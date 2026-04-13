„Turisták, menjetek haza” – Brutális módszerekkel üldözik a nyaralókat Mallorcán

A spanyolországi Mallorcán található Artà települése, amely korábban festői szépségéről és csendes atmoszférájáról volt ismert, a legújabb helyszíne lett az országon végigsöprő turizmusellenes tüntetések sorának.

A spanyolországi városokat elöntötték a tömegturizmus elleni tüntetések, az elégedetlenséget egyre agresszívebb módon nyilvánítják ki

Kiszúrt bérautógumik és falfirkák borzolják a kedélyeket a mallorcai Artàban.

A polgármester elítélte a vandalizmust, de elismerte a lakók túlterheltségét.

Spanyolország-szerte drasztikus korlátozásokkal fékeznék a tömegturizmust.

Radikális fellépés a turisták ellen: tüntetések már Mallorcán is

A hétvége folyamán ismeretlenek több bérautó gumiabroncsát kiszúrták, a városközpontban és a Palmába vezető utak mentén pedig „Tourists go home” feliratok jelentek meg a házfalakon. Ez a típusú közvetlen akció már nem csupán elszigetelt véleménynyilvánítás, hanem a lakosság körében egyre általánosabb tüntetés fizikai megnyilvánulása a tömegturizmus ellen.

Manolo Galán, Artà polgármestere élesen elítélte a rongálásokat. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy bár a tömeggel járó problémák valósak, a vandalizmus semmilyen formája nem elfogadható. A polgármester szerint a helyiek „sajátos módon” fejezik ki a frusztrációjukat, ami komoly károkat okoz a város megítélésének és a látogatók értéktárgyainak. Az ügyben a Polgárőrség is nyomozást indított, mivel több gépjárművet ért támadás.

Rekordszámú látogató a feszültség hátterében

A feszültség gyökere a statisztikai adatokban keresendő: Spanyolország soha nem látott népszerűségnek örvend. Tavaly augusztusban több mint 11 millió nemzetközi látogató érkezett az országba, ami megdöntötte a korábbi rekordokat. A Balear-szigetekre és más népszerű régiókba áramló tömeg miatt a lakhatási költségek az egekbe szöktek, a helyi szolgáltatások pedig túlterheltté váltak.

A kormány és a helyi önkormányzatok különböző intézkedésekkel próbálják csillapítani a kedélyeket. Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy több tízezer illegális vagy szabálytalanul működő turisztikai szálláshelyet törölnek a nyilvántartásból, hogy ezek az ingatlanok visszakerülhessenek a hosszú távú bérleti piacra, segítve ezzel a fiatalok és a családok lakhatását.