Itt a lista: ezekben az országokban a legrosszabb az egészségügyi helyzet

Sokszor úgy gondolunk az egészségre, mint személyes felelősségre, a valóságban azonban az is számít, hogy milyen körülmények között élünk. Egy ország egészségügyi helyzete alapvetően meghatározza, mekkora esélyünk van a hosszú és biztonságos életre, például hogy hozzájutunk-e időben a szükséges orvosi ellátásokhoz. Az is sokat számít, van-e tiszta ivóvíz, illetve hogy rendelkezésre állnak-e oltások. Egy friss rangsorból kiderül, milyen különbségek vannak a világ legegészségesebb és legbetegebb nemzetei között.
Talán nem is gondolunk bele, mennyire nem mindegy, melyik országban élünk, ha az egészségünkről van szó. A Legatum Prosperity Index minden évben rangsorolja a világ nemzeteit egészségügyi szempontból, figyelembe véve többek között az orvosi ellátás minőségét, az egészségügyi rendszer elérhetőségét, a táplálkozási szokásokat és a társadalmi körülményeket. Alább bemutatjuk, hol élnek a legegészségesebb emberek, valamint azt is, mely országokban jelent valódi kihívást a túlélés.
Még mindig vannak olyan helyek a világon, ahol a legegyszerűbb orvosi segítséghez is nehéz hozzájutni. Sok országban a mindennapi élet szó szerint a túlélésről szól.
5. Szomália
Évtizedek óta tartó belső harcok és instabilitás jellemzi az országot. A lakosságot éhség és olyan betegségek fenyegetik, mint a kolera és a kanyaró.
4. Lesotho
Ez az apró afrikai ország sajnos világelső a HIV és a TBC előfordulási arányában. Az emberek többsége elzárt, vidéki falvakban él, sokszor több órás távolságra az első egészségügyi központtól.
3. Csád
Malária, sárgaláz, agyhártyagyulladás – szinte minden fertőző betegség előfordul itt. A tiszta víz és az alapvető higiénia hiánya folyamatos veszélyt jelent.
2. Dél-Szudán
Az ország lakóinak többsége nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, megfelelő élelmiszerhez, és sokan orvost is csak képen láttak. Az ötéves kor alatti gyermekhalandóság drámaian magas.
1. Közép-afrikai Köztársaság
Ez az ország lett a világ legegészségtelenebbje. A konfliktusok, betegségek (malária, AIDS, TBC), és a tiszta víz hiánya tömeges egészségügyi válsághoz vezetett.
A lista másik végén azok az országok szerepelnek, ahol az emberek nemcsak hogy tovább élnek, de jó eséllyel egészségesek és aktívak is maradnak halálukig. Nem csoda, hiszen ezekben az országokban a prevenció és az életmód éppoly fontos, mint az orvosi ellátás.
5. Kína
A hagyományos, növényi alapú étrend és az egyre fejlettebb egészségügyi ellátás együtt járul hozzá a lakosság egészségéhez.
4. Tajvan
Az egyetemes egészségügyi ellátás mindenki számára elérhető. Az emberek rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra, és az életmódjuk is egyre tudatosabb.
3. Dél-Korea
A koreaiak étrendje sok zöldséget, fermentált ételeket tartalmaz. Emellett fontos számukra a mozgás, a megelőzés és a stresszkezelés.
2. Japán
Világszerte híres a hosszú életű lakosságáról. A táplálkozásuk könnyű, friss és tengeri ételekben gazdag, ráadásul a megelőző orvoslás náluk valóban mindennapos gyakorlat.
1. Szingapúr
A világ legegészségesebb nemzete. Tiszta környezet, mozgásgazdag életmód és világszínvonalú egészségügyi rendszer jellemzi. Nem véletlen, hogy a szingapúriak átlagéletkora az egyik legmagasabb a világon.
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