Utazási tippek cukorbetegeknek: így viheted magaddal az injekciós tollat a repülőre

A cukorbetegség és a fogyókúra kezelésére szolgáló készítmények népszerűsége rohamosan nő, a nyaralási szezon közeledtével azonban sokakban felmerül a kérdés, hogyan utazhatnak biztonságosan a gyógyszereikkel. Az orvosok szerint a legfontosabb szabály, hogy az injekció szállítása repülőn soha ne a feladott poggyászban, hanem mindig a kézipoggyászban történjen, megóvva a hatóanyagot a raktérben uralkodó fagyveszélytől. Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a kritikus fontosságú tanácsokat, amelyekkel elkerülhető a készítmények károsodása a hosszú utazások során.

Injekció szállítása repülőn: a folyadékokra vonatkozó 100 milliliteres korlátozás az inzulinra NEM vonatkozik!

Fotó: DUANGJAN J

A raktérben uralkodó fagy tönkreteszi a hatóanyagot, ezért a gyógyszert tilos a feladott bőröndbe tenni.

A felbontatlan injekciókat hűtőtáskában kell tartani, a megkezdett tollak viszont 30 fok alatt egy hónapig is bírják.

A kezelés ritmusát a nyaralás alatt is tartani kell, a kimaradt dózist pedig szigorúan tilos dupla adaggal pótolni.

Injekció szállítása repülőn: miért tilos a feladott poggyászban?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a rendszeresen használt készítményeket a nagybőröndbe csomagolják, ám Dr. Earim Chaudry, a Voy orvosigazgatója szerint ez komoly veszélyt jelent a hatóanyagokra.

A repülőgépek raktereiben a hőmérséklet drasztikusan visszaeshet, a fagypont körüli környezet pedig végzetesen károsítja a fehérjemolekulákat, így a gyógyszer teljesen hatástalanná válik. Az injekcióstollakat kizárólag a kézipoggyászban, az utastérben szabad szállítani. Mivel a folyadékokra vonatkozó 100 milliliteres korlátozás a szükséges orvosi eszközökre és az inzulinra nem vonatkozik, a biztonsági ellenőrzésen átengedik őket. Érdemes a termékeket a gyári csomagolásukban hagyni, mert a biztonsági személyzet kérheti a vizsgálatukat.

Fontos a megfelelő hőmérséklet fenntartása az út során

A használatba még nem vett GLP-1 injekciókat folyamatosan hűtve, 2°C és 8°C közötti tartományban kell tárolni. Egy hosszabb repülőút vagy átszállás idejére ezért nélkülözhetetlen egy kisméretű orvosi hűtőtáska vagy egy speciális inzulin hűtőtok. A már megkezdett injekciós tollak szobahőmérsékleten, 30°C alatt általában harminc napig őrzik meg a szavatosságukat, ami a legtöbb szabadság idejére elegendő. A kritikus pont az extrém hatások elkerülése: tilos a gyógyszert a tűző napon, a felforrósodott autóban vagy fagyveszélyes helyen hagyni.