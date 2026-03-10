Rémálomba illő jelenet, rajongója zaklatta Kiara Lordot: „Hiába küldtem el, akkor is követett"

Kiara Lord a Balázs Kicks Sneaker Tour legutóbbi adásában egy félelmetes incidensről mesélt, ami a budapesti metrón érte. Az egykori felnőttfilmes sztár, akit a nézők a Farm VIP és A Nagy Ő műsoraiból is jól ismerhetnek, kendőzetlen őszinteséggel vallott arról a férfiról, aki nem tágított mellőle a tömegközlekedésen. A híresség elárulta: bár alapvetően nem veti meg a közösségi közlekedést, ez a nyári élmény mély nyomokat hagyott benne, és rávilágított arra, miért választja inkább a privátszférát és a taxikat a mindennapokban.

Kiara Lord zaklatója kitartóan követte a felnőttfilmezés királynőjét (Fotó: hot! magazin)

Kiara Lord taxival jár, ha teheti

Kiara Lord elárulta magáról, hogy nem az a típus, aki a parkolással vagy a kuplunggal bajlódna, ő sokkal inkább a „hátsó ülés királynője” üzemmódot preferálja, ahol a legnagyobb gondja maximum az, hogy melyik e-mailre válaszoljon éppen:

Taxival járok, nem vezetek. Nincsen jogosítványom. Nem látom azt, hogy letegyem a jogsit, nekem jól jön az, hogy a hátsó ülésen tudok olvasni, ügyeket intézni. Szeretem a szép autókat persze, és azt is, ha egy férfi jól vezet. Egy narancssárga Lamborghini Urust vennék, ha mégis vezetésre adnám a fejem. Bár szeretem a klasszikus, nagy, böhöm BMW-ket is

– árulta el az egykori felnőttfilmes.

Szörnyű emléke van a tömegközlekedésről

Bár a szíve a luxusterepjárók felé húz, Kiara nosztalgikus énje azért emlékszik még a szerényebb időkre is. Úgy tűnik, a szerelem nála képes felülírni a lóerőket és a bőrkárpitot is, de azért van egy határ, amit ma már nem szívesen lépne át: „Ültem én már nagyon csöves autókban is, nagyon szerelmesen. Egy férfinak kell autó. Pláne, ha nekem nincsen” – vallotta be Kiara. A kényelem iránti vágya mögött azonban egy ijesztő emlék is meghúzódik. Felidézte azt a nyári napot, amikor a metrót választotta, de egy megszállott idegen miatt rémálommá vált az útja:

Voltam nyáron metrózni, és meg is bántam. Volt egy pasi, aki követett, és többször is odajött hozzám, hiába küldtem el, akkor is követett. Aztán fölszállt ugyanarra a metróra, mint én. Egyébként én szeretek tömegközlekedni. Jó, a 4-6-oson nem, az egy külön vállalás lenne

– szögezte le.