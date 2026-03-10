Egy baleset lebénította a férfit, majd ezután váratlan fordulatot vett az élete

Cole Sydnor 2011 augusztusában tinédzserként bénult le, kvadriplégiás lett. Gerincvelősérülést szenvedett egy rosszul sikerült ugrás után a virginiai James folyóban. A baleset mellkastól lefelé működésképtelenné tette.

Lebénult a férfi, majd rátalált a szerelem Fotó: Forrás: Freepik.com

Rátalált a szerelem a sérült férfira

Cole közel másfél évtizede ül kerekesszékben. Az élete egy szempillantás alatt változott meg, majd folytatódott is. Fogyatékossága körülményeihez alakította a rutinjait, együtt élt állapotával, edzőterembe járt és iskolába. Végezetül előbbi meg is változtatta az életét újból.

Virginában élve, a Sheltering Arms Institute rehabilitációs intézményben edzett. Edzőteremként használta a területet, szükség esetén, ha nem tudta egy-egy eszközt használni, helyi szakemberek segítségét kérte.

2017-ben keresztezte útja Charisma Jamison életét, aki a Sheltering Arms bentlakásos terapeutája volt. Charisma hangsúlyozta, hogy sosem randizási szándékkal érkezett az intézménybe, csak is, azért, hogy segítsen a betegeken. Különösképp, hogy a legtöbb ember, aki a segítségére szorult, mind idősebb volt.

– Nem gondoltam volna, hogy találkozom valakivel, aki velem egykorú, és úgy sem megyek munkába, hogy azt tervezném, majd ott ismerkedem meg valakivel. Csak azért megyek be, hogy segítsek az embereknek visszatérni a mindennapi életükhöz - idézte szavait a People.

2017. december elsején viszont megtörtént az első randevú Charisma és Cole között. Sok közös pontot találtak egymásban, mindkettejüknek nehéz élete volt és olyan környezetből származtak, amit külső szemmel nehéz megértenie bárkinek is.

Tetszett, hogy beszélhettünk a különböző nehézségeinkről, és ezek összekovácsoltak minket.

2019 júliusában eljegyezték egymást, következő évben pedig az esküvőre is sor került.

Környezetüknek nem volt egyszerű elfogadni kapcsolatukat

A környezetükben élők közül sokan kíváncsiak voltak, milyen lehet egy ilyen interaktív kapcsolatban élni. Úgy döntöttek úgy a legegyszerűbb elmagyarázni szeretteiknek, kettejük kapcsolatát, ha Youtube videókban dokumentálnák életüket. A családjuk kíváncsi volt kialakított rutinjaikra és mindennapjaikra.