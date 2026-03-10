Rácz-Gyuricza Dóra: "Ne hódolj be a saját bizonytalanságodnak"

A tavasz beköszöntével lekerültek a télikabátok, vastag pulcsik,. Ennek megfelelően pedig Rácz-Gyuricza Dóra is egy vagány, időjáráshoz illő szerelésben állt neki a napi teendőinek, azonban mielőtt elhagyta a házat, majdnem meggondolta magát: nem tudta ugyanis eldönteni, hogy 31 évesen illő-e még számára rövidnadrágot hordani.

Rácz-Gyuricza Dóra saját bizonytalanságával kellett megküzdjön. / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Rácz Jenő felesége egy vagány, lila bőrkabátban, narancs pulcsiban, színben hozzá illő sportcipőben és drapp szoknyanadrágban indult útnak, de elbizonytalanodott.

Reggel felvettem egy rövidnacit és arra gondoltam: "Elég fiatal vagyok én még ehhez?" majd rászóltam a tükörképemre, hogy: "olyan fiatal vagy ma, mint ami már sosem leszel". Minden nappal csak idősebb lehetsz, szóval lábakat ki. Ne hódolj be a saját bizonytalanságodnak

- írta 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében.