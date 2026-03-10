Mennyi most a benzin ára? Ki jogosult védett üzemanyagáron tankolni? Mutatjuk!

Úgynevezett védett üzemanyagárat vezettek be mától a benzinkutakon. Hogyan alakul ennek köszönhetően a benzin ára? Mennyiért lehet most dízelt tankolni? Mennyi lenne az üzemanyag ára kormányzati beavatkozás nélkül? Ki és hogyan tankolhat a kedvezményes árú üzemanyagból? Íme a válaszok!

Hogy alakul mától a benzin ára? Hogyan lehet védett áron tankolni? Mutatjuk! Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Mit jelent a védett üzemanyagár?

A védett ár egy államilag rögzített árplafon, amelynek célja, hogy a nemzetközi energiaválság hatásaitól megvédje a magyar fogyasztókat. Ez a szabályozás nemcsak a kiskereskedelmi (a kutakon fizetett), hanem a nagykereskedelmi árat is rögzíti, így biztosítva, hogy a benzinkutak fenntarthatóan juthassanak üzemanyaghoz. Fontos szabály, hogy a védett áron felül a kereskedők semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem számíthatnak fel a kutakon való tankolásért!

Mennyi most a benzin ára a kutakon?

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a két legnépszerűbb üzemanyagtípus bruttó fogyasztói ára nem haladhatja meg az alábbi mértéket:

95-ös oktánszámú motorbenzin (ESZ-95): legfeljebb 595 Ft/liter

(ESZ-95): dízel: legfeljebb 615 Ft/liter.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg ezeken az árakon - vagy olcsóbban - lehet tankolni a kutakon, még ha a kútoszlopokon nem is ezek az árak szerepelnek. Ennek oka az, hogy a benzinkutakon a kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árat kell feltüntetni, a védett árat a fizetésnél érvényesítik majd.

Mennyi lenne az üzemanyag ára, ha nem lenne a védett ár?

Bár a pontos napi piaci árak ingadoznak, a kormányrendelet előírja, hogy a beszállítóknak folyamatosan tájékoztatniuk kell a kutakat arról a nagykereskedelmi árról, amelyet a védett ár hiányában alkalmaznának. Jelenlegi a világpiaci helyzet és az ellátási nehézségek miatt a védett ár nélkül az üzemanyagok ára bőven a 600-700 forintos tartomány felett mozogna, literenként.

Ki és hogyan tankolhat védett áron?

A kedvezményes ár nem jár mindenkinek. A visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg: csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.