénynek nyugalomra van szüksége; vigyük a meleg szobából egy fűtetlen, fagymentes, világos helyiségbe, ahol teleltethetjük március végéig – amikor is már ki lehet ültetni a kertbe, ha az időjárás engedi.
A szívvirág gondozása során fontos szempont, hogy a kertben a félárnyékos, ligetes helyeket kedveli a legjobban, ezért olyan helyet keressünk neki, ahol reggel kap fényt, de a déli, perzselő napsugarak elkerülik. Lombhullató fák vagy magasabb cserjék tövében, ahol a talaj hűvös marad nyáron is, gyönyörűen fog fejlődni a szívvirág növény.
Fontos, hogy ne ültessük ki egyből a kertbe, a hirtelen változás sokkolhatja. Néhány napig csak nappalra vigyük ki, oda, ahova ültetni szeretnénk, majd éjszakára tegyük védett helyre.
Évekig szép marad, ha a szívvirág ültetése során figyelünk a tápanyag-utánpótlásra is: ültetéskor tegyünk a gödörbe egy kevés érett komposztot vagy marhatrágyát. Ez nemcsak a növekedést serkenti, de segít abban is, hogy a következő évben több virágot hozzon.
Ha nyár végére a levelei sárgulni kezdenek és visszahúzódnak, ne essünk pánikba, ez része a szívvirág természetes életciklusának; a hőségben „nyári álomra” vonul, de a gyökerek tovább élnek, és tavasszal még erősebben hajtanak ki.
Így néz ki egy egészséges szívvirág kiültetve a kertbe:
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.