Megbukott az Avatar? James Cameron törölheti folytatást

Az Avatar: Tűz és hamu, az úttörő filmsorozat harmadik része decemberben debütált a mozivásznakon, mint egy igazi mozis happening. Mind a 20th Century Studios, mind a rendező, James Cameron elvárásai az egekben voltak, miután a franchise 2009-ben megreformálta a mozizást a polárszűrős 3D-filmek népszerűsítésével, nem beszélve arról, hogy az első két rész a valaha volt legjobban profitáló mozifilmek top 3-as listájában első és harmadik helyén végeztek. Az Avatar 3 esetében a lendület már a vetítések folyamában is jól láthatóan enyhült, ahogy láthattuk, hogy a heti jelentések alapján jelentősen alulmaradt az első két részhez képest és 1,48 milliárd dollárnál földbe állt — összehasonlításképpen az első Avatar 2,9 milliárd dollárt termelt, ami 2009-ben még többet is ért a mainál.
A James Cameron-filmeket már közel 30 éve az Avatar határozza meg. Ugyanis jóval régebbi projekt ez, mint ahogy sokan gondolnák, már kisgyerekkorában megálmodta Pandora világát és a Titanic után már meg is írta az első vázlatokat. Azóta pedig szinte nem is foglalkozik mással, csak a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver és Stephen Lang nevével fémjelzett részleteiben gazdag, látványos mesevilággal. Azonban ő se vak, a premier utáni pódiumbeszélgetéseken és interjúkon érezhető volt, hogy a filmsorozat jövője kérdéses lehet. Nem is a kreatív potenciál miatt, mert ő minden bizonnyal addig foglalkozna vele, amíg csak tud, egyszerűen nem biztos, hogy anyagi szempontból megéri filmsorozatban folytatni a beígért negyedik és ötödik részt.
A bizonytalanság pedig egyre jobban érződik most, hogy a mozik kínálatából lassan teljesen kikerül a mozifilm. Legutóbb a Saturn Awards sajtóeseményén kérdezték a rendezőt a negyedik rész jövőjéről. James Cameron válasza továbbra is rébuszokban hagyott minket:
Hogy teljesen tisztázzuk, még nem döntöttük el, hogy folytatjuk-e. Viszont ha úgy lesz — ami szerintem valószínű, de nem száz százalék — mindenképpen levonjuk a tanulságot a három filmből.
Ezt követően pedig már terelte is a témát, kitért arra, hogy Varang (a tűz na’vi) fontosabb lesz egy elképzelt folytatásban, minden fontosabb részletre időközben jönnek rá, reflektálva a nézői igényekre… tegyük hozzá, ezek a nézői igények megcsappanni látszanak és közel sem tűnik egyértelműnek, hogy a filmsorozat folytatódik — ha december óta nem sikerült eldönteni, akkor bárhogy is alakuljon, a megcsappant bizalom jól érezhető ezekből a szavakból. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rajongói keménymag kimarad az Avatar tartalmakból: James Cameron egy korábbi interjújában elmondta, hogy ha mégse sikerül a megszokott formában folytatni, akkor a negyedik és ötödik részt regényként fogja kiadni.
Az Avatar 3 egyik legváratlanabb nyertese Zoe Saldaña volt, aki a közelmúltban megelőzte Scarlett Johanssont, mint a legjobban kereső színész. Saldaña nem csak mindhárom Avatar filmben szerepelt, hanem prominens szerepet foglalt el a Marvel filmes univerzumában is Gamoraként, illetve mellékszereplőként Oscar-díjat is kapott az Emilia Perez című filmben nyújtott alakításáért. Arról nem is beszélve, hogy annak idején A Karib-tenger kalózai legendás első részében is feltűnt. Érdekes lehet, hogy a legjobban kereső színészek jelentős része szerepelt az elmúlt 15 évnyi Marvel filmek dömpingjében, melyből a filmvilág szép lassan kezd kigyógyulni.
