Rácz-Gyuricza Dóra: "Ne hódolj be a saját bizonytalanságodnak"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 15:35
Rácz Jenő felesége ismét őszinte vallomást tett.
A tavasz beköszöntével lekerültek a télikabátok, vastag pulcsik,. Ennek megfelelően pedig Rácz-Gyuricza Dóra is egy vagány, időjáráshoz illő szerelésben állt neki a napi teendőinek, azonban mielőtt elhagyta a házat, majdnem meggondolta magát: nem tudta ugyanis eldönteni, hogy 31 évesen illő-e még számára rövidnadrágot hordani. 

Rácz Jenő felesége egy vagány, lila bőrkabátban, narancs pulcsiban, színben hozzá illő sportcipőben és drapp szoknyanadrágban indult útnak, de elbizonytalanodott.

Reggel felvettem egy rövidnacit és arra gondoltam: "Elég fiatal vagyok én még ehhez?" majd rászóltam a tükörképemre, hogy: "olyan fiatal vagy ma, mint ami már sosem leszel". Minden nappal csak idősebb lehetsz, szóval lábakat ki. Ne hódolj be a saját bizonytalanságodnak 

- írta 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében.

