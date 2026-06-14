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Utazási tippek cukorbetegeknek: így viheted magaddal az injekciós tollat a repülőre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors inzulin
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 08:45
injekciórepülőgépfogyókúracukorbetegség
A cukorbetegség és az elhízás kezelésében egyre népszerűbb GLP-1 alapú készítmények sokak életét megkönnyítették, az utazások során azonban komoly logisztikai feladat elé állítják a pácienseket. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb orvosi tanácsokat és a gyógyszerek szállítására vonatkozó szabályokat, hogy a nyaralás alatt is zavartalan maradhasson a terápia, és az injekció repülőn történő szállítása is problémamentes legyen.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A cukorbetegség és a fogyókúra kezelésére szolgáló készítmények népszerűsége rohamosan nő, a nyaralási szezon közeledtével azonban sokakban felmerül a kérdés, hogyan utazhatnak biztonságosan a gyógyszereikkel. Az orvosok szerint a legfontosabb szabály, hogy az injekció szállítása repülőn soha ne a feladott poggyászban, hanem mindig a kézipoggyászban történjen, megóvva a hatóanyagot a raktérben uralkodó fagyveszélytől. Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a kritikus fontosságú tanácsokat, amelyekkel elkerülhető a készítmények károsodása a hosszú utazások során.

Injekció szállítása repülőn: a folyadékokra vonatkozó 100 ml-es korlátozás ezekre nem vonatkozik.
Injekció szállítása repülőn: a folyadékokra vonatkozó 100 milliliteres korlátozás az inzulinra NEM vonatkozik!
Fotó: DUANGJAN J
  • A raktérben uralkodó fagy tönkreteszi a hatóanyagot, ezért a gyógyszert tilos a feladott bőröndbe tenni.
  • A felbontatlan injekciókat hűtőtáskában kell tartani, a megkezdett tollak viszont 30 fok alatt egy hónapig is bírják.
  • A kezelés ritmusát a nyaralás alatt is tartani kell, a kimaradt dózist pedig szigorúan tilos dupla adaggal pótolni.

Injekció szállítása repülőn: miért tilos a feladott poggyászban?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a rendszeresen használt készítményeket a nagybőröndbe csomagolják, ám Dr. Earim Chaudry, a Voy orvosigazgatója szerint ez komoly veszélyt jelent a hatóanyagokra.

A repülőgépek raktereiben a hőmérséklet drasztikusan visszaeshet, a fagypont körüli környezet pedig végzetesen károsítja a fehérjemolekulákat, így a gyógyszer teljesen hatástalanná válik. Az injekcióstollakat kizárólag a kézipoggyászban, az utastérben szabad szállítani. Mivel a folyadékokra vonatkozó 100 milliliteres korlátozás a szükséges orvosi eszközökre és az inzulinra nem vonatkozik, a biztonsági ellenőrzésen átengedik őket. Érdemes a termékeket a gyári csomagolásukban hagyni, mert a biztonsági személyzet kérheti a vizsgálatukat.

Fontos a megfelelő hőmérséklet fenntartása az út során

A használatba még nem vett GLP-1 injekciókat folyamatosan hűtve, 2°C és 8°C közötti tartományban kell tárolni. Egy hosszabb repülőút vagy átszállás idejére ezért nélkülözhetetlen egy kisméretű orvosi hűtőtáska vagy egy speciális inzulin hűtőtok. A már megkezdett injekciós tollak szobahőmérsékleten, 30°C alatt általában harminc napig őrzik meg a szavatosságukat, ami a legtöbb szabadság idejére elegendő. A kritikus pont az extrém hatások elkerülése: tilos a gyógyszert a tűző napon, a felforrósodott autóban vagy fagyveszélyes helyen hagyni.

Mi a teendő, ha kimarad egy adag?

Az orvosi utasítás alapján a megszokott ütemezést a lehetőségekhez mérten a vakáció alatt is tartani kell.

A kezelés alapja a rendszeresség, a dózis kihagyása ugyanis ingadozó vércukorszinthez, az étvágy hirtelen növekedéséhez és a fogyási folyamat megtorpanásához vezet. Ha a beadás mégis elmarad, a Mounjaro esetében az eredeti időponthoz képest négy napon belül, a Wegovy esetében pedig öt napon belül még pótolható az adag.

Ezen az időablakon túl már nem szabad beadni a kimaradt dózist, hanem meg kell várni a következő tervezett napot. A szakember nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a mulasztást sosem szabad dupla adag alkalmazásával kompenzálni.

Nézd meg a témában a videót is:

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