Új poggyászszabályok: mit szabad és mit nem a csomagokban szállítani? Mutatjuk!

Újabb elemmel bővült az a lista, ami a poggyászok beltartalmára vonatkozik. Mutatjuk, mi kerülhet a bőröndbe és mit vihetünk fel a fedélzetre magunkkal, ha repülővel utazunk, illetve miket nem. Emellett azt is megmutatjuk, milyen új, kézipoggyászokra vonatkozó szabály jöhet a jövőben egy EU-s rendeletnek köszönhetően.

Mi kerülhet a poggyászokba egy repülőúton? Mutatjuk! Fotó: aerogondo2 / Shutterstock

Egy csomag a fedélzeten, a többi a csomagtérben

Aki repülővel utazik valahová, jelenleg kétféle csomagot vihet magával. Egyet a fedélzetre, ez az úgynevezett kézipoggyász, egyet vagy többet pedig a raktérben. Ezek jellemzően bőröndök. Mindkét fajta csomagra megvannak az arra vonatkozó szabályok, hogy mi kerülhet bele. Mutatjuk!

Mi kerülhet a bőröndbe?

Csak a feladott poggyászokba kerülhetnek a ruhákon kívül olyan eszközök, tárgyak, mint a bilincs, a súlyzók, lábsúlyok, húsklopfoló, daráló, sodrófa, gördeszka, roller, korcsolya, biciklilakat, vasaló és a nagy méretű autóalkatrészek is. A nagyobb csomagokat, vagyis a feladott poggyászokat már a repülés előtt le kell adni a check-in pultnál vagy az önkiszolgáló automatáknál.

Mi nem kerülhet a bőröndbe?

A feladott poggyászban nem szállítható tiltott tárgy, például robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök. Ezen kívül az e-cigaretta és az ahhoz használható folyadék vagy dohányt hevítő készülékek sem szállíthatók a feladott bőröndben, kizárólag a kézipoggyászban. Ezek mellett egy új szabálynak köszönhetően power bank sem kerülhet a feladott poggyászba. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) iránymutatása szerint az ilyen hordozható akkumulátorok már kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók, a feladott poggyászban soha. Új szabály az is, hogy fedélzetre felvitt power bankokat külön-külön rövidzárlat ellen is védeni kell és tilos azokat a repülőgép fedélzetén újratölteni, valamint személyenként legfeljebb két tartalék akkumulátort vihetünk magunkkal.



Mit vihetünk fel magunkkal az utastérbe a kézipoggyászban? Fotó: Forrás: Lopolo/Shutterstock

Mi kerülhet a kézipoggyászba?

A kézipoggyászban lehet és érdemes is szállítani a mobiltelefont, tabletet, szemüveget, bankkártyát, pénzt, iratokat és az út során szükséges gyógyszereket. Ebbe kell tenni a folyadékokat (pl. tusfürdő) is, amik együttes mennyisége nem lehet 1 liternél és egyenkénti mennyisége 100 ml-nél több. Ráadásul a folyadékokat egy átlátszó, újrazárható műanyag zacskóba kell elhelyezni a kézipoggyászban. Azt sem árt tudni, hogy a reptéren vásárolt duty free termékeket a kézipoggyászon kívül is fel lehet vinni a fedélzetre - írja az airportal.hu.