Mennyi most a benzin ára? Ki jogosult védett üzemanyagáron tankolni? Mutatjuk!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 15:55
üzemanyag árakvédett árüzemanyag drágulás
A kormány rendkívüli intézkedésekről döntött az olaj árának emelkedése miatt. Így alakul a benzin ára és a tankolás menete mától a kutakon a Magyar Közlönyben megjelent új szabályok szerint.
Bors
A szerző cikkei

Úgynevezett védett üzemanyagárat vezettek be mától a benzinkutakon. Hogyan alakul ennek köszönhetően a benzin ára? Mennyiért lehet most dízelt tankolni? Mennyi lenne az üzemanyag ára kormányzati beavatkozás nélkül? Ki és hogyan tankolhat a kedvezményes árú üzemanyagból? Íme a válaszok!

Így alakul mától a benzin ára a kutakon.
Hogy alakul mától a benzin ára? Hogyan lehet védett áron tankolni? Mutatjuk! Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Mit jelent a védett üzemanyagár?

A védett ár egy államilag rögzített árplafon, amelynek célja, hogy a nemzetközi energiaválság hatásaitól megvédje a magyar fogyasztókat. Ez a szabályozás nemcsak a kiskereskedelmi (a kutakon fizetett), hanem a nagykereskedelmi árat is rögzíti, így biztosítva, hogy a benzinkutak fenntarthatóan juthassanak üzemanyaghoz. Fontos szabály, hogy a védett áron felül a kereskedők semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem számíthatnak fel a kutakon való tankolásért!

Mennyi most a benzin ára a kutakon?

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a két legnépszerűbb üzemanyagtípus bruttó fogyasztói ára nem haladhatja meg az alábbi mértéket:

  • 95-ös oktánszámú motorbenzin (ESZ-95): legfeljebb 595 Ft/liter
  • dízel: legfeljebb 615 Ft/liter.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg ezeken az árakon - vagy olcsóbban -  lehet tankolni a kutakon, még ha a kútoszlopokon nem is ezek az árak szerepelnek. Ennek oka az, hogy a benzinkutakon a kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árat kell feltüntetni, a védett árat a fizetésnél érvényesítik majd.

Mennyi lenne az üzemanyag ára, ha nem lenne a védett ár?

Bár a pontos napi piaci árak ingadoznak, a kormányrendelet előírja, hogy a beszállítóknak folyamatosan tájékoztatniuk kell a kutakat arról a nagykereskedelmi árról, amelyet a védett ár hiányában alkalmaznának. Jelenlegi a világpiaci helyzet és az ellátási nehézségek miatt a védett ár nélkül az üzemanyagok ára bőven a 600-700 forintos tartomány felett mozogna, literenként.

Ki és hogyan tankolhat védett áron?

A kedvezményes ár nem jár mindenkinek. A visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg: csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.

Hogy néz ki a tankolás folyamata a kutakon?

A benzinkutasok a rendelet értelmében kötelesek és jogosultak az alábbi lépéseket elvégezni:

  • rendszámellenőrzés,
  • forgalmi engedély bekérés, ellenőrzés,
  • adatellenőrzés,
  • rögzítés (a védett áras tankolás tényét a rendszerben rögzítik pl. a forgalmi vonalkódjának leolvasásával).
     

A NAV ellenőrzi a kutakat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szigorúan ellenőrzi a védett ár alkalmazását, a rendszámok és forgalmi engedélyek vizsgálatát, valamint a kötelező tájékoztatók kihelyezését. Ha szabálytalanságot találnak, a bírság 100.000 forinttól - súlyos esetben - 15 millióig is terjedhet. Sőt, ismételt hiba esetén fél évre bezárhatják a kutat és az állam egy másik üzemeltetőt jelölhet ki a helyére, aki külön engedély nélkül átveheti az adott kút működtetését. Vagyis a kijelölt szolgáltató ideiglenesen birtokba veheti a szabálytalanság miatt bezárt épületet és a tárgyi eszközeit, használhatja azokat, és a meglévő árukészletet is értékesítheti.

 

 


 

