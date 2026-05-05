Ezt ne tedd a kézipoggyászba, ha nem akarsz órákat várni az ellenőrzésnél

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb utas nincs tisztában a folyadékokra vonatkozó korlátozások pontos kiterjedésével, így a kézipoggyász átvizsgálásakor számos értékes termék landol a hulladékgyűjtőben. Szakértők szerint a probléma forrása: sokan csak az italt vagy a parfümöt tekintik folyadéknak, miközben a szabályozás jóval szigorúbb. A biztonsági előírások értelmében ugyanis minden olyan készítmény, amely kenhető vagy fújható, ugyanabba a kategóriába esik, mint a víz vagy az üdítő.

Feltétlenül ellenőrizzük a kézipoggyász szabályait egy-egy repülés előtt.

Fotó: Bignai / shutterstock

Váratlan folyadékok: a szemtapaszok és balzsamok is folyadéknak minősülnek, így csak a 100 ml-es szabály szerint szállíthatók.

a szemtapaszok és balzsamok is folyadéknak minősülnek, így csak a 100 ml-es szabály szerint szállíthatók. Gyanús tárolók: a felirat nélküli, áttöltött tégelyek lassítják az ellenőrzést, mert a biztonságiak manuálisan vizsgálják meg őket.

a felirat nélküli, áttöltött tégelyek lassítják az ellenőrzést, mert a biztonságiak manuálisan vizsgálják meg őket. Kritikus permetek: az arcpermetek és fújós naptejek fémdoboza markánsan látszik a röntgen alatt, ami szinte garantálja a csomag átvizsgálását.

A kézipoggyász tartalmára vonatkozó szabályok és szigorítások

Az utóbbi időben népszerűvé vált bőrápolási cikkek, például a szemtapaszok, tisztító balzsamok és sűrűbb szérumok kivétel nélkül folyadéknak minősülnek az ellenőrző pontokon. Amennyiben ezeket az utas nem a 100 milliliteres szabálynak megfelelően csomagolja el a kézipoggyászában, a biztonsági személyzet köteles azokat elkobozni. A szakértők kiemelik: a méret mellett a csomagolás módja is döntő, hiszen a termékeknek egyetlen, teljesen lezárható, átlátszó tasakban kell elférniük.

A jelöletlen flakonok kockázata

Sokan próbálnak helyet spórolni a csomagban azzal, hogy a nagyobb kiszerelésű krémeiket kisebb, felirat nélküli tégelyekbe töltik át. Ez a megoldás azonban gyakran visszájára sül el: a címke nélküli tartályok gyanút keltenek, ami szinte minden esetben alaposabb, manuális vizsgálatot von maga után. Ez a folyamat lassítja az egész sor haladását, felesleges feszültséget generálva az indulás előtt.

Külön figyelmet érdemelnek a nyomás alatt lévő flakonok, mint például az arcpermetek vagy a hajlakkok. Ezek a fémtartályok a röntgen alatt markánsabban látszanak, így nagyobb eséllyel választják ki őket tüzetesebb ellenőrzésre. A szakemberek azt javasolják: a hosszú utazások alatt is célszerűbb a minimálisra szorítani a kozmetikai rutint, és csak a legszükségesebb, egyértelműen azonosítható hidratálókat a fedélzetre vinni.