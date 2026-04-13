„Turisták, menjetek haza” – Brutális módszerekkel üldözik a nyaralókat Mallorcán

A spanyolországi Mallorcán található Artà települése, amely korábban festői szépségéről és csendes atmoszférájáról volt ismert, a legújabb helyszíne lett az országon végigsöprő turizmusellenes tüntetések sorának.
A hétvége folyamán ismeretlenek több bérautó gumiabroncsát kiszúrták, a városközpontban és a Palmába vezető utak mentén pedig „Tourists go home” feliratok jelentek meg a házfalakon. Ez a típusú közvetlen akció már nem csupán elszigetelt véleménynyilvánítás, hanem a lakosság körében egyre általánosabb tüntetés fizikai megnyilvánulása a tömegturizmus ellen.
Manolo Galán, Artà polgármestere élesen elítélte a rongálásokat. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy bár a tömeggel járó problémák valósak, a vandalizmus semmilyen formája nem elfogadható. A polgármester szerint a helyiek „sajátos módon” fejezik ki a frusztrációjukat, ami komoly károkat okoz a város megítélésének és a látogatók értéktárgyainak. Az ügyben a Polgárőrség is nyomozást indított, mivel több gépjárművet ért támadás.
A feszültség gyökere a statisztikai adatokban keresendő: Spanyolország soha nem látott népszerűségnek örvend. Tavaly augusztusban több mint 11 millió nemzetközi látogató érkezett az országba, ami megdöntötte a korábbi rekordokat. A Balear-szigetekre és más népszerű régiókba áramló tömeg miatt a lakhatási költségek az egekbe szöktek, a helyi szolgáltatások pedig túlterheltté váltak.
A kormány és a helyi önkormányzatok különböző intézkedésekkel próbálják csillapítani a kedélyeket. Pedro Sánchez miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy több tízezer illegális vagy szabálytalanul működő turisztikai szálláshelyet törölnek a nyilvántartásból, hogy ezek az ingatlanok visszakerülhessenek a hosszú távú bérleti piacra, segítve ezzel a fiatalok és a családok lakhatását.
Mallorcán és a környező szigeteken nemcsak a lakhatás, hanem a látogatók viselkedése is célkeresztbe került. Szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be a bulihajókon és a közterületi alkoholfogyasztás terén, hogy visszaszorítsák a féktelen mulatozást. Barcelona pedig még ennél is tovább ment: 2028-ig teljesen ki akarják vezetni a rövid távú turisztikai célú lakáskiadást a városban.
Az Artában történt incidensek azt jelzik, hogy a hatósági lépések ellenére a helyi közösségek türelme elfogyott, és a csendes tiltakozást egyre gyakrabban váltják fel az agresszívabb fellépések.
Nézd meg a videót arról, hogy a barcelonaiak hogy küzdenek a tömegturizus ellen:
