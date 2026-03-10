Végre megszólalt! Mazsi reagált a terhességéről szóló hírekre

Katona Renáta, ismertebb nevén Berki Mazsi három és fél évvel ezelőtt özvegyült meg, Berki Krisztián váratlan halála az egész országot ledöbbentette. Mazsi alig pár hónapos kislányával maradt egyedül, azóta viszont már mindenkinek bizonyította, hogy erősebb mint valaha. Párja, Kajári Zoltán oldalán újra megtalálta a boldogságot és Emma is elképesztően cuki, boldog kislányként éli a mindennapjait.

Berki Mazsi terhességével kapcsolatban azonnal beindultak a pletykák (Fotó: Szablocs László)

Berki Mazsi sejtelmes fotója nem hagyta nyugodni a követőket

A gyönyörű édesanya legújabb bejegyzésében arról írt, hogy sógornője jóga- és hangfürdő eseményén járt, ami óriási öröm volt számára, a közös fotójukon pedig épp egy szőnyegen ücsörögve mosolyognak, úgy tűnik azonban, hogy nem a legszerencsésebb fényviszonyok között készült a kép, ráadásul Mazsi keze is félig a hasát takarja, ami miatt azonnal elkezdődtek a találgatások, hogy esetleg újra tehres lehet.

„Várandós vagy? Olyan, mintha lenne pocak” - kérdezte az egyik kommentelő. Mazsi nem hagyta kételyek között követőit, alig egy órán belül válazsolt a felvetésre.

„Nem. Csak egy előnytelen póz és nem behúzott poci, illetve kicsit lazábbra engedtem a gyeplőt az elmúlt egy hónapban. Most kezdtem újra a tiszta étkezést és a rendszeres edzést”

– írta mosolyogva Mazsi. Bár Mazsi és Zoli jó ideje egy párt alkotnak, egyelőre nincsenek információk arról, hogy közös családalapításba kezdenének.

Berki Mazsi igazi neve újra előtérbe került

Berki Mazsi neve jó ideje foglalkoztatta a nyilvánosságot, hogy a csinos híresség miért használja még mindig elhunyt férje vezetéknevét, és bár sosem titkolta a leánykori nevét, valahogy rajtaragadt a Mazsi és a Berki vezetéknév is, amit egyébként jó ideig szándékosan nem változtatott vissza. Néhány hónappal ezelőtt azonban hatalmas bejelentés keretein belül elárulta, hogy visszaveszi a születéskori nevét, mert új projektbe vág bele, ami tényleg csak hozzá köthető, ráadásul elegendő idő is eltelt azóta, hogy férjét eltemette, így elérkezettnek látta az időt, hogy mindent a háta mögött hagyjon. Mazsi a Zoya nevű prémium kategóriás sportruházat márkát vette át, elmondása szerint felvásárolta és ezzel nem csak a munkában nyit egy újabb fejezetet, hanem a magánéletben is.

Ha már egy új kezdet, azt gondolom, hogy sose késő újra bemutatkozni, úgyhogy szeretnék még egyszer bemutatkozni nektek: tudom, hogy sokan Berki Mazsiként ismertek, viszont az igazi nevem Katona Renáta. Most, hogy egy új brandet képviselek, elhatároztam, hogy visszaváltoztatom a leánykori nevemre. Ezt a céget most már Katona Renátaként fogom képviselni, fogadjátok szeretettel és ismerjetek meg engem is

– mesélte akkor közösségi oldalán.