Itt a lista: ezekben az országokban a legrosszabb az egészségügyi helyzet

Egy friss rangsorból kiderül, mely országokban a legrosszabb és a legjobb az egészségügyi helyzet.

Óriási különbségek vannak abban, hogy egy ország egészségügyi rendszere mennyire védi a lakosságot.

A lista ennek nyomán a világ legbetegebb és legegészségesebb nemzeteit is felsorakoztatja.

Sokszor úgy gondolunk az egészségre, mint személyes felelősségre, a valóságban azonban az is számít, hogy milyen körülmények között élünk. Egy ország egészségügyi helyzete alapvetően meghatározza, mekkora esélyünk van a hosszú és biztonságos életre, például hogy hozzájutunk-e időben a szükséges orvosi ellátásokhoz. Az is sokat számít, van-e tiszta ivóvíz, illetve hogy rendelkezésre állnak-e oltások. Egy friss rangsorból kiderül, milyen különbségek vannak a világ legegészségesebb és legbetegebb nemzetei között.

A világ egyes térségeiben az egészségügyi helyzetet tekintve mindennapos a küzdelem.

Fotó: Dave_Primov / 123RF

Hogyan alakul az országok egészségügyi helyzete?

Talán nem is gondolunk bele, mennyire nem mindegy, melyik országban élünk, ha az egészségünkről van szó. A Legatum Prosperity Index minden évben rangsorolja a világ nemzeteit egészségügyi szempontból, figyelembe véve többek között az orvosi ellátás minőségét, az egészségügyi rendszer elérhetőségét, a táplálkozási szokásokat és a társadalmi körülményeket. Alább bemutatjuk, hol élnek a legegészségesebb emberek, valamint azt is, mely országokban jelent valódi kihívást a túlélés.

A világ legbetegesebb nemzetei

Még mindig vannak olyan helyek a világon, ahol a legegyszerűbb orvosi segítséghez is nehéz hozzájutni. Sok országban a mindennapi élet szó szerint a túlélésről szól.

5. Szomália

Évtizedek óta tartó belső harcok és instabilitás jellemzi az országot. A lakosságot éhség és olyan betegségek fenyegetik, mint a kolera és a kanyaró.

4. Lesotho

Ez az apró afrikai ország sajnos világelső a HIV és a TBC előfordulási arányában. Az emberek többsége elzárt, vidéki falvakban él, sokszor több órás távolságra az első egészségügyi központtól.

3. Csád

Malária, sárgaláz, agyhártyagyulladás – szinte minden fertőző betegség előfordul itt. A tiszta víz és az alapvető higiénia hiánya folyamatos veszélyt jelent.

2. Dél-Szudán

Az ország lakóinak többsége nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, megfelelő élelmiszerhez, és sokan orvost is csak képen láttak. Az ötéves kor alatti gyermekhalandóság drámaian magas.

1. Közép-afrikai Köztársaság

Ez az ország lett a világ legegészségtelenebbje. A konfliktusok, betegségek (malária, AIDS, TBC), és a tiszta víz hiánya tömeges egészségügyi válsághoz vezetett.