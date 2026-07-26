1. Ellenőrizzük a történetét

Veterán autóknál különösen fontos pontosan ismernünk a jármű múltját. Kérjük el a forgalmi engedélyt, a szerviz- és vizsgadokumentumokat, a korábbi tulajdonosokra vonatkozó információkat és minden olyan iratot, amely igazolja az autó előéletét. A feddhetetlen előtörténet nemcsak a vételnél játszhat szerepet, de a későbbi eladásnál is előnyt jelenthet. Ha nincs meg minden papíralapon, mi magunk is kikutathatjuk. Az ilyen jellegű adatokat ugyanis könnyedén lekérdezhetjük a hazai és nemzetközi járműtörténet ellenőrző weboldalak segítségével is.

Erre figyeljünk veterán autó vásárlásakor Fotó: unsplash.com

2. Vizsgáljuk meg, mennyire korhű

Egy oldtimer értékét nagyban befolyásolja, hogy mennyi eredeti alkatrészt őrzött meg. Érdemes utánanézni, hogy a motor, a váltó, a karosszériaelemek, a kiegészítők, az extra felszerelések és a belső tér megfelelnek-e az adott márkának és évjáratnak. A korhű állapotú autó általában sokkal értékesebb, mint a típusidegen és nem korabeli elemekkel átalakított változat. Hosszabb távon pedig ez egyáltalán nem mindegy.

3. Alaposan nézzük át a karosszériát

A rozsda a veterán autók egyik legnagyobb ellensége. Vegyük szemügyre az alvázat, a küszöböket, a sárvédőíveket és az ajtók alját, ezek a részek vannak ugyanis leginkább kitéve a nedvességnek. Minden típusnak megvannak a jellegzetes pontjai, ahol ez először megjelenhet, erről érdemes még az autó megtekintése előtt tájékozódni. Egy fényezés azonban könnyen elfedheti a komoly korróziós problémákat, keressük tehát a szakszerűtlen javítás, felújítás nyomait is.

4. Tájékozódjunk az alkatrészekről

Még egy jó állapotú veterán jármű is igényelhet kisebb-nagyobb javításokat. Vásárlás előtt ezért célszerű felmérni a hiányzó alkatrészek, a karosszériajavítás vagy a motor felújításának várható költségeit. Ráadásul nem minden típushoz könnyű alkatrészt találni, ezért nézzünk utána, hogy az adott modellhez milyen áron és milyen gyorsan szerezhetők be a szükséges elemek.

5. A vételáron túl is számoljunk

Egy oldtimer fenntartása különleges odafigyelést igényel. Gondoljunk a tárolásra, a speciális biztosításra, az időszakos karbantartásokra és az esetleges restaurálási munkákra is. Ehhez jó, ha már a vásárlás előtt találunk szakembert. Egy klasszikus darab nemcsak hobbi, hanem hosszú távú befektetés is lehet, ezért érdemes a teljes fenntartási költséget előre megtervezni.