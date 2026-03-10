Egy baleset lebénította a férfit, majd ezután váratlan fordulatot vett az élete

Cole Sydnor 2011 augusztusában tinédzserként bénult le, kvadriplégiás lett. Gerincvelősérülést szenvedett egy rosszul sikerült ugrás után a virginiai James folyóban. A baleset mellkastól lefelé működésképtelenné tette.
Cole közel másfél évtizede ül kerekesszékben. Az élete egy szempillantás alatt változott meg, majd folytatódott is. Fogyatékossága körülményeihez alakította a rutinjait, együtt élt állapotával, edzőterembe járt és iskolába. Végezetül előbbi meg is változtatta az életét újból.
Virginában élve, a Sheltering Arms Institute rehabilitációs intézményben edzett. Edzőteremként használta a területet, szükség esetén, ha nem tudta egy-egy eszközt használni, helyi szakemberek segítségét kérte.
2017-ben keresztezte útja Charisma Jamison életét, aki a Sheltering Arms bentlakásos terapeutája volt. Charisma hangsúlyozta, hogy sosem randizási szándékkal érkezett az intézménybe, csak is, azért, hogy segítsen a betegeken. Különösképp, hogy a legtöbb ember, aki a segítségére szorult, mind idősebb volt.
– Nem gondoltam volna, hogy találkozom valakivel, aki velem egykorú, és úgy sem megyek munkába, hogy azt tervezném, majd ott ismerkedem meg valakivel. Csak azért megyek be, hogy segítsek az embereknek visszatérni a mindennapi életükhöz - idézte szavait a People.
2017. december elsején viszont megtörtént az első randevú Charisma és Cole között. Sok közös pontot találtak egymásban, mindkettejüknek nehéz élete volt és olyan környezetből származtak, amit külső szemmel nehéz megértenie bárkinek is.
Tetszett, hogy beszélhettünk a különböző nehézségeinkről, és ezek összekovácsoltak minket.
2019 júliusában eljegyezték egymást, következő évben pedig az esküvőre is sor került.
A környezetükben élők közül sokan kíváncsiak voltak, milyen lehet egy ilyen interaktív kapcsolatban élni. Úgy döntöttek úgy a legegyszerűbb elmagyarázni szeretteiknek, kettejük kapcsolatát, ha Youtube videókban dokumentálnák életüket. A családjuk kíváncsi volt kialakított rutinjaikra és mindennapjaikra.
Rolleith Cole and Charisma csatornájuk soha nem látott népszerűségnek örvendett, már 1,2 millió feliratkozóval büszkélkedhetnek. Charisma szerint nem az volt a terv, hogy ebből csináljanak karriert, nagyjából három hónapig posztoltak, mire beindult az oldal. A népszerűség miatt más irányt vett a videózás életükben.
Ki akartam törni a burkomból, mert olyan sokáig bezárkóztam ebbe, és belefáradtam. Élni akartam az életet, és ez egy nagyszerű lehetőségnek tűnt.
A közösségi médián való dokumentálása az életüknek mára már teljes munkaidős tevékenységgé vált a mindennapjaikban. Továbbra is dokumentálják életüket, mindennapjaikat, de jelentős mennyiségű tartalmakat gyártanak a tévhitek eloszlatása miatt vagy a rasszok közötti félreértések végett. Charisma és férje csatornája nagy hangsúlyt fektet a gerincvelő-sérülésekkel kapcsolatos tudnivalókra is, hiszen Cole is úgy került kerekesszékbe, hogy előtte senki nem világosította fel az életében megváltozott dolgokkal kapcsolatban.
