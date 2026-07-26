Az Amazon Prime megcsinálta: Streamingen tér vissza a ’80-as évek kedvenc akciófilmje

A holland rendezőzseni, Paul Verhoeven nevének hallatán valószínűleg olyan címek juthatnak először eszünkbe, mint Total Recall – Az emlékmás, az Elemi ösztön és a Csillagközi invázió, pedig a ’80-as évek bűnüldöző-történeteinek talán legemblematikusabb darabja is hozzá köthető. Ez volt a Peter Weller főszereplésével 1987-ben bemutatott Robotzsaru, mely közel negyven év alatt sem rozsdásodott be, és népszerűsége sem csökkent. Méghozzá olyannyira nem, hogy most közel másfél évtizednyi deaktivált állapot után ismét szolgálatba áll az Amazon Prime Videón.

A Robotzsaru az Amazon Prime-sorozatok kínálatában lel majd új otthonra (Fotó: ZUMA Press)

A Robotzsaru az Amazon Prime-on üldözi a bűnt

Miután az Amazon még évekkel ezelőtt megvette az MGM Studiost, így nemcsak a még mindig új főszereplő nélkül, egyik tervezőasztalról a másikra bolyongó Bond-filmek, hanem egy másik ikonikus jótevő, a Robotzsaru jogait is elnyerték.

A stúdió döntéshozói pedig nem is húzzák tovább az időt: zöld utat adtak a Robotzsaru-franchise felélesztésének!

A robottestbe zárt rendőrszellem azonban nem a vásznon ejti meg a nagy visszatérést, helyette inkább sorozatot faragnak belőle. Sőt, már azt is tudni lehet, hogy az első évad nyolc részből fog majd állni, az alkotóbrigád pedig több mint ígéretes. A forgatókönyvért a Sherlock és Watsont is jegyző Peter Ocko felel, míg a vezető produceri pozíciókat a Fűrész, illetve a Démonok között-filmek alkotója, James Wan, valamint az eredeti Robotzsaru írói, Edward Neumeier és Michal Miner vállalták el.

Az Amazon Prime Video-ra egy nyolcrészes Robotzsaru-sorozat készül (Fotó: MGM)

Egyszer már visszatért a Robotzsaru, de erről nem beszél senki

Majdnem minden családban van egy rokon, akiről valamilyen kevésbé publikus okból kifolyólag nem igazán beszélünk. A Robotzsaru-franchise-ban ez minden bizonnyal a 2014-es remake az. Noha a brazil direktor, José Padilha 100 millió dolláros alkotása hiába vonultatott fel olyan színészlegendákat mint Gary Oldman, Samuel L. Jackson vagy Michael Keaton, nem igazán tudta eldönteni, kinek szól, az eredeti mű atmoszféráját túlsterilizálta és sem a főszereplő, de még a főgonosz sem tudott kifejezetten emlékezetes lenni. Mi több, le mernénk fogadni, hogy a közönség döntő többsége el is felejtette ennek a filmnek a létezését.