A spanyoloknak elegük van a turistákból.

„Turisták, menjetek haza” – Brutális módszerekkel üldözik a nyaralókat Mallorcán

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 16:15
A mallorcai Artà városa eddig a nyugalom szigete volt, ám a legutóbbi hétvége eseményei rávilágítottak a helyiek fokozódó elégedetlenségére. Olvasd el a részleteket a legújabb incidensekről, amelyek rávilágítanak, miért váltak mindennapossá a turizmusellenes tüntetések.
Oroszi Rita
A spanyolországi Mallorcán található Artà települése, amely korábban festői szépségéről és csendes atmoszférájáról volt ismert, a legújabb helyszíne lett az országon végigsöprő turizmusellenes tüntetések sorának.

A spanyolországi városokat elöntötték a tömegturizmus elleni tüntetések, az elégedetlenséget egyre agresszívebb módon nyilvánítják ki 
  • Kiszúrt bérautógumik és falfirkák borzolják a kedélyeket a mallorcai Artàban.
  • A polgármester elítélte a vandalizmust, de elismerte a lakók túlterheltségét.
  • Spanyolország-szerte drasztikus korlátozásokkal fékeznék a tömegturizmust.

Radikális fellépés a turisták ellen: tüntetések már Mallorcán is

A hétvége folyamán ismeretlenek több bérautó gumiabroncsát kiszúrták, a városközpontban és a Palmába vezető utak mentén pedig „Tourists go home” feliratok jelentek meg a házfalakon. Ez a típusú közvetlen akció már nem csupán elszigetelt véleménynyilvánítás, hanem a lakosság körében egyre általánosabb tüntetés fizikai megnyilvánulása a tömegturizmus ellen.

Manolo Galán, Artà polgármestere élesen elítélte a rongálásokat. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy bár a tömeggel járó problémák valósak, a vandalizmus semmilyen formája nem elfogadható. A polgármester szerint a helyiek „sajátos módon” fejezik ki a frusztrációjukat, ami komoly károkat okoz a város megítélésének és a látogatók értéktárgyainak. Az ügyben a Polgárőrség is nyomozást indított, mivel több gépjárművet ért támadás.

Rekordszámú látogató a feszültség hátterében

A feszültség gyökere a statisztikai adatokban keresendő: Spanyolország soha nem látott népszerűségnek örvend. Tavaly augusztusban több mint 11 millió nemzetközi látogató érkezett az országba, ami megdöntötte a korábbi rekordokat. A Balear-szigetekre és más népszerű régiókba áramló tömeg miatt a lakhatási költségek az egekbe szöktek, a helyi szolgáltatások pedig túlterheltté váltak.

A kormány és a helyi önkormányzatok különböző intézkedésekkel próbálják csillapítani a kedélyeket. Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy több tízezer illegális vagy szabálytalanul működő turisztikai szálláshelyet törölnek a nyilvántartásból, hogy ezek az ingatlanok visszakerülhessenek a hosszú távú bérleti piacra, segítve ezzel a fiatalok és a családok lakhatását.

Szigorodó szabályok a szigeteken

Mallorcán és a környező szigeteken nemcsak a lakhatás, hanem a látogatók viselkedése is célkeresztbe került. Szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be a bulihajókon és a közterületi alkoholfogyasztás terén, hogy visszaszorítsák a féktelen mulatozást. Barcelona pedig még ennél is tovább ment: 2028-ig teljesen ki akarják vezetni a rövid távú turisztikai célú lakáskiadást a városban.

Az Artában történt incidensek azt jelzik, hogy a hatósági lépések ellenére a helyi közösségek türelme elfogyott, és a csendes tiltakozást egyre gyakrabban váltják fel az agresszívabb fellépések.

Nézd meg a videót arról, hogy a barcelonaiak hogy küzdenek a tömegturizus ellen:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
