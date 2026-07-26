Erre figyeljünk veterán autó vásárlásakor

Veterán autóknál különösen fontos pontosan ismernünk a jármű múltját. Kérjük el a forgalmi engedélyt, a szerviz- és vizsgadokumentumokat, a korábbi tulajdonosokra vonatkozó információkat és minden olyan iratot, amely igazolja az autó előéletét. A feddhetetlen előtörténet nemcsak a vételnél játszhat szerepet, de a későbbi eladásnál is előnyt jelenthet. Ha nincs meg minden papíralapon, mi magunk is kikutathatjuk. Az ilyen jellegű adatokat ugyanis könnyedén lekérdezhetjük a hazai és nemzetközi járműtörténet ellenőrző weboldalak segítségével is.
Egy oldtimer értékét nagyban befolyásolja, hogy mennyi eredeti alkatrészt őrzött meg. Érdemes utánanézni, hogy a motor, a váltó, a karosszériaelemek, a kiegészítők, az extra felszerelések és a belső tér megfelelnek-e az adott márkának és évjáratnak. A korhű állapotú autó általában sokkal értékesebb, mint a típusidegen és nem korabeli elemekkel átalakított változat. Hosszabb távon pedig ez egyáltalán nem mindegy.
A rozsda a veterán autók egyik legnagyobb ellensége. Vegyük szemügyre az alvázat, a küszöböket, a sárvédőíveket és az ajtók alját, ezek a részek vannak ugyanis leginkább kitéve a nedvességnek. Minden típusnak megvannak a jellegzetes pontjai, ahol ez először megjelenhet, erről érdemes még az autó megtekintése előtt tájékozódni. Egy fényezés azonban könnyen elfedheti a komoly korróziós problémákat, keressük tehát a szakszerűtlen javítás, felújítás nyomait is.
Még egy jó állapotú veterán jármű is igényelhet kisebb-nagyobb javításokat. Vásárlás előtt ezért célszerű felmérni a hiányzó alkatrészek, a karosszériajavítás vagy a motor felújításának várható költségeit. Ráadásul nem minden típushoz könnyű alkatrészt találni, ezért nézzünk utána, hogy az adott modellhez milyen áron és milyen gyorsan szerezhetők be a szükséges elemek.
Egy oldtimer fenntartása különleges odafigyelést igényel. Gondoljunk a tárolásra, a speciális biztosításra, az időszakos karbantartásokra és az esetleges restaurálási munkákra is. Ehhez jó, ha már a vásárlás előtt találunk szakembert. Egy klasszikus darab nemcsak hobbi, hanem hosszú távú befektetés is lehet, ezért érdemes a teljes fenntartási költséget előre megtervezni.
Ha nincs tapasztalatunk a veterán autókkal kapcsolatban, érdemes magunkkal vinni egy restaurátort vagy márkaspecialistát a megtekintésre. Egy szakértő olyan hibákat is észrevehet, amelyek egy laikus számára rejtve maradnak, ezzel akár több százezer forintos kellemetlenségtől is megóvhat bennünket - írja a Fanny magazin.
Apró, de hatékony módszerekkel csökkenthetjük a kiadásainkat. Jelentősen növelik például az üzemanyag-fogyasztást a hirtelen gyorsítások és fékezések. A nyugodt, előrelátó vezetési stílus nemcsak pénzt takarít meg, de az autót is kíméli.
Nézzük meg, melyik környékbeli kúton a legkedvezőbb az üzemanyagár. Már néhány forintos literenkénti különbség is akár több tízezer forint megtakarítást jelenthet egy év alatt.
Az alacsony guminyomás növeli a gördülési ellenállást, így az autó több üzemanyagot fogyaszt. Érdemes legalább havonta egyszer ellenőrizni az abroncsok állapotát.
A csomagtartóban hagyott nehéz tárgyak, mint például egy fűnyíró, feleslegesen növelik a fogyasztást. Csak azt vigyük magunkkal egy-egy útra, amire valóban szükségünk van.
A tetőboxok és tetőcsomagtartók nagyon hasznosak, de rontják az autó légellenállását. Különösen autópályán növeli az üzemanyag-felhasználást, ezért szereljük le, ha épp nem használjuk ki őket.
Az időben elvégzett olajcsere vagy a megfelelően karbantartott motor mind hozzájárul a kedvezőbb fogyasztáshoz. Ezzel pedig az elhanyagoltságból fakadó magasabb javítási költségeket is megelőzhetjük.
Ha egy nap több helyre is el kell mennünk, szervezzük egyetlen útba őket. Használjunk hozzá forgalom- és dugófigyelő navigációt, így kevesebb kilométert teszünk meg, és még üzemanyagot is spórolunk.
Amennyiben munkába vagy egy rendezvényre másokat is magunkkal tudunk vinni, eloszthatjuk az üzemanyag- és parkolási költségek. Fontos azonban, hogy ebbe az utasaink is beleegyezzenek.
Évente egyszer vizsgáljuk felül a kötelező biztosításunk és a casco díjait. Hiszen a biztosítók ajánlatai között jelentős különbségek lehetnek, ráadásul új belépőként plusz kedvezményre is szert tehetünk.
Alapjáraton tartva az autót, feleslegesen égetjük az üzemanyagot. Érdemes tehát leállítani a motort, ha várunk valakire, vagy lezárják előttünk a vasúti átjáró sorompóját
Hűséges társ az utakon
A lenyűgöző fotókkal teli könyv több mint 80 személyes történetet tár elénk, amelyek megmutatják, hogy egy autó sosem csupán egyszerű jármű, hanem hűséges társ, ami teljessé teszi gazdái életét.
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