Mennyi most a benzin ára? Ki jogosult védett üzemanyagáron tankolni? Mutatjuk!

Úgynevezett védett üzemanyagárat vezettek be mától a benzinkutakon. Hogyan alakul ennek köszönhetően a benzin ára? Mennyiért lehet most dízelt tankolni? Mennyi lenne az üzemanyag ára kormányzati beavatkozás nélkül? Ki és hogyan tankolhat a kedvezményes árú üzemanyagból? Íme a válaszok!
A védett ár egy államilag rögzített árplafon, amelynek célja, hogy a nemzetközi energiaválság hatásaitól megvédje a magyar fogyasztókat. Ez a szabályozás nemcsak a kiskereskedelmi (a kutakon fizetett), hanem a nagykereskedelmi árat is rögzíti, így biztosítva, hogy a benzinkutak fenntarthatóan juthassanak üzemanyaghoz. Fontos szabály, hogy a védett áron felül a kereskedők semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem számíthatnak fel a kutakon való tankolásért!
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a két legnépszerűbb üzemanyagtípus bruttó fogyasztói ára nem haladhatja meg az alábbi mértéket:
Ez azt jelenti, hogy jelenleg ezeken az árakon - vagy olcsóbban - lehet tankolni a kutakon, még ha a kútoszlopokon nem is ezek az árak szerepelnek. Ennek oka az, hogy a benzinkutakon a kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árat kell feltüntetni, a védett árat a fizetésnél érvényesítik majd.
Bár a pontos napi piaci árak ingadoznak, a kormányrendelet előírja, hogy a beszállítóknak folyamatosan tájékoztatniuk kell a kutakat arról a nagykereskedelmi árról, amelyet a védett ár hiányában alkalmaznának. Jelenlegi a világpiaci helyzet és az ellátási nehézségek miatt a védett ár nélkül az üzemanyagok ára bőven a 600-700 forintos tartomány felett mozogna, literenként.
A kedvezményes ár nem jár mindenkinek. A visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg: csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.
A benzinkutasok a rendelet értelmében kötelesek és jogosultak az alábbi lépéseket elvégezni:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szigorúan ellenőrzi a védett ár alkalmazását, a rendszámok és forgalmi engedélyek vizsgálatát, valamint a kötelező tájékoztatók kihelyezését. Ha szabálytalanságot találnak, a bírság 100.000 forinttól - súlyos esetben - 15 millióig is terjedhet. Sőt, ismételt hiba esetén fél évre bezárhatják a kutat és az állam egy másik üzemeltetőt jelölhet ki a helyére, aki külön engedély nélkül átveheti az adott kút működtetését. Vagyis a kijelölt szolgáltató ideiglenesen birtokba veheti a szabálytalanság miatt bezárt épületet és a tárgyi eszközeit, használhatja azokat, és a meglévő árukészletet is értékesítheti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.