Meglepő eredmény: fogyókúrás gyógyszer segíthet a bőrbetegségen

A GLP-1 hatóanyag nemcsak a testsúlyt csökkentheti, hanem egy fájdalmas bőrbetegség tüneteit is enyhítheti. A felfedezés új reményt adhat a hidradenitis suppurativában szenvedőknek - írja az origo.hu
A GLP-1-alapú fogyókúrás és diabétesz-gyógyszerek – mint az Ozempic és a Wegovy – csökkenthetik egy fájdalmas bőrbetegség, a hidradenitis suppurativa (HS) tüneteit.
A hidradenitis suppurativa a bőr alatt alakul ki, és fájdalmas csomókat okoz. Az elváltozások többnyire az egymáshoz dörzsölődő testtájakon jelennek meg, és gyakran kiújulnak.
A bőrbetegség általában 40 év környékén alakulhat ki, melynek tünetei idővel súlyosbodhatnak. A nők háromszor gyakrabban érintettek.
A JAMA Dermatology-ban megjelent tanulmány a GLP-1-készítmények hatását vizsgálta ebben a betegségben. A francia kutatók megállapították, hogy a HS gyakran együtt jár a túlsúllyal vagy elhízással; a betegek mintegy 50%-át érinti a probléma. A fogyás javította az érintettek többségének állapotát.
Mivel a GLP-1-szerek hatékonyan csökkentik a testsúlyt, a kutatók felvetik: gyulladáscsökkentő tulajdonságaik is lehetnek, amelyek mérséklik a bőrtüneteket.
Hat hónap után a betegek 54%-ánál csökkentek a tünetek. Az utolsó kontroll idejére 67%-uk számolt be javulásról, 60%-nál a fájdalom is mérséklődött.
Egyelőre a szakértők szerint nem lehet csodaszerről beszélni, mert még nem bizonyították az ok-okozati összefüggést. További vizsgálatokra van szükség, hogy kiknél alkalmazhatják leginkább a kezelést, és mennyire biztonságos.
Mindenesetre az eddigi eredmények biztatóak, viszont kísérleti jellege miatt a gyógyszer egyelőre nem engedélyezett a bőrbetegek részére.
Akik viszont elhízás vagy cukorbetegség miatt már kapják a kezelést, náluk a gyógyszer javíthatja a HS-el kapcsolatos tüneteket. Új terápia indítását csak alapos mérlegelés és orvosi felügyelet mellett érdemes megfontolni.
