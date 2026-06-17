Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rossz egészségügyi helyzet miatt egy roskadozó kóházi ágyon betegeskedő férfi

Itt a lista: ezekben az országokban a legrosszabb az egészségügyi helyzet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors egészségügy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 20:30
egészségbetegséglegegészségesebb országfelmérés
Léteznek helyek a Földön, ahol orvost csak képen láttak, és olyan országok is, ahol szinte garantált a hosszú élet. Egy friss nemzetközi listából kiderül, hol a legrosszabb az egészségügyi helyzet és mely országokban számíthatunk jóval hosszabb, biztonságosabb életre.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Egy friss rangsorból kiderül, mely országokban a legrosszabb és a legjobb az egészségügyi helyzet.
  • Óriási különbségek vannak abban, hogy egy ország egészségügyi rendszere mennyire védi a lakosságot.
  • A lista ennek nyomán a világ legbetegebb és legegészségesebb nemzeteit is felsorakoztatja.

Sokszor úgy gondolunk az egészségre, mint személyes felelősségre, a valóságban azonban az is számít, hogy milyen körülmények között élünk. Egy ország egészségügyi helyzete alapvetően meghatározza, mekkora esélyünk van a hosszú és biztonságos életre, például hogy hozzájutunk-e időben a szükséges orvosi ellátásokhoz. Az is sokat számít, van-e tiszta ivóvíz, illetve hogy rendelkezésre állnak-e oltások. Egy friss rangsorból kiderül, milyen különbségek vannak a világ legegészségesebb és legbetegebb nemzetei között.

Egyre romló egészségügyi helyzet az afrikai Ghanában
A világ egyes térségeiben az egészségügyi helyzetet tekintve mindennapos a küzdelem.
Fotó: Dave_Primov / 123RF

Hogyan alakul az országok egészségügyi helyzete?

Talán nem is gondolunk bele, mennyire nem mindegy, melyik országban élünk, ha az egészségünkről van szó. A Legatum Prosperity Index minden évben rangsorolja a világ nemzeteit egészségügyi szempontból, figyelembe véve többek között az orvosi ellátás minőségét, az egészségügyi rendszer elérhetőségét, a táplálkozási szokásokat és a társadalmi körülményeket. Alább bemutatjuk, hol élnek a legegészségesebb emberek, valamint azt is, mely országokban jelent valódi kihívást a túlélés.

A világ legbetegesebb nemzetei 

Még mindig vannak olyan helyek a világon, ahol a legegyszerűbb orvosi segítséghez is nehéz hozzájutni. Sok országban a mindennapi élet szó szerint a túlélésről szól.
5. Szomália
Évtizedek óta tartó belső harcok és instabilitás jellemzi az országot. A lakosságot éhség és olyan betegségek fenyegetik, mint a kolera és a kanyaró.
4. Lesotho
Ez az apró afrikai ország sajnos világelső a HIV és a TBC előfordulási arányában. Az emberek többsége elzárt, vidéki falvakban él, sokszor több órás távolságra az első egészségügyi központtól.
3. Csád
Malária, sárgaláz, agyhártyagyulladás – szinte minden fertőző betegség előfordul itt. A tiszta víz és az alapvető higiénia hiánya folyamatos veszélyt jelent.
2. Dél-Szudán
Az ország lakóinak többsége nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, megfelelő élelmiszerhez, és sokan orvost is csak képen láttak. Az ötéves kor alatti gyermekhalandóság drámaian magas.
1. Közép-afrikai Köztársaság
Ez az ország lett a világ legegészségtelenebbje. A konfliktusok, betegségek (malária, AIDS, TBC), és a tiszta víz hiánya tömeges egészségügyi válsághoz vezetett.

A világ legegészségesebb országai 

A lista másik végén azok az országok szerepelnek, ahol az emberek nemcsak hogy tovább élnek, de jó eséllyel egészségesek és aktívak is maradnak halálukig. Nem csoda, hiszen ezekben az országokban a prevenció és az életmód éppoly fontos, mint az orvosi ellátás.
5. Kína
A hagyományos, növényi alapú étrend és az egyre fejlettebb egészségügyi ellátás együtt járul hozzá a lakosság egészségéhez.
4. Tajvan
Az egyetemes egészségügyi ellátás mindenki számára elérhető. Az emberek rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra, és az életmódjuk is egyre tudatosabb.
3. Dél-Korea
A koreaiak étrendje sok zöldséget, fermentált ételeket tartalmaz. Emellett fontos számukra a mozgás, a megelőzés és a stresszkezelés.
2. Japán
Világszerte híres a hosszú életű lakosságáról. A táplálkozásuk könnyű, friss és tengeri ételekben gazdag, ráadásul a megelőző orvoslás náluk valóban mindennapos gyakorlat.
1. Szingapúr
A világ legegészségesebb nemzete. Tiszta környezet, mozgásgazdag életmód és világszínvonalú egészségügyi rendszer jellemzi. Nem véletlen, hogy a szingapúriak átlagéletkora az egyik legmagasabb a világon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu